Technologia poszła naprzód i zwiększyły się też oczekiwania. Rozwiązania komunikacyjne, z jakich korzystano podczas pierwszych załogowych misji na Księżyc, to dziś zdecydowanie za mało. Nokia otrzyma nieco ponad 14 milionów dolarów, aby na powierzchni naszego naturalnego satelity mogła pojawić się sieć 4G (LTE). Zanim powstanie infrastruktura, technologia będzie musiała zostać oczywiście przeprojektowana w taki sposób, by odpowiadać księżycowemu środowisku.

We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance "Tipping Point" technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



