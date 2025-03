Nowość od Steel Series.To sprzęt wybierany przez zawodowców

Choć mogą się wydawać mało istotnym dodatkiem, to w praktyce właśnie od nich zależy, jak poradzisz sobie w ulubionej rozgrywce. Mowa o podkładkach pod mysz. Steel Series prezentuje właśnie nowe modele z linii QcK Performance. Do wyboru oddaje kilka wariantów.

SteelSeries, znana marka sprzętu esportowego, wprowadziła na rynek nową serię podkładek pod mysz z serii QcK Performance. Ta innowacyjna linia została zaprojektowana z myślą o różnych stylach gry, oferując trzy unikalne powierzchnie: Speed, Control i Balance, dostępne w rozmiarach Large i Extra-Large.

Podkładki pod mysz to ważny element dla każdego gracza

Gracze oczekują precyzji i możliwości dostosowania sprzętu do swoich preferencji, jednak przez wiele lat podkładki pod mysz były często pomijane. SteelSeries postanowiło to zmienić, tworząc serię QcK Performance, która ma na celu poprawę wydajności i dopasowanie do stylu gry użytkowników.

Od ponad dwóch dekad SteelSeries jest liderem w produkcji podkładek pod mysz dla profesjonalnych graczy. Od wprowadzenia serii QcK w 2004 roku, stała się ona nieodzownym elementem wyposażenia graczy. Produkty SteelSeries pomogły profesjonalnym graczom zdobyć więcej nagród pieniężnych niż jakakolwiek inna marka.

Nowe podkładki z linii QcK Performance

Seria QcK Performance, bazując na dziedzictwie popularnych modeli, takich jak QcK, QcK Heavy i QcK Prism, oferuje zwiększoną wydajność i wytrzymałość. Podkładki Speed zapewniają szybki ślizg, Control gwarantują maksymalną precyzję, a Balance łączą szybkość z kontrolą, spełniając wymagania każdego gracza.

Każda podkładka z serii QcK Performance posiada bazę z pianki neoprenowej o grubości 3,5 mm, co zapewnia stabilność i właściwości antypoślizgowe. Niskoprofilowe, zszywane krawędzie gwarantują długowieczność i komfort użytkowania.

W esportowej rywalizacji kluczowe są szybkość i precyzja, a odpowiednia podkładka pod mysz odgrywa w tym istotną rolę. Seria QcK Performance została zaprojektowana, aby idealnie dopasować się do indywidualnych potrzeb graczy.

Podkładka Speed jest idealna dla graczy ceniących dynamiczną rozgrywkę, oferując niemal bezoporowy ślizg, co pozwala na błyskawiczne reakcje. QcK Performance | Balance Model Balance łączy płynny ślizg z precyzją, oferując idealne połączenie szybkości i kontroli.

Model Balance łączy płynny ślizg z precyzją, oferując idealne połączenie szybkości i kontroli. QcK Performance | Control Podkładka Control zapewnia doskonałą dokładność i siłę zatrzymania kursora, idealna dla graczy wymagających absolutnej precyzji.

Seria QcK Performance jest dostępna na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie w sugerowanych cenach detalicznych.

Ciekawostką jest, że trzech członków zespołu FaZe Rainbow Six użyło nowych podkładek QcK Performance, aby zdobyć mistrzostwo i 1 milion dolarów nagrody podczas Rainbow Six Invitational 2025. Jaime 'Cyber' Ramos, Lucas 'soulz1' Schinke i Thiago 'Handyy' Ferreira wybrali różne modele podkładek, które pomogły im w osiągnięciu sukcesu.