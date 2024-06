To zdecydowanie jedna z najciekawszych gier 2024 r. The Alters, dzieło polskiego 11 bit studios, już wkrótce trafi w ręce graczy w okrojonej wersji.

The Alters to nowa produkcja twórców This War of Mine, czyli gry, która z czasem stała się lekturą szkolną. Polski deweloper 11 bit studios jest najwyraźniej przekonany, że The Alters można pokazać szerszemu gronu. Stąd decyzja o udostępnieniu wersji demonstracyjnej.

W The Alters zagrasz za darmo przed premierą

Darmowa wersja demonstracyjna The Alters trafi na platformę Steam 10 czerwca 2024 r. Bezpłatne granie skończy się 17 czerwca 2024 r. Tytuł będzie dostępny dla graczy pecetowych; w komunikacie studia nie wspomniano o graczach konsolowych.

Czego możemy się spodziewać po The Alters? Polski deweloper serwuje graczom ciekawy miks gatunkowy, w którym nakreślono elementy strategiczne, survivalowe, nie stroniąc przy tym od prawideł rządzących poczciwą grą przygodową.

"Jan Dolski jest zwykłym pracownikiem fizycznym, który nagle staje wobec niewyobrażalnych przeciwności. Po awaryjnym lądowaniu na obcej planecie, w trakcie którego udaje mu się przeżyć jako jedynemu z załogi, Jan znajduje się nagle w sytuacji bez wyjścia. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie jest znalezienie kogoś, kto pomoże mu uruchomić bazę. Skąd jednak wziąć takiego pomocnika tak daleko w kosmosie? Improwizując, Jan wykorzystuje lokalny surowiec o nazwie Rapidium, aby stworzyć alternatywne wersje samego siebie – altersów." - zachęca opis gry na platformie Steam.

Premiera The Alters

Premiery The Alters należy spodziewać się jeszcze w tym roku. Konkretnej daty premiery aktualnie brak. The Alters zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: X. zdjęcie otwarcia: Steam