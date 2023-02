Na targach MWC 2023 zaprezentowano okulary Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Czy kiedyś taki gadżet zastąpi smartfona?

Wyobraź sobie, że nie musisz ciągle sięgać po telefon, brać w dłoń pilota, czy co chwilę wstawać z kanapy, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz oferuje ci urządzenie, które ciągle masz na swoim nosie. Właśnie taka koncepcja kryje się za bezprzewodowymi okularami rzeczywistości rozszerzonej. Podczas targów MWC 2023 w Barcelonie firma Xiaomi pokazała własny gadżet tego typu. Poznaj Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

Okulary Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition – są powody, by się zainteresować

Wielu już próbowało, dlaczego więc miałoby się udać akurat firmie Xiaomi? Cóż, powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze: te nowe okulary oferują rozdzielczość obrazu „na poziomie siatkówki”, co w skrócie oznacza tyle, że pojedyncze piksele powinny być zupełnie niewidoczne, a to powinno pozytywnie wpłynąć na komfort noszenia na co dzień. Producentowi udało się to osiągnąć, dzięki wyświetlaczom micro-OLED (tworzonymi przez znacznie mniejsze diody organiczne).

Po drugie – ważniejsze – ze względu na pełną integrację z ekosystemem Xiaomi. To sprawia – przynajmniej w teorii – że korzystając z okularów będziemy mogli sterować systemem smart home, gestami włączać i wyłączać oświetlenie, rzucać obraz na telewizor (lub ten z telewizora zabierać ze sobą gdzie indziej), korzystać z poszczególnych funkcji telefonu, regulować temperaturę w pomieszczeniu czy sterować odtwarzaniem muzyki. W ekosystemie Xiaomi znajdują się wszak najrozmaitsze urządzenia: od smartfonów i zegarków, przez telewizory i odtwarzacze, a także roboty sprzątające i oczyszczacze powietrza, aż po lampy i kamery do monitoringu.

Zobacz jak może wyglądać życie z okularami AR od Xiaomi – wideo:

Co jeszcze wiemy o tych okularach? Ano poznaliśmy na przykład trzy ważne liczby: zaoferują jasność sięgającą 1200 nitów, będą ważyć tylko 126 gramów, a opóźnienie w połączeniu bezprzewodowym nie przekroczy 50 ms. O szybkość przetwarzania informacji zadba natomiast topowy procesor Qualcomm Snapdragon XR2 Gen1. Współpraca z jego producentem zapewnia też dostęp do platformy Snapdragon Spaces i tym samym bezproblemowe korzystanie z rozmaitych aplikacji, takich jak YouTube czy TikTok.

Niestety na razie mówimy jedynie o prototypie, w związku z czym nie wiemy, kiedy okulary miałyby trafić na rynek ani ile miałyby kosztować.

Źródło: Xiaomi, New Atlas. Foto: Karol Żebruń/benchmark.pl