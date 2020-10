Nokia 8.3 5G to smartfon, którego zobaczymy w filmie No Time to Die. Można będzie mieć go również w swojej kieszeni, ale trzeba być przygotowanym na dość spory wydatek.

Nokia 8.3 5G w polskiej przedsprzedaży

Już kilka miesięcy temu ogłoszono, że firma HMD Global została jednym z partnerów technologicznych filmu No Time to Die. Tym samym kilka głównych postaci będzie wykorzystywało należące do niej smartfony, przede wszystkim właśnie model Nokia 8.3 5G. Kampania reklamowa już ruszyła, bierze w niej udział Lashana Lynch, która wcieli się w Nomi.

Nokia 8.3 5G została zaprezentowana jeszcze w marcu, oczekiwania na nią przedłuża się niemal tak samo jak ciągle opóźniana premiera No Time to Die. W końcu wystartowała przedsprzedaż, decydujący się na skorzystanie z niej otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe Nokia Power Earbuds Lite. Cenę ustalono na 2999 złotych, smartfon dostępny jest tylko w jednej wersji kolorystycznej (niebieskiej).

Specyfikacja Nokia 8.3 5G nakazuje plasować smartfona w średnim segmencie

Coraz trudniej jest klasyfikować smartfony wedle kryterium obejmującego niższą, średnią i najwyższa półkę cenową. Tę środkową producenci rozciągnęli bowiem do granic możliwości, głównie przez oferowanie najdroższych modeli za ponad 5, 6 tysięcy złotych.

Parametry techniczne modelu Nokia 8.3 5G będą dla wielu osób podstawą do przedstawiania go mianem solidnego średniaka. Ma czysty system Android 10, co przy procesorze Qualcomm Snapdragon 765G i 8 GB pamięci RAM powinno zapewnić bardzo komfortową pracę. Zaakcentować trzeba obsługę sieci 5G i dość solidną baterię 4500 mAh.

Android 10, Android One

6.81-calowy ekran IPS LCD, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), HDR

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G z Adreno 620

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix f/1.9 + 12 Mpix f/2.2 + 2 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 24 Mpix

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), dual SIM (hybrydowy)

czytnik linii papilarnych (w przycisku zasilania)

bateria 4500 mAh, ładowanie 18W

wymiary 171.90 x 78.56 x 8.99 mm

Producent sporo uwagi poświęca zastosowanemu tu aparatowi fotograficznemu z optyką ZEISS. Składa się z obiektywów głównego, szerokokątnego, makro oraz czujnika głębi, a został wzbogacony między innymi o tryb kamery sportowej, który jednak wygląda na próbę zamaskowania braku OIS. O jakości zdjęć i filmów trudno powiedzieć coś więcej bez bliższych testów. Nie da się za to nie zauważyć, że sporo osób może mieć zastrzeżenia co do ekranu, a przede wszystkim bardzo dużej przekątnej, technologii IPS LCD i skromnego odświeżania 60 Hz.

Jak podoba Wam się Nokia 8.3 5G? Licencji na zdystansowanie konkurencji oferowanej w podobnej cenie raczej tu niestety nie widać.

Źródło: Nokia Mobile, własne

