Ranking oczyszczaczy powietrza to zestawienie, w którym polecamy najlepsze urządzenia na rynku. To modele, cechujące się najbardziej atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać, by smog, alergeny i inne zanieczyszczenia nie odbierały ci zdrowia ani dobrego samopoczucia? Jesteś w dobrym miejscu, by znaleźć na to odpowiedź. W tym rankingu prezentujemy dziesięć urządzeń w cenach od niespełna 500 do blisko 4000 złotych.

Jaki oczyszczacz powietrza? Ranking 2023/2024:

Dobry oczyszczacz powietrza na sezon grzewczy (i smogowy)

Sezon grzewczy to dobry moment, by odpowiedzieć na pytanie, które pada najczęściej, a więc czy w ogóle warto w taki sprzęt inwestować swoje pieniądze. Otóż: warto – gra toczy się o zdrowie, jak i samopoczucie. Urządzenia z tej kategorii radzą sobie z pyłami, dymem, lotnymi związkami organicznymi (np. złuszczony naskórek zwierząt), nieprzyjemnymi zapachami, kurzem, alergenami oraz mikroorganizmami (bakteriami i wirusami). Do tego smog nie robi na nich wrażenia, a przecież właśnie zaczyna się jego sezon. Przypominamy przy okazji, że możesz sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza za pomocą aplikacji na smartfony.

Przejdźmy tymczasem do konkretów. Przy wyborze oczyszczacza istotna jest przede wszystkim powierzchnia, którą chcesz oczyszczać i rodzaj filtrów. Oczyszczacze mają konkretną wydajność, która będzie się sprawdzać na powierzchni określonej w specyfikacji urządzenia. Istotna jest również głośność pracy (zwłaszcza jeśli chcesz, by pracował nocą np. w sypialni) i skuteczność danego rozwiązania – przy czym należy wziąć pod uwagę, że najczęściej używanym trybem pracy będzie najprawdopodobniej tryb oszczędzania energii, w którym urządzenie będzie pracować z niższą wydajnością. Należy również pamiętać o wymianie filtrów w oczyszczaczach.

Bardziej zaawansowane oczyszczacze mogą być wyposażone w czujniki zanieczyszczeń i automatyczny tryb pracy, który dopasowuje się do poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Niektóre mogą się również pochwalić wyświetlaczami, które informują w czasie rzeczywistym o poziomie natężenia cząsteczek zanieczyszczeń w powietrzu.

Podstawowe modele kosztują około 500 złotych, najlepsze to już wydatek wielokrotnie wyższy. W zamian otrzymujesz lepsze systemy oczyszczania, jak również takie dodatki jak nawilżacze, czy jonizatory powietrza. Te ostatnie są skuteczne w walce z bakteriami i wirusami, a także z elektrycznością statyczną, natomiast nawilżacze powietrza przydadzą się oczywiście zimą, kiedy w domu mamy włączone ogrzewanie. Odpowiedni poziom wilgotności powietrza ma realny wpływ na twoje samopoczucie. Nie należy też zapominać o okresowej wymianie filtrów, co oczywiście też wiąże się z kosztami - w zależności od modelu ich koszt może wynosić od stu do kilkuset złotych. Same filtry do oczyszczaczy również mogą występować w różnych odmianach.

A zatem przejdźmy do rzeczy – oto nasz ranking oczyszczaczy powietrza.

Webber AP8410 – dobry i tani oczyszczacz do 500 złotych Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeżeli nie interesują cię drogie modele i szukasz po prostu dobrego oczyszczacza powietrza za mniej niż 500 złotych, to jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, będzie wybór modelu Webber AP8410. To sprzęt, który dobrze sprawdzi się w małym mieszkaniu lub dużym salonie – efektywnie pozbywa się zanieczyszczeń na powierzchni do 38 metrów kwadratowych. Wieloetapowa filtracja z lampą UV zapewnia wysoką skuteczność, a praca wcale nie należy do szczególnie głośnych. W typowych warunkach nie jest głośniejsza niż rozmowa, a na najwyższych obrotach nie przekracza 50 decybeli. (Koszt filtrów to ok. 120 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 220 m3/h

Moc 55 W

Rodzaj filtrów węglowy, HEPA 13, wstępny

Poziom hałasu 29-49 dB

Nawilżanie powietrza nie

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite – popularny oczyszczacz godny uwagi Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite to jeden z najpopularniejszych oczyszczaczy powietrza na rynku. Nie jest to zaskoczeniem, bo akcesoria tego producenta są ogólnie chętnie wybierane i przeważnie oceniane bardzo pozytywnie. Nie inaczej jest w tym przypadku. To bardzo dobry sprzęt za nieduże pieniądze. Charakteryzuje się stosunkowo cichą, a przy tym skuteczną eliminacją zanieczyszczeń na powierzchni do 43 metrów kwadratowych. Wbudowane czujniki na bieżąco monitorują temperaturę i poziom zanieczyszczeń, a aplikacja na telefon pozwala czuwać nad wszystkim i sterować urządzeniem za pomocą telefonu. To bardzo wygodne rozwiązanie. (Koszt filtrów to ok. 200 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 380 m3/h

Moc 33 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 33,4 - 61 dB

Nawilżanie powietrza nie

Xiaomi Smart Air Purifier 4 – „sprytny” oczyszczacz powietrza Ocena benchmark.pl









4,7/5 Xiaomi Smart Air Purifier 4 bez dopisku Lite kosztuje nieco więcej, ale nie jest tak bez powodu. Dzięki większej wydajności radzi sobie z oczyszczaniem powietrza na większej przestrzeni, a większa liczba prędkości ułatwia odnalezienie idealnego kompromisu pomiędzy skutecznością a głośnością działania. Do tego jeszcze ten model oferuje jonizację, co stanowi idealne dopełnienie całości w przypadku tego typu sprzętu. Pozostałe cechy są wspólne dla obu tych urządzeń, włączając w to nowoczesny, stylowy design. (Koszt filtrów to ok. 220 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 400 m3/h

Moc 30 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 32-63 dB

Nawilżanie powietrza nie

Stadler Form Viktor – stylowy oczyszczacz powietrza do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ikona stylu wśród oczyszczaczy powietrza. Tak można by nazwać model Stadler Form Viktor, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu. Ważniejsza informacja jest jednak taka, że w parze z ładnym designem idą naprawdę niemałe możliwości. To bardzo cichy sprzęt, który równocześnie cechuje się wysoką skutecznością w pomieszczeniach, których powierzchnia nie przekracza 50 metrów kwadratowych. Nie znajdziemy tu może żadnych wodotrysków, ale to po prostu dobrze skrojone urządzenie – pod każdym względem. (Koszt filtrów to ok. 120 zł/rok). Najważniejsze cechy: Moc 10 - 30 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Philips AC1715/10 – wydajny oczyszczacz z dobrym filtrem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kosztujący niewiele ponad 1000 złotych oczyszczacz powietrza Philips AC1715/10 to opcja, którą zdecydowanie warto się zainteresować. Dobrze wygląda, a przy tym cechuje się całkiem niezłą wydajnością. Do kawalerki lub ok. 30-metrowego salonu będzie idealny. Cechy charakterystycznego tego urządzenia to: niezwykle precyzyjny czujnik zanieczyszczeń, świetny system filtracyjny, niskie zapotrzebowanie na prąd oraz wyjątkowo ciche działanie – przy najniższych obrotach jest praktycznie niesłyszalny, jako że mówimy tu o hałasie na poziomie 15 dB. (Koszt filtrów to ok. 300 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 300 m3/h

Moc 27 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 15 – 50 dB

Nawilżanie powietrza nie

Znaczki Dobry Produkt, Super Design Zobacz recenzję

Sharp KC-D40EUW – dobry oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp bez wątpienia jest najbardziej cenionym producentem oczyszczaczy powietrza. Nie przez przypadek zresztą w naszym rankingu pojawia się aż trzykrotnie. Pierwszym modelem, który polecamy, jest Sharp KC-D40EUW – niedrogi, ale wydajny i wielofunkcyjny sprzęt. Ma czujniki zanieczyszczeń, dzięki którym automatycznie dostosowuje parametry działania. Ma też jonizator Plasmacluster, a do tego oferuje wbudowany nawilżacz powietrza. Krótko mówiąc: robi wszystko, by zapewnić użytkownikom komfortowe warunki do życia. (Koszt filtrów to ok. 100 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 216 m3/h

Rodzaj filtrów węglowy, HEPA 13, wstępny

Poziom hałasu 23-47 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 440 ml/h

Sharp KC-D50EUW – sprawdzony w boju oczyszczacz do pokoju Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp KC-D50EUW to model zbliżony do tego powyżej, ale dzięki temu, że jest wydajniejszy, równie dobrze sprawdzi się w większych pomieszczeniach (tak do 40 metrów kwadratowych). Oczyszcza, jonizuje i nawilża powietrze, a przez większość czasu może działać w pełni samodzielnie. Trzy tryby prędkości pozwalają na odnalezienie idealnego kompromisu pomiędzy wydajnością a głośnością działania – ta ostatnia mieści się w granicach od 23 do 54 dB. (Koszt filtrów to ok. 100 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 306 m3/h

Moc 54 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 23-55 dB

Nawilżanie powietrza tak

Electrolux Pure A9 PA91-604GY – cichy oczyszczacz o dużej mocy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Na tle innych oczyszczaczy powietrza ten zdecydowanie wyróżnia się oryginalną estetyką. Zresztą powiedzmy to wprost: wygląda świetnie. Co ważne, równie dobrze co z funkcji dekoracyjnej wywiązuje się ze swojej podstawowej roli: duża moc, wysokiej klasy system filtracyjny i system AirSurround (zapewniający działanie w 360 stopniach) gwarantują skuteczne oczyszczanie powietrza. Dostępna jest również jonizacja. Jeśli nie potrzeba pełnej mocy, można zmniejszyć prędkość (w zakresie 10 stopni) – na najniższej urządzenie jest wyjątkowo ciche, generując hałas na poziomie jedynie 16-17 dB. Minusem są dość wysokie koszty utrzymania. (Koszt filtrów to ok. 400 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 618 m3/h

Moc 41 W

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy

Poziom hałasu 16 - 49 dB

Nawilżanie powietrza nie

Sharp KC-G60EUW – potężny oczyszczacz powietrza do domu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeżeli chcesz mieć w domu naprawdę czyste powietrze, to Sharp KC-G60EUW jest urządzeniem dla ciebie. Musisz za niego zapłacić trochę więcej, ale w zamian otrzymujesz sprzęt z 6 sensorami. Na bieżąco monitorują zanieczyszczenia, zapachy, temperaturę czy wilgotność, aby stworzyć ci w mieszkaniu optymalne warunki do życia. Dodatkowo Sharp ma czujnik ruchu, dzięki czemu wykrywa, czy jest ktoś w domu czy też nie. Działa w pełni automatycznie i kompleksowo – nie tylko oczyszcza, ale też nawilża i jonizuje powietrze. Trudno tego wszystkiego nie docenić. (Koszt filtrów to ok. 100 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 408 m3/h

Rodzaj filtrów HEPA, węglowy, wstępny

Poziom hałasu 24 - 53 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 600 ml/h

Dyson PH04 – nietypowy oczyszczacz dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,7/5 Dyson PH04 wygląda inaczej niż konkurencyjne modele. Ta jego nietypowa konstrukcja przekłada się na niezwykłą wręcz wydajność. Urządzenie oferuje przepływ powietrza na poziomie 1260 m3/h, dzięki czemu z powodzeniem można go wykorzystać nawet w bardzo dużym mieszkaniu. Skutecznie wychwytuje i neutralizuje zanieczyszczenia różnego rodzaju (w tym formaldehyd), a do tego nawilża powietrze i przewietrza pomieszczenia. Może działać automatycznie, a można też sterować nim z poziomu telefonu. (Koszt filtrów to ok. 270 zł/rok). Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 1260 m3/h

Moc 45 W

Rodzaj filtrów węglowy, HEPA 13, wstępny, katalityczny

Poziom hałasu 36-61 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 284 ml/h

