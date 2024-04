Niższe ceny iPhone 15, tani Garmin i obniżki na laptopy - upoluj swoją okazję

Laptopy Lenovo, smartwatche i smartfony Apple czekają na swoich nabywców - zapraszamy na szybki przegląd aktualnych promocji na elektronikę.

Apple iPhone 15 Pro coraz taniej

Pisaliśmy już jakiś czas temu o przyjemnym dla kupujących zjawisku obniżania cen telefonów marki Apple. Zjawisku, dodajmy, stanowiącym miłą odmianę po trzech latach nieustannego windowania cen smartfonów i innej elektroniki użytkowej. W końcu im dalej od momentu premiery sprzętu, tym częściej powinniśmy natrafiać na spadki ceny danego urządzenia. W tym tygodniu takim pozytywnym bohaterem jest model Apple iPhone 15 Pro.

Popularny smartfon można obecnie nabyć na stronie Media Expert w bardzo dobrej cenie 4799 złotych - serwis oferuje też raty 0% z odroczoną płatnością, co dla wielu osób może stanowić mocną zachętę. Jeszcze lepszą cenę możemy wyłapać na polskiej stronie sklepu Amazon - 4779 złotych. Tutaj na raty nie mamy co liczyć, za to możemy być pewni bezproblemowego przebiegu ewentualnej reklamacji czy zwrotu towaru, a sama promocja obejmuje wszystkie wersje kolorystyczne telefonu.

Garść zniżek na smartwatche

W dobrej promocji pojawił się na Amazon.pl zegarek sportowy marki Garmin. I wcale nie mówimy o modelu przykurzonym na półce magazynowej, a o świetnym fitnessowym smartwatchu Garmin Vivoactive 5 z ubiegłego roku. Wersję w kolorze czarnym nabyć można za 1027 złotych, a więc dobre 170 złotych taniej niż normalnie.

Okazyjną ceną na smartwatch Samsung Galaxy Watch6 może się z kolei pochwalić Sferis, który oferuje wersję LTE za jedyne 999 złotych, czyli dobre kilka stówek poniżej kwoty widocznej na stronach oficjalnych dystrybutorów. W korzystnej cenie nabyć można także nowy Xiaomi Watch 2 - zegarek z WearOS i płatnościami zbliżeniowymi, który już w momencie premiery jest niedrogi (789 zł), a w czasowej promocji oferowany jest na stronie Media Expert za 699 złotych.

A co w Euro?

W Rtv Euro Agd warto zerknąć na wciąż trwającą wyprzedaż bezprzewodowych słuchawek dokanałowych Baseus WM01. Pisaliśmy już o nich tutaj. To dobra okazja cenowa dla osób poszukujących małych, tanich słuchawek do codziennego użytku - te kosztują obecnie zaledwie 49,99 złotych, a oferują przyzwoity dźwięk, dobrą łączność, możliwość rozmów telefonicznych, a nawet multipoint.

Inną ciekawą ofertą jest ta dotycząca robota sprzątającego Roborock Q7 Max. Standardowo musielibyśmy zapłacić za ten model przynajmniej 200 złotych więcej niż proponowane przez Euro 990 złotych (promocję znaleźć można pod tym adresem).

Szukasz laptopa? Kieruj się na strony Morele

Morele w tym tygodniu stawia na promocje dotyczące laptopów. Pośród tych bardziej wartościowych znajdziemy między innymi gamingowy laptop Lenovo LOQ 15APH8m, z grafiką RTX 4050, procesorem Ryzen 5 7640HS i odświeżaniem ekranu 144Hz. Z kodem "LAPTOP24" można go nabyć za raptem 3499 złotych.

Pośród innych ofert widnieją także:

potencjalnie biurowy, 16-calowy Lenovo ThinkBook G6 (Intel Core i5-1335U, 16GB, Windows 11) za 3699 złotych

Lenovo ThinkBook G6 (Intel Core i5-1335U, 16GB, Windows 11) za gamingowy Gigabyte Aorus 7 9KF w cenie 4549 złotych (i5-12500H, 16 GB z opcją rozbudowy do 64GB, RTX 4060)

(i5-12500H, 16 GB z opcją rozbudowy do 64GB, RTX 4060) garmingowy Gigabyte G7 MF w cenie 3249 złotych (i5-12500H, 16 GB z opcją rozbudowy, RTX 4050)

W dobrej cenie, bo raptem 140 złotych, można też wyłapać popularne wśród młodzieży nauszne słuchawki JBL Tune 520 BT.

Poszukując taniego i bardzo podstawowego tabletu, warto zajrzeć z kolei do Media Markt, gdzie 10,4-calowy Huawei MatePad SE 64GB oferowany jest za raptem 449 złotych. To zresztą nie jedyna promocja na sprzęt tego producenta - jeśli komuś niestraszny brak usług Google i poszukuje po prostu estetycznego, budżetowego smartfona, może go zainteresować Huawei Nova 10 8/128GB za 799 złotych (procesor Qualcomm Snapdragon, ekran OLED i szybkie ładowanie 66W).

