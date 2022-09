Ekosystem Samsung Smart Things to obecnie jedno z najbardziej ekspansywnie rozwijających się tego typu rozwiązań. Teraz, na targach IFA w Berlinie, Samsung dumnie ogłasza nowości, które pozwolą realnie oszczędzać energię.

Samsung od lat dodaje do swojego ekosystemu urządzeń Smart Things coraz to nowsze rozwiązania. Trudno im odmówić miana jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej branży. Jeżeli mimo wszystko wcześniej o tym rozwiązaniu nie słyszeliście, to najłatwiej to sobie wyobrazić jako nowoczesny system inteligentnego domu, który nie działa na poziomie faktycznego domu, tylko urządzeń które w nim posiadamy. To one się ze sobą komunikują, a my możemy każdym z nich z osobna lub kompleksowo zarządzać z panelu Smart Things (w telefonie lub telewizorze, ale również przykładowo w dedykowanym do tego tablecie, stale wiszącym na ścianie).

W tym roku, poza nowymi urządzeniami, które są z tym systemem zgodne (jak Samsung Freestyle - czyli mobiliny projektor), Samsung chwali się dodaniem nowych funkcjonalności, które pozwolą nam oszczędzać tak przecież dziś cenny prąd.



Konferencje Samsunga zawsze są bardzo atrakcyjnym wizualnie show, ale również dostarczają wielu cennych informacji.

Ile prądu kosztuje Cię obejrzenie ulubionego serialu? Samsung prawdę Ci powie!

Główną z nowości dla systemu Smart Things jest bez wątpienia moduł monitorowania zużycia energii przez urządzenia z nim kompatybilne. Teraz łatwo będzie ustalić, w jakim aspekcie użytkowania naszego domostwa należy zacisnąć pasa, aby realnie obniżyć rachunek za prąd. Jesteśmy pewni, że wielu z Was zdziwi się, jak dużo energii (i w tym przypadku wody) marnujemy włączając pralkę tylko w połowie zapełnioną, albo nie wyłączając najnowszego QN95B, gdy realnie z niego nie korzystamy. Samsung szacuje, że oszczędności z takiej optymalizacji mogą sięgnąć od 20% do nawet 40%!

Finalnie wysokość oszczędności oczywiście będzie zależeć od tego, jak obecnie sami dbamy o zużycie energii - Smart Things jedynie ma w tym dopomóc.

Wiele urządzeń otrzyma również system alertów, które pozwolą nam oszczędzić prąd. Brzmi to podejrzanie, ale faktycznie - jeżeli lodówka wyświetli nam na telewizorze komunikat, że po zabraniu przekąski na seans filmowy pozostawiliśmy ją niedomkniętą (przez co musi pracować z większymi obrotami), to jest to realna oszczędność. Podobnie gdy pralka da nam znać, że skończyła pranie i dobrze byłoby je wyjąć tego samego dnia, aby nie trzeba było prania powtarzać - ponownie, spora oszczędność :)

Nowy tryb AI Energy - czyli jeszcze oszczędniejsza praca

To, co jest dobre w posiadaniu sprzętu Smart AGD, to możliwość jego aktualizacji - nowe pralki, lodówki i pewnie również zmywarki Samsunga będą oferować ulepszony pod względem sprawności energetycznej tryb pracy. Starsze modele będzie można zaktualizować, aby tryb ten również się pojawił i od razu będzie można rozpocząć zmniejszanie rachunków za prąd. Tu również warto wspomnieć o nowym trybie prania, który maksymalnie ogranicza wydzielanie się do wody mikroskopijnych kawałków plastiku, którymi zanieczyszczamy oceany.



Najwyraźniej całe życie źle robiliśmy pranie i nowa sztuczna inteligencja robi to lepiej :)

20 lat gwarancji - to również oszczędność i ochrona środowiska

Wszystkie nowe urządzenia AGD Samsung, korzystające z cyfrowego inwertera w roli napędu (czyli pralki, zmywartki, lodówki, itp.), teraz otrzymają aż 20-letnią, czyli najdłuższą w branży, gwarancję na sam napęd - element, który jest w tych urządzeniach najdroższy i jego awaria zwykle zmusza nas do wymiany danego sprzętu. Nie oznacza to oczywiście, że gwarancja na całe urządzenie będzie tak długa, ale w praktyce lepiej po 5-7 latach wymienić uszczelki i dalej cieszyć się sprawnym sprzętem, niż wyrzucić go i kupić kolejny.



Ciekawe, czy te same pralki i lodówki będą otrzymywać aktualizacje oprogramowania przez te 20 lat ;)

Co sądzicie o tych nowych funkcjach? Czy warto powoli wymieniać sprzęty w domu na zgodne z tym lub innych systemem Smart? A może już macie i korzystacie? Wówczas czekamy na Wasze opinie :) Niebawem natomiast więcej relacji z samych targów!