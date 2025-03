Laptopy z kartami GeForce RTX 5000 mają problem? NVIDIA stawia sprawę jasno

Problemy z kartami GeForce RTX 5000, związane z brakującymi jednostkami ROP, budzą obawy o mobilne układy do laptopów. W sieci pojawiły się nawet doniesienia, że NVIDIA zażądała od producentów kontroli sprzętu. Firma odniosła się do tych spekulacji.

Premiera kart graficznych GeForce RTX 5000 odbiła się szerokim echem w mediach branżowych – nie z powodu entuzjastycznego odbioru, lecz kolejnych problemów ze sprzętem. NVIDIA niedawno potwierdziła, że niewielka partia kart GeForce RTX 5090(D), RTX 5080 i RTX 5070 Ti posiada mniej jednostek ROP, niż zakładano, co negatywnie wpływa na ich wydajność.

Wkrótce na rynku pojawią się laptopy z nowymi kartami GeForce RTX 5000. Czy i w ich przypadku wystąpią podobne braki?

Laptopy z kartami GeForce RTX 5000

Na ten moment producent zapowiedział cztery karty graficzne do laptopów: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti i GeForce RTX 5070.

Model GeForce RTX 5070

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070 Ti

(wersja mobilna) GeForce RTX 5080

(wersja mobilna) GeForce RTX 5090

(wersja mobilna) Układ graficzny Blackwell GB206 Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Rdzenie CUDA 4608 5888 7680 10 496 Rdzenie RT 36 46 60 82 Jednostki Tensor 144 184 240 328 Pamięć wideo 8 GB GDDR7 128-bit 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 24 GB GDDR7 256-bit Wydajność AI 798 TOPS 992 TOPS 1334 TOPS 1824 TOPS TDP 50-100 W 60-115 W 80-150 W 95-150 W

Co prawda mobilne wersje kart mają słabszą specyfikację niż ich desktopowe odpowiedniki, ale ciągle bazują na tych samych układach graficznych.

Niemiecki serwis Heise.de podał, że NVIDIA poprosiła producentów o weryfikację układów graficznych GeForce RTX 5000 pod kątem zgodności ze specyfikacją. Takie działanie miałoby zapobiec podobnej wpadce, jak w przypadku kart do desktopów. Wczesna kontrola sprzętu byłaby także mniej kłopotliwa niż późniejsza wymiana wadliwych egzemplarzy (co mogłoby też negatywnie wpłynąć na reputację firmy).

NVIDIA stawia sprawę jasno

Redakcja The Verge zwróciła się do NVIDII z pytaniami o niepokojące doniesienia dotyczące nowych laptopów z kartami GeForce RTX 5000. Ben Berraondo, globalny dyrektor PR Nvidia GeForce, potwierdził, że wszyscy partnerzy przeprowadzają kontrole w ramach standardowej procedury testowej. Jednocześnie zapewnił, że nie ma żadnych problemów z układami graficznymi do laptopów.

The Verge: Czy właśnie przeszliśmy od stwierdzenia „nie dotyczy to innych procesorów graficznych” do stwierdzenia „dotyczy to również niektórych procesorów graficznych w laptopach”?

NVIDIA: Odpowiedź brzmiała „nie”.

The Verge: Dla potrójnego sprawdzenia, „nie” oznacza, że żaden z procesorów graficznych w laptopach nie jest dotknięty brakiem ROP, tak?

NVIDIA: Zgadza się, nie ma dalszych problemów.

Obie informacje nie muszą się wykluczać – możliwe, że „zieloni” chcieli upewnić się, czy podobne problemy nie wystąpią w laptopach. NVIDIA jednak stanowczo zapewnia, że karty graficzne GeForce RTX 5000 w laptopach nie będą miały problemów z brakującymi jednostkami. Trzymamy za słowo!