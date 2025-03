Unia Europejska wkracza do akcji. Może ukarać Apple i właściciela Instagrama

Komisja Europejska może ukarać gigantów ze Stanów Zjednoczonych. Apple i Meta nie spełniają wymagań opisanych w przepisach DMA?

Przedsiębiorstwa działające na rynku europejskim często stają przed sporym wyzwaniem. Chodzi o konieczność dostosowania się do całkiem rygorystycznych przepisów prawa unijnego. Władze Unii Europejskiej mają na celu ochronę prywatności użytkowników czy wsparcie mniejszych firm w konkurencji ze światowymi gigantami. Jeśli ktoś nie dostosuje się do wymogów, Unia może nałożyć na niego karę. Wygląda na to, że właśnie to może czekać Apple i Metę. Dlaczego?

Apple i Meta na świeczniku. Unia Europejska może nałożyć karę

Komisja Europejska już od zeszłego roku obserwuje dwóch amerykańskich gigantów. Apple oraz Meta (właściciel m.in. Facebooka, Instagrama i WhatsAppa) mogą nie spełniać wymogów stawianych przez Digital Markets Act. DMA obowiązuje od maja 2023 roku i ma za zadanie ułatwienie użytkownikom przechodzenia między konkurencyjnymi usługami online oraz umożliwienie mniejszym firmom konkurowania z gigantami technologicznymi.

Firmy są oskarżane przez Komisję Europejską o domniemane naruszenia przepisów DMA. Mogłoby to skutkować karami finansowymi.

Apple może zostać ukarana m.in. za kwestie związane z utrudnianiem użytkownikom zmiany domyślnych ustawień oraz problemami z odinstalowaniem oprogramowania. W raporcie z 7 marca Apple informuje jednak, że zmiany narzucone przez DMA mogą zwiększać ryzyko wystąpienia złośliwego oprogramowania, oszustw i SCAM-u. Amerykanie twierdzą zatem, że nie dostosowali się do DMA ze względu na troskę o prywatność użytkowników ich sprzętu. Warto dodać, że Unia Europejska juz wcześniej groziła Apple karami.

Meta była natomiast krytykowana za wprowadzenie subskrypcji bez reklam, co wzbudziło obawy regulatorów. Władze przedsiębiorstwa przekonują za to, że robią wszystko, aby sprostać oczekiwaniom Komisji Europejskiej.

Jakie mogą być kary w związku z naruszeniem DMA?

Maksymalna kara za naruszenia DMA może wynosić nawet 10% globalnych rocznych przychodów firmy. Nie trzeba dodawać, że w przypadku światowych gigantów, jakimi bez dwóch zdań są i Meta, i Apple, oznacza to niebotyczną sumę.

Obecnie przewiduje się jednak, że ostateczne kary mają być stosunkowo niskie. Komisji Europejskiej zależy na podkreśleniu, że będzie egzekwować przestrzeganie DMA. Nie chce jednak psuć relacji z Amerykanami. Donald Trump zapowiadał już przecież, że nie zawaha się nałożyć ceł na kraje, które utrudniają działanie amerykańskich firm.

Warto też dodać, że DMA funkcjonuje od stosunkowo niedawna, zrozumiałe jest więc, że duże firmy mogą potrzebować nieco więcej czasu na dostosowanie się do przepisów.