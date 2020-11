Zanosi się na to, że końcówka roku przyniesie sporą jak na HMD Global ofensywę, w efekcie której zobaczymy kilka nowych smartfonów z logo Nokia.

Nokia 9.3 PureView powinna punktować głównie, ale nie tylko, aparatem

Wedle informacji serwisu nokiapoweruser w obozie HMD Global doszło do kolejnych zmian planów i ostatecznie jeszcze przed końcem 2020 roku ma obyć się premiera Nokii 9.3 PureView. To co jest w kontekście tego modelu pewne to fakt, iż będzie on przedstawicielem wyższego segmentu koncentrującym się dość mocno wokół kwestii fotograficznych.

W obrębie plotek należy traktować wzmianki co do konkretnych elementów specyfikacji. Nie jest jednak tajemnicą, iż nieoficjalne doniesienia na temat nowych urządzeń mobilnych sprawdzają się bardzo często. Jeśli podobnie będzie i tym razem to należy oczekiwać tutaj ekranu OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesora Qualcomm Snapdragon 865, baterii 4500 mAh z bezprzewodowym ładowaniem i obsługi 5G. Główny obiektyw aparatu fotograficznego może cechować się rozdzielczością 108 Mpix i pozwalać na rejestrowanie wideo w 8K.

Nadciągają też Nokia 7.3 5G i Nokia 6.3

To samo źródło wspomina również o modelu Nokia 7.3 5G. W tym przypadku zanosi się na propozycję ze średniego segmentu, co sugeruje zresztą samo oznaczenie i wcześniejsza polityka producenta z tym związana. Poza modułem do obsługi sieci 5G w obudowie ma zostać zamknięty procesor Qualcomm Snapdragon 690. Jednocześnie tutaj pojawić może się już ekran IPS, ale też o podwyższonej częstotliwości odświeżania (90 Hz) i poczwórny aparat fotograficzny 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix z możliwością nagrywania filmików 4K.

Najbardziej tajemnicza jest obecnie Nokia 6.3. Możliwe jednak, że będzie ona blisko spokrewniona z wyżej przedstawioną Nokią 7.3 5G i przyniesie specyfikację różniącą się tylko i aż ekranem (standardowe 60 Hz), procesorem (nieco słabszym) i brakiem obsługi sieci 5G.

Do końca roku nie pozostało już wiele czasu, a więc możliwe, że wszystko wkrótce się wyjaśni i poznamy powyższe smartfony oficjalnie.

Źródło: nokiapoweruser, @OnLeaks

