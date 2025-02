Takich operacji logistyczno-budowlanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego jeszcze nie było. Fundamenty o średnicy większej niż tunel metra stanęły na odcinku Morza Bałtyckiego pomiędzy Łębą, a gminą Choczewo. Rośnie udział energii odnawialnej na polskim rynku energetycznym.

Transformacja energetyczna w Polsce przybiera na sile. Sektor energetyki wiatrowej to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi energii odnawialnej (OZE) w kraju, zaraz po fotowoltaice. Gdy prace rozpocznie pierwsza z kilku planowanych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim to może znacząco wpłynąć na przyśpieszenie rozwoju nie tylko energetyki wiatrowej, ale i całego sektora OZE. Według danych przygotowanych przez Forum Energii na koniec 2024 r. udział wszystkich odnawialnych źródeł energii (OZE) na rynku energii elektrycznej w Polsce wynosił blisko 30 proc. i - jak wskazują prognozy - nadal będzie rósł. Jak podaje Rynek Energetyczny łączna moc zainstalowanych farm wiatrowych w Polsce przekroczyła już 6,7 GW.

Na dnie Bałtyku stanęły już monopale o średnicy większej niż tunel metra



Lokalizacja farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim, fot. Baltic Power

Pierwsza polska morska farma wiatrowa staje się faktem. To pierwsza taka operacja budowlana na polskim odcinku otwartego morza. Morski plac budowy liczy sobie ok. 130 km kw., co tyle, ile powierzchni zajmuje cała Gdynia. Pierwszy etap prac budowy Baltic Power, pierwszej morskiej farmy wiatrowej, rozpoczął się w styczniu. Odpowiada za nią Grupa Orlen wraz z Northland Power. Stanęły już pierwsze monopale, czyli główne elementy składające się na fundamenty.



Pierwsze fundamenty farmy Baltic Power na Morzu Bałtyckim, fot. Baltic Power

Cała konstrukcja na morskiej farmie wiatrowej będzie opierać się na stawianych właśnie monopalach dla turbin i morskich stacji elektroenergetycznych – firmy planują umieszczenie tam docelowo 78 monopali. Monopale to konstrukcje stalowe o długości do 100 m, masie do 1700 ton i średnicy ponad 9 m - to więcej niż średnica tunelu metra. Są osadzane przez pływający dźwig instalacyjny, który wbija je w dno Morza Bałtyckiego na głębokości ok. 40 metrów.

Baltic Power zacznie działać w 2026 roku

Jak informują inwestorzy, czynnikiem, który ma decydujący wpływ na pracę i tempo jej realizacji są warunki pogodowe. Oprócz dźwigu instalacyjnego na morskim placu budowy pracuje równocześnie kilkanaście innych statków: jednostki wspierające, holowniki, statki do transportu personelu i sprzętu, jednostki do monitoringu środowiskowego oraz jednostki dozorowe. Całość prac oraz ruchu morskiego wokół budowanej farmy w trybie 24/7 nadzoruje Morskie Centrum Koordynacyjne Baltic Power. “Rok 2025 będzie przełomowy dla tego projektu. Setki naszych pracowników będzie prowadziło największe w historii prace instalacyjne na morzu, by już w 2026 roku po raz pierwszy energia z Bałtyku popłynęła do odbiorców” - przekazał w komunikacie Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen.

W dalszej kolejności na morskim placu budowy zainstalowane zostaną elementy przejściowe łączące fundamenty z turbinami, morskie turbiny wiatrowe, morskie stacje elektroenergetyczne i kable łączące je z turbinami oraz kable eksportujące wyprodukowaną energię na ląd.

Morska farma wiatrowa to nie tylko prace na otwartym morzu. Równolegle trwa budowa lądowej infrastruktury farmy - w Łebie kończą się prace już na lądzie przy budowie bazy serwisowej Baltic Power, która będzie obsługiwać farmę przez ok. 30 lat eksploatacji. Z kolei, w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo, powstaje stacja elektroenergetyczna, której zadaniem będzie przekazywanie wyprodukowanej energii do operatora krajowego systemu. Jak informują inwestorzy, prace osiągnęły już ok. 65 proc. W pobliskim Lubiatowie zrealizowano także 2 z 4 przewiertów sterowanych dla przyłączy kablowych, realizowanych pod ziemią, by “chronić cenne przyrodniczo tereny wydm i plaż”.

Najbardziej zaawansowany projekt zamorski w Polsce

Morska farma wiatrowa Baltic Power, będzie liczyła 78 turbin, każda o mocy wytwórczej 15 MW. Cała farma będzie dysponowała mocą do 1,2 GW, która docelowo ma zasilić ponad 1,5 miliona polskich gospodarstw domowych.

Baltic Power to pierwszy tak zaawansowany projekt offshore, który osiągnął fazę budowy w naszym kraju. Zakończenie prac planowane jest w 2026 roku. Baltic Power będzie wytwarzać w ciągu roku ok. 4 000 GWh czystej energii elektrycznej, co ograniczy emisje CO2 o około 2,8 miliona ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych.

Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce systematycznie maleje. W 2024 r. wyniósł on 57,1 proc., co stanowi spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Prognozy na 2025 r. przewidują dalszą tendencję spadkową węgla w polskim miksie energetycznym na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego.

Źródło: Baltic Power, Rynek Energetyczny, Forum Enegii; grafiki: Adobe Stock, Balic Power