Netflix konsekwentnie rozbudowuje portfolio gier mobilnych, jednak to interaktywne gry fabularne mogą okazać się największymi hitami. Gigant branży ma plan, który konsekwentnie realizuje.

W ramach abonamentu Netflixa otrzymujemy również dostęp do Netflix Games. Wystarczy pobrać aplikację, by cieszyć się grami mobilnymi. Co więcej, biblioteka jest stale aktualizowana, przez co na brak nowości nie można narzekać. Widać wyraźnie, że gigant branży szuka własnej tożsamości w segmencie gier. Pomocne mogą się okazać fabularne gry interaktywne.

Gry w stylu Reality TV od Netfixa

Leanne Loombe, wiceprezes ds. gier zewnętrznych Netflix, podkreśla, że rozwijanie światów znanych filmów i seriali to gigantyczna szansa. Reality TV, które jest jednym z najpopularniejszych rodzajów rozrywki, dostarcza unikalnych momentów, które często stają się viralami. Netflix chce wykorzystać ten trend, oferując gry bazujące na swoich popularnych serialach, tworząc bezproblemowe przejście między serialami a grami.

Rozwijając projekty takie jak Too Hot to Handle, Netflix stara się oferować graczom większą możliwość personalizacji swoich postaci, co cieszy się dużym zainteresowaniem w społecznościach takich jak Reddit. W ciągu trzech lat, biblioteka Netflixa rozrosła się, włączając do swojej oferty zarówno duże komercyjne hity, jak i doceniane przez krytyków niezależne dzieła.

"Dzięki filmom Too Hot to Handle: Love is a Game, Too Hot to Handle 2 i Netflix Stories: Love is Blind przekonaliśmy się, jak bardzo nasi członkowie uwielbiają wkraczać w świat rzeczywistości Netflix, dokonywać własnych wyborów i tworzyć własną historię . Poszerzanie światów ukochanych seriali i filmów Netflix to nasza największa szansa w dziedzinie gier, a teraz abonenci mogą w tym roku cieszyć się czterema dodatkowymi grami opartymi na ich ulubionych serialach bez scenariusza." - podkreśla Leanne Loombe.

