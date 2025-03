Królowie smartwatchów. Te marki sprzedają najwięcej inteligentnych zegarków

W ostatnim czasie rynek inteligentnych zegarków uległ skurczeniu. Wszystko dlatego, że lider branży potknął się o własne nogi.

Choć pierwsze urządzenia, które przy odrobinie dobrej woli moglibyśmy nazwać smartwatchami, trafiły na nadgarstki klientów już w latach 70. ubiegłego wieku, prawdziwy bum zaczął się mniej więcej dekadę temu. Wraz z pojawieniem się pierwszych zegarków z systemami Wear OS i Tizen oraz - oczywiście - pierwszego Apple Watcha.

No i po dekadzie branża napotkała na pierwsze problemy.

Rynek smartwatchów po raz pierwszy stopniał

Jak wynika z raportu firmy analitycznej Counterpoint Research, w 2024 roku producenci dostarczyli o 7 proc. mniej inteligentnych zegarków niż w 2023.

To pierwszy spadek w historii. Dotychczas cała branża konsekwentnie notowała coroczne wzrosty, co nie zmieniło się nawet podczas pandemii COVID-19.

Analitycy wskazują, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest Apple Watch 10, który wniósł zbyt mało zmian, by przekonać klientów do przesiadki ze starszych urządzeń. Nie bez znaczenia miały być także problemy patentowe, które ograniczyły dostawy giganta w pierwszej połowie roku. Efekt? Sam Apple zanotował 19-procentowy spadek sprzedaży.

Oto TOP 5 marek smartwatchów na świecie

Mimo wspomnianych problemów, Apple wciąż jest najpopularniejszym producentem inteligentnych zegarków na świecie. Chińska konkurencja zaczyna jednak deptać mu po plecach.

Oto największe marki smartwatchów w 2024, z uwzględnieniem ich rynkowych udziałów i zmiany sprzedaży rok do roku:

Apple - 22 proc. (spadek o 19 proc.); Huawei - 13 proc. (wzrost o 35 proc.); Samsung - 9 proc. (wzrost o 3 proc.); Xiaomi - 8 proc. (wzrost o 135 proc.); imoo - 6 proc. (wzrost o 22 proc.).

Co prawda kolejność na podium się nie zmieniła, ale Huawei ma powody do zadowolenia, gdyż udało mu się umocnić swoją drugą pozycję. Z jednej strony firma zbliżyła się do Apple’a, a z drugiej zwiększyła swoją przewagę nad Samsungiem.

Dostawy smartwatchów w 2024 i 2023 (fot. Counterpoint Research)

Samsung z kolei znalazł się w wyjątkowo nieciekawej sytuacji, bo jego miejsce na podium jest zagrożone. Koreańczycy czują już na plecach oddech Xiaomi, które z roku na rok odnotowało ponad dwukrotny wzrost sprzedaży.

Counterpoint Research zauważa, że - w ujęciu całościowym - wzrost rok do roku odnotowały jedynie smartwatche dla dzieci.