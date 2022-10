Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Black Friday 2022 firma Surfshark oferuje VPN i inne swoje usługi w cenach obniżonych nawet o 82%. Zadbaj o swoją prywatność niewielkim kosztem.

Surfshark VPN w promocji z okazji Black Friday 2022

Black Friday 2022 rusza dopiero za miesiąc, ale Surfshark nie czeka i odpala czarnopiątkową promocję już teraz. I to nie byle jaką promocję, bo od dziś aż do 27 listopada możesz kupić VPN na dwa lata z 82-procentową zniżką i 2 miesiącami gratis. Oznacza to, że za 26 miesięcy dostępu do usługi zapłacisz nie 1438 złotych, lecz tylko 259,74 zł.

Dzięki temu rozwiązaniu możesz obejść geoblokady w sieci, a przy okazji zadbać o swoją prywatność. Nie tak dawno testowaliśmy Surshark VPN i z czystym sumieniem możemy potwierdzić, że działa tak, jak zapewnia o tym producent.

Trudno w kilku słowach wyjaśnić czym jest VPN, dlatego odsyłamy cię do podlinkowanej publikacji. W skrócie jednak (i pomijając kwestie bezpieczeństwa) w ten sposób możesz na przykład korzystać w Polsce z usług, które nie są oficjalnie dostępne albo też za granicą łączyć się z polskimi serwerami. Surfshark cechuje się przy tym wysoką przepustowością, niskimi opóźnieniami i dobrymi zabezpieczeniami, więc jeśli potrzebujesz takiego narzędzia, to z tego konkretnego będziesz pewnie zadowolona lub zadowolony.

Choć Surfshark istnieje dopiero od 4 lat, to już teraz może pochwalić się pokaźną grupą (usatysfakcjonowanych) użytkowników. Nic dziwnego, bo pozwala się łączyć z serwerami w ponad 60 krajach na wszystkich swoich urządzeniach: od komputerów, przez smartfony, po telewizory i konsole.

Surfshark VPN oferuje także dodatkowe funkcje, takie jak maskowanie LAN, blokowanie reklam i narzędzi śledzących czy też automatyczny Kill Switch. Dzięki temu ostatniemu usługa rozłączy cię z Internetem w momencie, gdy wykryje naruszenie serwera VPN.

Jeszcze więcej promocji z Surfshark w roli głównej

VPN nie jest jedyną usługą Surfshark, na której zakupie możesz zaoszczędzić przy okazji wyprzedaży Black Friday 2022. Na dokładnie taki sam rabat – to znaczy -82% + 2 miesiące gratis – możesz liczyć w przypadku oprogramowania antywirusowego.

Surfshark Antivirus to lekkie i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które umożliwa skuteczne zabezpieczenie komputera i smartfona przed rozmaitymi szkodnikami i lukami typu zero-day. Na bieżąco skanuje pliki i chroni twoje urządzenia w czasie rzeczywistym, a równocześnie nie obciąża zbytnio pamięci RAM czy procesora.

Od 27 października do 4 grudnia możesz także skorzystać z promocji na Incogni. To wyjątkowa usługa, która pozwala ci wymazać informacje na swój temat z baz reklamodawców i innych firm zajmujących się zbieraniem, przechowywaniem i sprzedawaniem takich danych. Krótko mówiąc: pomaga zadbać o prywatność w sieci.

Normalnie Incogni kosztuje prawie 138 dolarów na rok, ale teraz – jeśli tylko użyjesz kodu rabatowego INCOGNI60 – za 12 miesięcy dostępu do usługi zapłacisz tylko 55,58 dol.

A na tym wcale nie koniec, bo już teraz Surfshark zapowiada kolejne oferty promocyjne: z okazji Cyber Monday (od 28 do 30 listopada) oraz świąteczną (od 1 grudnia 2022 roku). Będziemy trzymać ręce na pulsie i zachęcamy cię do tego samego!

Artykuł powstał we współpracy z Surfshark.