Jaki tablet kupić? Ranking najlepszych tabletów 2024

Przedstawiamy nasz ranking tabletów w 2024 roku. Znajdziesz tu najlepsze tablety, które są obecnie dostępne na rynku. Podpowiadamy także co powinien mieć dobry tablet i na co zwrócić szczególną uwagę. Koniecznie przeczytaj ten poradnik, jeśli nie wiesz jaki tablet kupić.

Najlepsze tablety na rynku – co mamy dziś do wyboru?

Dobre tablety są w stanie w dużej mierze zastąpić laptopy, oferując większą mobilność i dotykową obsługę. Owszem, ich funkcjonalność w typowych dla komputerów zadaniach jest mniejsza, ale w wielu przypadkach mogą okazać się bardzo praktyczne. Świetnie sprawdzają się w zastosowaniach rozrywkowych, takich jak oglądanie filmów czy granie, ale też poważniejszych - podczas nauki czy nawet jako narzędzie do pracy.

W przeciwieństwie do laptopów czy smartfonów producenci nie prześcigają się w liczbie dostępnych modeli i ich wariantów. To z jednej strony znacząco ułatwia wybór, z drugiej jednak – ogranicza konkurencję, więc czasem tylko dla uzyskania konkretnej funkcji czy cechy konieczne jest dopłacenie sporej kwoty. Tworząc ten ranking staraliśmy się uwzględnić potrzeby i preferencje różnych grup użytkowników. Oto efekt…

Jaki tablet kupić? Ranking tabletów 2024:

Dobry tablet – jaki wybrać? Co powinien mieć i na co zwracać uwagę?

Szukając tabletu, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

Jaki rozmiar tabletu mnie interesuje? Małe tablety są niewiele większe od współczesnych smartfonów (mają 8-9 cali) i są kierowane do osób, dla których priorytetem jest mobilność. Uniwersalne urządzenia mają rozmiar 10 lub 11 cali, a duże tablety (powyżej 12 cali) to dobry wybór dla osób, które chcą oglądać filmy lub pracować na swoich urządzeniach.

Do czego chcę wykorzystywać tablet? Do zwykłych, codziennych zastosowań wystarczy prosty tablet z 4 GB pamięci RAM i ekranem o typowej wielkości. Do pracy i rozrywki lepszy będzie większy tablet z co najmniej 6 GB pamięci i topowym procesorem. W przypadku filmów warto też zadbać o pojemny akumulator (najlepiej powyżej 10 000 mAh) i dobre głośniki stereo.

Gdzie chcę korzystać z tabletu? Jeżeli głównie w domu, wystarczy ci model z Wi-Fi. Jeśli jednak rozglądasz się za tabletem z myślą o korzystaniu z niego poza domem, lepiej dopłacić do wariantu z łącznością komórkową: LTE lub 5G.

Oczywiście odpowiedzi na te pytania nie wyczerpują tematu, ale pozwalają mocno skrócić listę modeli branych pod uwagę. No i jest coś jeszcze: bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie o to, ile chce się i można wydać na takie urządzenie. A skoro tak, to…

Ile kosztuje dobry tablet w 2024 roku?

Ceny porządnych tabletów rozpoczynają się od około 1500 – 2000 złotych. W tej cenie możesz oczekiwać dobrego urządzenia do surfowania po sieci i korzystania z podstawowych aplikacji. Najbardziej uniwersalne modele kosztują od 2 do 3 tysięcy złotych i świetnie sprawdzą się na przykład podczas oglądania filmów i seriali albo grania w gry mobilne. Z kolei na sprzęt do profesjonalnych zastosowań trzeba wydać już około 5 tysięcy złotych albo i więcej. Przykładowo ceny flagowych iPadów Pro dochodzą do dwa razy wyższych kwot.

Przejdźmy już tymczasem do konkretów…

Jaki jest aktualnie najlepszy tablet? Ranking przynosi odpowiedź

W innym rankingu polecamy najlepsze tablety do 1000 złotych, a tutaj znajdziesz wyłącznie droższe modele. Zajrzyj do tamtej publikacji, jeśli szukasz czegoś tańszego, ale jeśli interesuje cię porządny sprzęt do pracy lub rozrywki, to jesteś w dobrym miejscu. Nasze zestawienie otwiera…

Apple iPad 10.9 (10. gen.) – dobry iPad w przystępnej cenie Ocena benchmark.pl









4,7/5 10,9-calowy iPad 10. generacji to obecnie jeden z najtańszych tabletów marki Apple. W oficjalnej sprzedaży jest jeszcze jego poprzednia generacja, ale proponowany model jest znacznie lepszy. Zapewnia wysoką wydajność, co przekłada komfortowe warunki pracy czy nauki. Świetnie ogląda się na nim filmy, bardzo wygodnie korzysta się z rozmaitych aplikacji, a i rysowanie daje całkiem sporo frajdy. To uniwersalny tablet, który może i nie zastąpi laptopa, ale na pewno z powodzeniem będzie mógł go uzupełniać – w sytuacjach, gdy priorytetami są mobilność oraz obsługa dotykowa. System iPadOS 17 zapewnia bardzo szeroką funkcjonalność i doskonale współpracuje z innymi urządzeniami w ekosystemie Apple. Najważniejsze cechy: Waga 477 g

System operacyjny iPadOS 16

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x2360 px

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,9 cale/cali

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Apple iPad Air (5. gen.) – dobry tablet Apple Ocena benchmark.pl









4,7/5 iPad Air to coś więcej niż proponowany wyżej iPad 10. generacji. To tablet ze średniej półki cenowej, który napędzany jest przez układ Apple Silicon M1, który z powodzeniem stosowany był między innymi w MacBookach. iPad Air to zatem tablet, którego wydajność dorównuje bardzo dobrym laptopom sprzed trzech lat. Do tego jest cieńszy i lżejszy od opisanego wcześniej modelu. Sprawdzi się zarówno do rozrywki, jak i do pracy. Współpracuje między innymi z rysikiem Apple Pencil 2. generacji oraz świetną klawiaturą Magic Keyboard, która wyposażona jest w gładzik obsługujący Multi‑Touch, pamiętajcie jednak, że zakup każdego dodatkowego akcesorium marki Apple to niemały wydatek. Najważniejsze cechy: Waga 461 g

System operacyjny iPadOS 15

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x2360 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,9 cale/cali

Pamięć RAM (nieznana) GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

Apple iPad Pro (6. gen.) – doskonały tablet dla profesjonalisty Ocena benchmark.pl









4,8/5 Znany z MacBooków procesor Apple M2, rewelacyjny wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekątnej 12,9 cala, rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli i szczytowej jasności sięgającej 1600 nitów, łączność Wi-Fi 6E oraz podwójny aparat 12 Mpix. Tak w skrócie przedstawia się specyfikacja tabletu Apple iPad Pro 6. generacji. To sprzęt dla profesjonalistów i to takich, którzy nie chcą godzić się na żadne kompromisy. Kosztuje tyle, co dobry laptop, ale też w znacznym stopniu potrafi go zastąpić. Pod pewnymi względami oferuje nawet więcej. Jeśli celem twoich poszukiwań jest najlepszy tablet do kupienia w 2024 roku, to właśnie na niego patrzysz. Najważniejsze cechy: Waga 682 g

System operacyjny iPadOS 16

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2732x2048 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 12,9 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6e

Samsung Galaxy TAB S9 – dobry tablet z Androidem Ocena benchmark.pl









4,7/5 Koreański producent oferuje o wiele więcej modeli tabletów niż Apple, ale można pokusić się o stwierdzenie, że Samsung Galaxy TAB S9 to odpowiednik iPada Air w ofercie marki Samsung, choć jest od niego nieco droższy. Za ceną idzie jednak wyposażenie z górnej półki. Tablet ma między innymi 11-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli, który obsługuje rysik S Pen, procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12 GB pamięci RAM. To obecnie jeden z najlepszych tabletów na rynku, który sprawdzi się w niemal każdym zastosowaniu – do rozrywki, w tym do najbardziej zaawansowanych gier mobilnych, do nauki oraz do pracy. Bardziej wybredni mogą sięgnąć jeszcze jedynie po Galaxy TAB S9+, Galaxy TAB S9 Ultra lub iPada Pro. Najważniejsze cechy: Waga 498 g

System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Samsung Galaxy TAB S9 Ultra – dobry tablet do pracy Ocena benchmark.pl









4,8/5 W związku z tym, że konkurencja na rynku sprzyja konsumentom, to tablet Samsung Galaxy TAB S9 Ultra postawimy w roli odpowiednika iPada Pro, choć pod względem wydajności nieco mu ustępuje, ponieważ układy Apple Silicon serii M to obecnie najlepsze procesory, które używane są w mobilnych urządzeniach. Samsung Galaxy TAB S9 Ultra to jednak (dosłownie) prawdziwy gigant. Jego wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X ma przekątną o długości 14,6 cala, czyli więcej niż niejeden laptop. Nie zapominajmy także o dobry aparacie i funkcjach AI, którymi obecnie słusznie szczyci się Samsung. Jeśli więc szukasz topowego laptopa z dużym wyświetlaczem, ale nie lubisz Apple, to ten model będzie zdecydowanie najlepszym wyborem. Najważniejsze cechy: Waga 737 g

System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2960x1848 px

Pamięć masowa 256 GB

Wyświetlacz (przekątna) 14,6 cale/cali

Pamięć RAM 12 GB

Łączność bezprzewodowa 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Lenovo Tab P11 Pro G2 – dobry tablet do oglądania filmów Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ostudźmy nieco emocje. iPady i tablety Samsunga należą do najlepszych obecnie tego typu urządzeń na rynku, ale nie można zapominać o innych markach i nieco tańszych modelach, które także dobrze poradzą sobie w wielu zastosowaniach. Zdecydowanie godny uwagi jest chociażby Lenovo Tab P11 Pro G2. Za około 2000 złotych otrzymujemy między innymi 11,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,5K, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Kompanio 1300T i 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Jest też bateria o pojemności 8200 mAh oraz cztery głośniki firmowane przez JBL, które obsługują technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Gdyby tego było mało, to w zestawie znajduje się także rysik Lenovo Precision Pen 3 Najważniejsze cechy: Waga 480 g

System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1536 px

Pamięć masowa 256 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11,2 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

Xiaomi Mi Pad 6 – dobry tablet do 1500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ostatnia propozycja to tablet Xiaomi Mi Pad 6. Jest najtańszy w naszym zestawieniu i w wielu aspektach odstaje od opisanych wyżej konkurencji, ale za tą cenę z pewnością warto go kupić. Trzeba sobie uświadomić, że to po prostu tablet do innych zastosowań niż iPad Pro czy Samsung Galaxy TAB S9 Ultra. Nie zastąpi komputera i nie da się na nim pracować nad zaawansowaną edycją grafiki 3D, ale to świetny i stosunkowo niedrogi tablet do codziennych zastosowań. Ma 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2880 na 1800 pikseli z odświeżaniem do 144 Hz, a o wydajność dba procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz 8 GB pamięci RAM. To tablet, który sprawi dużą frajdę w trakcie oglądania filmów, nauki czy surfowania po Internecie. Najważniejsze cechy: Waga 490 g

System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2880x1800 px

Pamięć masowa 256 GB

Wyświetlacz (przekątna) 11 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

pojemność akumulatora 8840

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Tak pokrótce przedstawia się aktualne zestawienie najlepszych tabletów na rynku. Czy udało ci się znaleźć w nim idealny model dla siebie? Wierzymy, że tak, ale jeśli nie i masz w związku z tym jakieś pytania – śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.