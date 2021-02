Szukacie dobrego monitora do gier? Jeżeli tak, to warto zainteresować się nową propozycją MSI – ostatnio w ofercie producenta pojawił się model z nowej rodziny Artymis, który ma szansę podbić serca graczy (także tych konsolowych).

Firma MSI jest obecna na rynku monitorów do gier już od dłuższego czasu, ale niedawno wprowadziła nową serię Artymis (jej nazwa nawiązuje do Artemidy - mitologicznej bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności). Jako pierwszy w ofercie producenta pojawił się 34-calowy model MPG Artymis 343CQR.

MSI MPG Artymis 343CQR – monitor do PC i PS5

Nowy model został wyposażony w 34-calowy ekran VA o ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440 x 1440 px (UWQHD). Co ważne, mamy tutaj do czynienia z zakrzywioną matrycą o promieniu krzywizny 1000R – pozwala ona lepiej „zanurzyć się” w wirtualnym świecie, co poprawia wrażenia płynące z rozgrywki.

Zastosowany panel wyróżnia się odświeżaniem 165 Hz (ze wsparciem dla technologii FreeSync Premium) i czasem reakcji 1 ms (MPRT), więc powinien spełnić oczekiwania fanów strzelanek i dynamicznych gier akcji. Dodatkowo jest on zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 400, dzięki czemu zapewnia większy kontrast i lepszą dokładność odwzorowania kolorów (92,7% palety DCI-P3 i 117,8% palety sRGB).

Monitor MSI ma jeszcze jeden atut, który zainteresuje… konsolowych graczy. Dzięki technologii Console Mode, model MPG Artymis 343CQR można podłączyć do konsoli PlayStation 5, zachowując dobrą jakość wyświetlanego obrazu i wsparcie dla funkcji HDR.

Uwagę zwraca nie tylko wygląd monitora (tył przyozdobiono podświetleniem Mystic Light), ale też możliwość dostosowania położenia ekranu – zastosowana podstawa pozwala na regulację pochylenia (od -5° do 20°), wysokości (od 0 do 100 mm) oraz przekręcenia (od -75° do 75°). To jeden z tych modeli, który zapewnia dobrą ergonomię podczas użytkowania komputera. Producent przewidział też możliwość montażu monitora na uchwycie VESA.

Do dyspozycji oddano wejścia 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, a także USB typ C z obsługą przesyłania wideo. Oprócz tego zastosowano hub z dwoma portami USB 3.0.

Specyfikacja monitora MSI MPG Artymis 343CQR

przekątna: 34 cale

matryca: VA

rozdzielczość: 3440 x 1440 px

odświeżanie: 165 Hz (FreeSync Premium)

czas reakcji: 1 ms (MPRT)

kąty widzenia: 178/178 stopni

jasność: 550 nitów

wejścia wideo: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB typ C

dodatkowe: 2x USB 3.0, VESA 100

wymiary: 795,3 x 422,5 x 315,6 mm

waga: 9,17 kg

Szczegóły na temat dostępności monitora jeszcze nie zostały ujawnione. Jak sądzicie, ile musiałby kosztować nowy model MSI, by był ciekawą propozycją dla graczy?

Źródło: MSI

Zobacz więcej o monitorach do gier: