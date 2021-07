Dobry monitor to podstawa dobrego stanowiska pracy, a duża przestrzeń robocza potrafi znacząco poprawić komfort pracy z wieloma aplikacjami. Dobrym tego przykładem jest najnowsza propozycja firmy Philips – model o oznaczeniu 498P9Z może zastąpić dwa 27-calowe ekrany.

Philips 498P9Z to właściwie ulepszona wersja ubiegłorocznego modelu Philips 498P9. Konstrukcja oferuje podobne parametry, ale producent wprowadził tutaj usprawnienia, które np. pozwolą zrelaksować się przy grach po pracy.

Philips 498P9Z zastąpi dwa standardowe monitory

Też mamy do czynienia z 49-calowym modelem, w którym zastosowano matrycę VA o rozdzielczości Dual Quad HD (5120 x 1440 px) w formacie 32:9 – odpowiada ona dwóm 27-calowym ekranom QHD (2560 x 1440 px) w formacie 16:9.

Zastosowany panel cechuje się szerokimi kątami widzenia, wysoką jasnością oraz kontrastem na poziomie 3000:1. Nie bez znaczenia jest również dobre odwzorowanie kolorów – możemy liczyć na pokrycie palety sRGB na poziomie 122% i współczynnik Delta E < 2. Monitor otrzymał certyfikat DisplayHDR 400.

Ultrapanoramiczna rozdzielczość pozwoli na obsługę wielu okien jednocześnie lub wyświetlanie długich osi czasu w aplikacjach do edycji wideo czy muzyki. Pracę z tak dużym panelem ułatwia zakrzywienie 1800R.

To jednak nie koniec rewelacji! Ekran pozwala na wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie w trybie Picture by Picture. Dzięki przełącznikowi KVM MultiClient do obsługi obu podpiętych komputerów wystarczy jeden zestaw klawiatury i myszy podłączony do monitora.

Dobry do pracy i po pracy – monitor do grania w symulatory

W nowym modelu zastosowano panel o częstotliwości odświeżania 165 Hz ze wsparciem dla technologii Adaptive Sync (Free Sync). Możemy zatem liczyć na większą płynność obrazu, co wpłynie na lepszy komfort grania po pracy – producent chwali się, że duża przestrzeń robocza szczególnie sprawdzi się w symulatorach (ciekawe jakby się grało na nim w Microsoft Flight Simulator).

Technologia EasyRead dostosuje parametry obrazu tak, by wrażenia przy pracy z dokumentami były zbliżone do papierowych odpowiedników. Funkcja LowBlue ograniczy ilość emitowanego światła niebieskiego, które niekorzystnie wpływa na komfort pracy.

Ergonomiczna podstawa pozwala na regulowanie pochylenia i wysokości ekranu. Producent zastosował też koncentrator z czterema portami USB, do których można podpiąć peryferia czy nośniki danych.

Philips 498P9Z - specyfikacja monitora

przekątna: 49 cali

matryca: VA (zakrzywiona 1800R)

rozdzielczość: 5120 x 1440 px (32:9)

częstotliwość odświeżania: 165 Hz

kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V)

maksymalna jasność podświetlenia: 550 cd/m2

współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1

czas reakcji: 4 ms GtG

odwzorowanie kolorów: NTSC 100%, sRGB 122%, Adobe RGB 89%, DCI-P3 91%, Delta E < 2

złącza: DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 x 2 (upstream), 4x USB 3.0, wyjście audio

dodatkowe: głośniki 2x 5W, uchwyt VESA 100, przełącznik KVM

wymiary: 1194 (szer.) x 568 (wys.) x 303 (głęb.) mm

waga: 15,3 kg

Philips 498P9Z – cena monitora nie należy do najniższych

Według udzielonych nam informacji, Philips 498P9Z trafi do sprzedaży w sierpniu. Mówimy raczej o sprzęcie dla wąskiego grona odbiorców - cena monitora ma wynosić 5171 złotych (to ponad 1000 złotych więcej niż kosztował Philips 498P9).

Źródło: Philips