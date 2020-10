Jaki oczyszczacz powietrza do 1000 zł kupić? Przygotowaliśmy kilka dobrych odpowiedzi na tak zadane pytanie. Sprawdź, które modele są dziś szczególnie godne uwagi.

Czyste powietrze ma pozytywny wpływ na wiele aspektów naszego życia, ale… Zanim najlepsze oczyszczacze powietrza zaczną pozbywać się najróżniejszych zanieczyszczeń, najpierw równie skutecznie każą nam pozbyć się z portfeli całych miesięcznych pensji. Nie musi tak być – szczególnie, gdy szukamy czegoś do kawalerki czy też jednego pomieszczenia. Wybraliśmy kilka dobrych modeli, których ceny są trzycyfrowe. Oto najlepsze oczyszczacze powietrza tańsze niż 1000 złotych.

5 powodów, dlaczego warto kupić oczyszczacz powietrza: chroni cię przed chorobami i infekcjami,

poprawia komfort życia i samopoczucie,

ułatwia koncentrację i kreatywne myślenie,

pomaga pogłębić sen i poprawić jego jakość,

może również neutralizować przykre zapachy.

Jaki oczyszczacz powietrza do 1000 zł wybrać?

Przejdźmy do konkretnych modeli. Dodam jeszcze tylko na marginesie, że są to propozycje z oferty sklepu RTV Euro AGD, w którym możesz liczyć na darmowy transport oraz możliwość rozłożenia zakupu na wygodne raty 0%.

Blueair Blue Pure 411 – prosty, ale skuteczny oczyszczacz powietrza

Na początek naprawdę proste i nieduże urządzenie – przeznaczone do pomieszczeń nie większych niż 25 m2. Blueair Blue Pure 411 może pochwalić się mocą 10 W i wydajnością dochodzącą do 200 m3/h. Co ważne – prawie całe wnętrze wypełnione jest elementami 3-stopniowego systemu filtrującego, pozwalającego skutecznie pozbyć się bakterii, alergenów, kurzu, pyłków, dymu czy zapachów z kuchni.

Istotnym atutem oczyszczacza Blueair Blue Pure 411 jest również konstrukcja z wlotem powietrza w zakresie 360 stopni, zapewniająca swobodę w doborze lokalizacji. Trudno tego nie docenić.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H - #XiaomiLepsze?

Niewiele droższe Xiaomi okaże się lepsze, gdy szukasz oczyszczacza, który poradzi sobie z większą powierzchnią. Xiaomi Mi Air Purifier 3H jest dostosowany do 45-metrowych pomieszczeń i cechuje się wydajnością na poziomie 400 m3/h, co jest naprawdę imponującym wynikiem w tej kategorii cenowej. Wejście na pełne obroty skutkuje wprawdzie sporym hałasem (nawet 64 dB), ale z drugiej strony jest też cichy tryb nocny.

Warto podkreślić też w tym miejscu, że Mi Air Purifier 3H może działać w pełni automatycznie albo też możemy nim sterować za pomocą aplikacji na telefon. Ładna, nowoczesna stylistyka również jest jego dużym atutem.

Toshiba CAF-X50XPL – godny uwagi oczyszczacz powietrza do 1000 zł

Zdrowe powietrze w średniej wielkości mieszkaniu zapewni ci też Toshiba CAF-X50XPL. Dzięki wydajności sięgającej 300 m3/h jest w stanie kilka razy w ciągu każdej godziny wymienić powietrze w pomieszczeniu. Regularnie też bada jego jakość i ocenia ją, aby ułatwić ci dobranie odpowiedniej prędkości działania. Niezależnie od niej możesz liczyć na wysoką skuteczność za sprawą poczwórnej filtracji (główny + HEPA + węglowy + PET).

Oczyszczacz Toshiba świetnie się prezentuje – tak jak działa, więc bez obaw możesz postawić na niego także wtedy, gdy nazywasz siebie estetą. Na pewno docenisz też eliminowanie nieprzyjemnych zapachów.

Webber AP9405B, czyli 2w1 – nawilżacz i oczyszczacz powietrza do sypialni

Kolejna propozycja to Webber AP9405B – będzie lepszym wyborem, jeśli szukasz czegoś do sypialni. W trybie nocnym ten oczyszczacz generuje hałas na poziomie zaledwie 22 dB (a nie 28 dB – jak poprzedni model), więc nie ma mowy o tym, by jakkolwiek zakłócał spokojny sen. A jak już wcześniej zostało to powiedziane – jest wręcz odwrotnie i może mieć na nocny wypoczynek bardzo pozytywny wpływ. Szczególnie, że urządzenie pełni też funkcję nawilżacza.

AP9405B wykorzystuje 8-stopniową filtrację powietrza, bazującą nie tylko na filtrach (HEPA, węglowy, katalityczny i antybakteryjny), ale też na sterylizatorze UV i jonizatorze. Pozwala pozbyć się bakterii i wirusów, jak również dymu papierosowego i nieprzyjemnych zapachów. Dodajmy, że jego wydajność to 220 m3/h.

TCL TKJ400F – świetny oczyszczacz powietrza z nawilżaczem do 1000 zł

TCL TKJ400F może okazać się dla ciebie najlepszą odpowiedzią na pytanie o to, jak optymalnie wydać 1000 złotych na oczyszczacz powietrza. Będzie tak, jeśli szukasz modelu do pomieszczenia o powierzchni 50 m2, który będzie cichy, gdy trzeba, ale też superwydajny, gdy taka potrzeba się pojawi, który nie tylko oczyści, ale też nawilży powietrze i który sam przejmie kontrolę nad swoim działaniem.

Oczyszczacz marki TCL ma zestaw czujników, pozwalających mu ocenić jakość powietrza i automatycznie dobrać najlepszy tryb pracy, by ją poprawić. Skutecznie eliminuje smog, wirusy, alergeny, zarodniki pleśni, dymy czy nieprzyjemne zapachy – do 99,99% bakterii i 99,97% zanieczyszczeń.

Znalazłeś swój nowy oczyszczacz powietrza?

