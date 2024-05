Firma Apple zaprezentowała przed chwilą dwa nowe iPady Pro. Poza nieco odświeżoną konstrukcją, największą niespodzianką jest układ Apple Silicon M4 oraz wyświetlacz OLED. Oto specyfikacja i ceny nowych iPadów Pro.

Nowy iPad Pro

Generacje iPadów serii Pro to nieco skomplikowana sprawa. Dziś zaprezentowany został 11 calowy model 5. generacji oraz 13 calowy model 7. generacji. Wynika to z tego, że pierwszy model mniejszego tabletu pojawił się wraz z 3. generacją większego, ale wystarczy tych dywagacji. Zajmijmy się tym co teraz najważniejsze, czyli specyfikacją nowych iPadów Pro.

iPad Pro – specyfikacja i wygląd

Nowe iPady Pro wyglądają podobnie do swoich poprzedników, ale nie tak samo. Firma zastosowała nową obudowę, która jest sporo cieńsza. Co więcej, dzięki zastosowaniu węższych ramek, w większym modelu udało się zamontować wyświetlacz z dłuższą przekątną.

Poniżej znajdziecie porównanie wymiarów poprzedniej i obecnej generacji iPadów serii Pro:

11-calowy ‌iPad Pro‌ 4 (stary) – 247,6mm x 178,5mm x 5,9 mm

11-calowy ‌iPad Pro‌ 5 (nowy)- 249,7mm x 177,5mm x 5,3mm

12.9-calowy ‌iPad Pro‌ 6 (stary) – 280,6mm x 214,9mm x 6,4mm

13-calowy ‌iPad Pro‌ 7 (nowy) – 281,5mm x 215,5mm x 5,1mm

Warto też dodać, że tak jak w przypadku nowych iPadów Air, przednia kamera przeniesiona została na dłuższy bok. Widać, że Apple zakłada, iż iPady częściej używane są wraz z klawiaturą. Wtedy zorientowane są poziomo, a taki układ kamery ułatwia w tym przypadku korzystanie z niej.

Nowe iPady Pro dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych:

srebrny,

gwiezdna czerń.

Sensacją są nowe wyświetlacze. Zaprezentowane dziś iPady Pro to pierwsze tablety marki Apple w ekranami typu OLED o handlowej nazwie Ultra Retina XDR, a w ogóle pierwsze z tandemowym OLED. To połaczenie światła dwóch paneli OLED, dzięki czemu jasność i zakres dynamiki ma być oszałamiające jak nigdy dotąd.

Mniejszy ma rozdzielczość 2420 na 1668 pikseli przy 264 pikselach na cal, a większy 2752 na 2064 piksele przy 264 pikselach na cal. Nie zapomniano także o technologii ProMotion, czyli adaptacyjnym odświeżaniu w zakresie od 10 do 120 Hz.

Nowością jest możliwość wyboru wariantu z matowym wykończeniem ekranu. Działa to podobnie jak ekran ze szkła nanostrukturalnego w monitorach Studio Display. Dzięki tej warstwie zachowana jest dobra jakość obrazu, w tym wysoki kontrast, nawet w warunkach intensywnego oświetlenia. To rozwiązanie pomaga także chronić wzrok użytkownika. Możliwość występuje w przypadku mniejszego i większego modelu, ale tylko w wariantach z pamięcią 1 oraz 2 TB.

Wydajnością nowych iPadów Pro zajął się zupełnie nowy czip Apple Silicon M4. To ewenement w historii iPadów, ponieważ po raz pierwszy nowy układ zadebiutował w tabletach, a nie w iPhone’ach czy komputerach Mac. M4 skoncentrowany jest na sztucznej inteligencji. Ma 10-rdzeniowe CPU (w modelach 1 i 2 TB) lub 9-rdzeniowe CPU (w pozostałych modelach), 10-rdzeniowe GPU oraz znacznie ulepszony 16-rdzeniowy silnik neuronowy Neural Engine, który wspiera realizację zadań związanych z AI i uczeniem maszynowym. Modele 1 TB i 2 TB mają 16 GB pamięci RAM, a pozostałe 8 GB. Jej przepustowość to 120 GB/s.

Niespodzianką jest to, że nowe iPady Pro mają tylko jeden, a nie dwa obiektywy. Mowa o tym z tłu. Zastosowano obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 12 MP z przysłoną ƒ/1,8. Dostępny jest między innymi 5-krotny zoom cyfrowy oraz obsługa Inteligentnego HDR 4. Z przodu znajduje się Aparat TrueDepth, czyli aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP z przysłoną ƒ/2,4 oraz system rozpoznawania twarzy Face ID. Kamera obsługuje między innymi tryb portretowy oraz inteligentny HDR 4.

iPad Pro – ceny i dostępność

Oba nowe iPady Pro dostępne są w czterech wariantach pamięci masowej – 256 GB, 512 GB, 1TB, 2 TB.

Ceny nowych modeli iPada Pro w wersji obsługującej tylko sieć Wi-Fi są następujące:

iPad Pro 11 cali 256 GB – 5299 zł

iPad Pro 11 cali 512 GB – 6299 zł

iPad Pro 11 cali 1 TB – 8299 zł

iPad Pro 11 cali 2 TB – 10299 zł

iPad Pro 13 cali 256 GB – 6999 zł

iPad Pro 13 cali 512 GB – 7999 zł

iPad Pro 13 cali 1 TB – 9999 zł

iPad Pro 12,9 cala 2 TB – 11999 zł

Za tablety, które dodatkowo korzystać mogą z sieci komórkowej 5G (tylko eSIM) dopłacić trzeba 500 zł, w przypadku mniejszych modeli i 1000 zł w przypadku większych modeli. Za szkło nanostrukturalne zapłacić trzeba dodatkowe 500 zł.

Zatem najdroższy iPad Pro (z obsługą 5G, 2 TB pamięci masowej i matowym ekranem) kosztuje aż 13499 zł.

Nowe iPady Pro zamawiać będzie można od dziś, a pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli w środę, 15 maja.

Apple Pencil 3 i nowa klawiatura Magic Keyboard

Nowością jest też Apple Pencil Pro. Rysik obsługuje tak zwany gest ściśnięcia oraz haptyczne sprzężenie zwrotne. Istnieje możliwość zaprogramowania funkcji, które uruchamia ten gest, trochę jak w przypadku przycisku czynności w iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Kompatybilny jest zarówno z nowymi iPadami Air oraz Pro. Klawiatura Magic Keyboard została przeprojektowana. Ma teraz funkcyjne przyciski oraz większy gładzik. Używać ją można tylko z nowymi iPadami Pro.

Za nowy rysik zapłacić trzeba 649 zł, a cena klawiatury zależy od jej wielkości. Za mniejszą zapłacimy 1499 zł, a za większą 1799 zł.

Zdjęcie: Nowe iPady Pro (archiwum własne)