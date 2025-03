"Halo, z kosmosu dzwonię". Zbudowali sieć komórkową na Księżycu

Jednym z celów misji Intuitive Machines IM-2 było dostarczenie na Księżyc infrastruktury 4G. Z raportu Nokii wynika, że zakończyła się ona połowicznym sukcesem.

Prywatny lądownik Athena wylądował na Księżycu 6 marca o godzinie 18:30. Oprócz firmy Intuitive Machines oraz NASA, w całym projekcie palce maczała także Nokia, która - korzystając z okazji - wysłała w kosmos własną aparaturę 4G.

Łączność komórkowa na Księżycu uruchomiona. Nokia chwali się sukcesem, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem

Nokia ogłosiła, że pierwsza sieć komórkowa na Księżycu została z powodzeniem dostarczona oraz uruchomiona. W ciągu 25 minut, w których udało się utrzymać zasilanie, Finowie byli w stanie zweryfikować kluczowe aspekty działania sieci, a także przesłać dane operacyjne do stacji naziemnej Intuitive Machines i centrum kontroli misji Nokii na Ziemi.

Zwieńczeniem misji miało być nawiązanie połączenia głosowego, ale tego planu nie udało się wykonać z uwagi na pozycję lądownika. Choć sieć komórkowa sama w sobie zdaje się działać prawidłowo, to orientacja paneli słonecznych uniemożliwiła dostarczenie niezbędnej energii.

Oczywiście mowa o misji bezzałogowej, więc połączenie telefoniczne i tak miało mieć charakter przede wszystkim symboliczny i pokazowy. Nokia przekonuje, że kluczowe cele misji zostały osiągnięte, bo chodziło przede wszystkim o udowodnienie, że sieć komórkowa może na Księżycu działać i zapewnić krytyczną komunikację przyszłym misjom.

"Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy pierwszą sieć komórkową na Księżycu i jesteśmy niezwykle dumni z osiągniętych rezultatów, mimo bardzo trudnych warunków. Gdyby nasze moduły urządzeń działały w momencie uruchomienia naszej sieci w pudełku, wszystkie przesłanki wskazują na to, że bylibyśmy w stanie przeprowadzić pierwsze w historii połączenie komórkowe na Księżycu. Osiągnięcia, które udało nam się zrealizować, są jednak nadal znaczące. Udało nam się wziąć komercyjnie dostępne komponenty, które łączą miliardy ludzi na Ziemi, i przystosować je do działania na Księżycu. Te początkowe kamienie milowe pokazują, że technologie komórkowe mają istotną rolę do odegrania w eksploracji kosmosu i z niecierpliwością czekamy na przyszłe misje z NASA, Intuitive Machines, Lunar Outpost oraz innymi partnerami w branży kosmicznej" - stwierdził Thierry E. Klein, prezes Bell Labs Solutions Research w firmie Nokia.

Prace nad uruchomieniem 4G na Księżycu trwają od lat

Nokia snuje plany dotyczące budowy kosmicznej sieci 4G od wielu lat. Już w 2018 roku Finowie nawiązali współpracę z niemieckim oddziałem operatora Vodafone, której owocem miało być postawienie infrastruktury LTE w miejscu lądowania misji Apollo 17. Mimo hucznych zapowiedzi, ambitny projekt nigdy nie został jednak zrealizowany.

Gigant nie porzucił jednak samego pomysłu. Prace na dobre ruszyły w roku 2020, kiedy to firma otrzymała od NASA dofinansowanie w wysokości 14,1 miliona dolarów w ramach programu Tipping Point Technologies, wspierającego innowacyjne technologie potrzebne do eksploracji kosmosu. 5 lat później cel został osiągnięty dzięki współpracy z Intuitive Machines.