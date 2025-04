Opera pokazała mi przeglądarkę przyszłości. Tak działa Browser Operator

Opera zaprosiła nas na wydarzenie Opera Browser Days 2025, podczas którego omówiła przyszłość swojej przeglądarki. Cel? Oczywiście więcej AI.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na Opera Browser Days 2025 była firma Opera.

Prezentacja Opery trwała aż 6 godzin. Przedstawiciele firmy omówili zarówno funkcje wprowadzone w ostatnich miesiącach, jak i te, które które trafią do przeglądarek Opera One, Opera GX, Opera Air oraz wersji mobilnych w nadchodzących tygodniach.

Niestety o większości z nadchodzących nowości - których naliczyłem 15 - nie mogę na razie napisać, bo znajdują się pod embargo. Jest jednak jedna, z której Opera zdaje się być szczególnie dumna i którą miała okazję zobaczyć w akcji jedynie wąska grupa dziennikarzy z całego świata.

Operatora Operator nadchodzi. Sztuczna inteligencja przejmie za ciebie kontrolę nad przeglądarką

Opera już teraz jest wyjątkowo głęboko zintegrowana ze sztuczną inteligencją. Interfejs został przeprojektowany w taki sposób, by chatbot Aria znajdował się zawsze pod ręką, a przy tym co chwilę uczy się nowych sztuczek. Od niedawna AI Opery potrafi choćby zarządzać kartami i reagować na komendy typu "zamknij wszystkie karty Wikipedii", "pogrupuj wszystkie karty YouTube" czy "zamknij wszystkie karty oprócz benchmark.pl".

Opera wierzy, że przyszłość przeglądarek należy do tzw. agentów AI, którzy będą wykonywać złożone polecenia w imieniu użytkownika. Rodząca się właśnie erę internetu nazywana jest przez firmę Web 4o.

Jednym z takich agentów, nad którymi Opera właśnie pracuje, jest Browser Operator. W założeniu ma działać tak, że użytkownik będzie mógł poprosić przeglądarkę o wykonanie jakiegoś polecenia - np. kupno biletów lotniczych - a sztuczna inteligencja sama uruchomi niezbędną stronę internetową i "przeklika" się przez witrynę.

Podczas prezentacji działanie Browser Operatora zostało zademonstrowane na żywo na dwóch przykładach - rezerwacja noclegu oraz zlecenie wysyłki kwiatów do hotelu. W obu przypadkach sztuczna inteligencja sama trafiła na odpowiednie strony i przeprowadziła nawigację.

Nie obyło się jednak bez niedociągnięć. Podczas drugiej demonstracji Browser Operator trafił na stronę poczty kwiatowej i odnalazł bukiet zgodny z poleceniem, ale nie udało mu się sfinalizować zamówienia. Opera zaznacza jednak, że funkcja znajduje się w fazie rozwojowej i zostanie dopracowana zanim trafi do użytkowników.

Liczę też na to, że dopracowana zostanie także szybkość działania Operatora. Ta zostawia na ten moment sporo do życzenia, bo średnio zaawansowany internauta najpewniej byłby w stanie wykonać wszystkie procesy znacznie szybciej. O oszczędności czasu można więc póki co mówić tylko w momencie, gdy AI kontroluje przeglądarkę, a użytkownik robi jednocześnie coś zupełnie innego.

Integracja Operatora bezpośrednio z przeglądarką zdaje się mieć sens

Pomysł na nawigowanie po stronach internetowych w imieniu użytkownika nie jest nowy. OpenAI wprowadziło niedawno podobną funkcję, która również nazywa się Operator. Istnieje jednak kilka istotnych różnic.

Funkcja firmy OpenAI została zintegrowana z ChatGPT, a wszystkie witryny uruchamiane są w chmurze. Oznacza to, że hasła, adresy i inne dane przechodzą w całości przez serwery, a nie przeglądarkę użytkownika, co może rodzić obawy związane z prywatnością. Nie mówiąc już o tym, że rozwiązanie to dostępne jest w planie ChatGPT Pro za 200 dol. miesięcznie.

Browser Operator Opery przejmuje natomiast kontrolę nad stroną załadowaną bezpośrednio na komputerze użytkownika, co potencjalnie mocno ogranicza jej dostęp do drażliwych danych.

Na razie nie wiadomo, kiedy Browser Operator trafi do użytkowników, ale Opera celuje nieprecyzyjnie jeszcze w 2025 rok.

