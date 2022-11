Hasła chronią dostępu do naszych kont. Z jakiegoś powodu wierzymy, że hasło „123456” albo „hasło” zrobi to skutecznie.

Czy hasła to dla nas wciąż czarna magia?

Czy praca zdalna i hybrydowa przyczyniła się do świadomości użytkowników odnośnie do zagrożeń czyhających w sieci? Może tak, ale faktem jest, że wciąż popełniamy błędy w podstawowej kwestii, jaką są mocne hasła. Nawet jeśli znamy zasady, to nie zawsze się ich trzymamy – jak pokazuje kolejna edycja badania przeprowadzonego przez NordPass.

Miliony osób ustawiają haseł, które da się złamać w mniej niż sekundę

Eksperci z NordPass przeanalizowali „ważące” 3 terabajty bazy haseł, które udało się złamać. Na tej podstawie udało się ustalić, które powtarzają się najczęściej. Słowem – jakie są najgorsze hasła: często używane i bez większych problemów przechwytywane przez osoby trzecie.

Absolutnym numerem jeden okazało się „password” – to (nomen omen) hasło tylko w opisywanej bazie znalazło się prawie 5 milionów razy. Tymczasem jego złamanie zajmuje aktualnie mniej niż jedną sekundę. Tyle samo cyberprzestępca potrzebuje, by złamać kolejne hasło z rankingu: „123456”. Nie myśl też, że dopisanie kolejnych trzech cyfr coś zmienia – stające na najniższym stopniu podium „123456789” również da się odkryć w niespełna sekundę. Co było dalej…?

Najgorsze hasła 2022 roku:

password (do złamania w <1 s) 123456 (do złamania w <1 s) 123456789 (do złamania w <1 s) guest (do złamania w 10 s) qwerty (do złamania w <1 s) 12345678 (do złamania w <1 s) 111111 (do złamania w <1 s) 12345 (do złamania w <1 s) col123456 (do złamania w 11 s) 123123 (do złamania w <1 s) 1234567 (do złamania w <1 s) 1234 (do złamania w <1 s) 1234567890 (do złamania w <1 s) 000000 (do złamania w <1 s) 555555 (do złamania w <1 s) 666666 (do złamania w <1 s) 123321 (do złamania w <1 s) 654321 (do złamania w <1 s) 7777777 (do złamania w <1 s) 123 (do złamania w <1 s) D1lakiss (do złamania w 3 h) 777777 (do złamania w <1 s) 110110jp (do złamania w 3 s) 1111 (do złamania w <1 s) 987654321 (do złamania w <1 s)

Jeżeli myślisz, że „1q2w3e4r” jest bardziej pomysłowe, to… nie – nie jest (znajduje się na 32. miejscu). Z kolei „iloveyou” na 43., a „1qaz2wsx” na 55. Wymagającym najdłuższego łamania hasłem w zestawieniu TOP 200 jest natomiast „marseille” z miejsca 168. – to wciąż jednak tylko 1 dzień.

Co robimy źle?

Co jest złego z tymi wszystkimi hasłami? Cóż, łamią one podstawowe zasady. Po pierwsze: są strasznie krótkie – tak naprawdę długość hasła odgrywa bowiem kluczową rolę. Dobre hasło powinno mieć kilkanaście, a najlepiej jeszcze więcej znaków.



ilustracja: XKCD (CC BY 2.5)

Po drugie: są łatwe do odgadnięcia, bo zawierają albo naturalne ciągi znaków na klawiaturze, albo też są prawdziwymi, istniejącymi wyrazami. To też poważny błąd. Dobre hasło powinno być – owszem – łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia.

Oczywiście to wszystko zależy…

Czym innym jest oczywiście hasło do konta bankowego, a czym innym – do serwisu, do którego chcemy się zalogować raz i więcej do niego nie wracać. Wiara, że podane w tym raporcie hasła dotyczą tylko tej drugiej sytuacji, byłaby chyba jednak oznaką naiwności.

Źródło: NordPass, Softpedia