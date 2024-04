Tanio, tanio, coraz taniej. Dokanałowe słuchawki Baseus teraz za pół ceny

Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe Baseus są dobrą propozycją dla osób poszukujących niedrogich słuchawek TWS do codziennego użytku. Na stronie EuroRtvAgd możemy je właśnie nabyć 50% taniej niż zwykle.

Słuchawki bezprzewodowe od Baseus to rozsądna opcja dla osób, które poszukują małych, tanich dokanałówek do codziennego użytku. Tego typu budżetowe "pchełki" oczywiście nie zapewniają audiofilskich wrażeń przy słuchaniu muzyki, jednak większości osób zupełnie na tym nie zależy. Słuchawki mają przyzwoicie grać, nie mieć problemów z połączeniem z telefonem czy laptopem, a także umożliwiać odbycie co jakiś czas rozmowy telefonicznej i nie rozładowywać się za szybko. Zaletą niskiej ceny jest z kolei to, że jeśli słuchawki zgubimy (o co w przypadku małych grajków TWS przecież wcale nietrudno), będziemy mogli po prostu wzruszyć ramionami i zakupić nowe, bez zbędnej refleksji nad stanem swoich finansów.

Model Baseus WM01 dokładnie to oferuje. Słuchawki są lekkie, wygodnie siedzą w uchu i bezproblemowo łączą się z urządzeniami za pomocą Bluetooth (wersja 5.0). Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około 6 godzin, co jest wynikiem bardzo przyzwoitym jak na tak maleńkie dokanałówki, a jeśli uwzględnimy czas podładowywania w etui, mowa nawet o dobie odtwarzania muzyki, filmików czy audiobooków. Korzystać zresztą można także z pojedynczej słuchawki, gdy druga spoczywa w etui ładującym.

Jeśli w otoczeniu nie jest bardzo głośno, bez problemu przeprowadzimy za pośrednictwem WM01 rozmowę telefoniczną. Brzmienie jak na półkę cenową do 100 złotych potrafi zaskoczyć na plus, zwłaszcza jeśli pogrzebiemy troszkę w ustawieniach dźwięku w aplikacji. Słuchawki obsługują nawet asystenta Google, jeśli ktoś jest fanem tego rozwiązania. Podsumowując - jest to budżetowy i do tego opłacalny sprzęt do korzystania na co dzień w domu, biurze czy komunikacji miejskiej.

Na stronie RtvEuroAgd trwa właśnie promocja na ten model. Słuchawki Baseus WM01 w kolorze czarnym można zakupić za niemal 50% wyjściowej ceny, a jeśli brać pod uwagę najlepsze oferty na rynku, to 25% taniej - cena promocyjna ustalona została na świetne 49,99 złotych.

zdjęcia: Baseus

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.