Metro ogrzeje Warszawę? Wkrótce rozpocznie się montaż specjalnych pomp

Chodzi o ciepło odpadowe, które pozyskiwane z metra może ogrzać budynki. To sposób na ograniczenie emisji CO2. Obliczenia wskazują, że nadwyżka ciepła dostępna tylko w Warszawie mogłaby zaspokoić potrzeby grzewcze nawet kilkuset tysięcy mieszkańców.

Kto by pomyślał, że tarcie występujące przy poruszaniu się kół pociągów metra, ciepło wydzielane przez ich silniki elektryczne czy obecność samych pasażerów, prowadzące w końcu do wzrostu temperatury w tunelach oraz na stacjach metra, będzie użyteczne. I właśnie to ciepło, nazywane odpadowym, chcą wykorzystać władze Warszawy do ogrzania miasta. We współpracy z firmą Veolia planują wykorzystać część tej energii cieplnej do wspomagania warszawskiej sieci ciepłowniczej. Montaż pomp ma rozpocząć się na Bemowie.

Specjalne pompy pozyskujące ciepło z metra najpierw na Bemowie

To efekt toczących się od listopada 2022 r. rozmów pomiędzy Metrem Warszawskim, firmą Veolia Energia Warszawa z Biurem Infrastruktury Warszawy, które postanowiły zbadać możliwość odzysku części nagrzanego powietrza i zasilić nią sieć ciepłowniczą w Warszawie. Stacja Bemowo linii metra M2 została wytypowana jako miejsce pierwszego wdrożenia tego rozwiązania, co ma pomóc zmniejszyć emisję CO2 i poprawić jakość powietrza w Warszawie.

Jak informuje warszawski urząd, po drobiazgowej analizie technicznej możliwości odzysku ciepła, także w 2023 roku, oceniono warunki na stacjach - temperatury i infrastrukturę. Wybór Bemowa jako pierwszej lokalizacji wynika z bliskości istniejącej sieci ciepłowniczej, co umożliwi efektywne wykorzystanie ciepła. Prace wykona firma Cundall Polska Sp. z o.o., która wygrała przetarg.

Instalacja pomp ciepła ruszy niebawem. Technologia i metoda odzysku ciepła z infrastruktury metra pozwoli dodatkowo na zmniejszenie temperatury na peronach - nawet o 4 st. C., co poprawi komfort pasażerów, szczególnie latem. Planowane są też nowe lokalizacje, w których będzie można zainstalować alternatywne źródła energii dla Warszawy.

Ciepło odpadowe jest najbardziej niedocenianym źródłem energii

Ciepło odpadowe jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii, które dostępne jest w każdym mieście. Wytwarzane jest przez każde urządzenie w trakcie swojej pracy i nadaje się do ponownego wykorzystania. Chociaż obecnie niewiele jest rozwiązań opierających się na użyciu tej formy energii, to przemysł, tunele metra, supermarkety, centra danych, oczyszczalnie ścieków oraz instalacje elektrolizy wodoru generują ogromne ilości ciepła, które można z powodzeniem przechwycić.

Obliczenia wskazują, że nadwyżka ciepła dostępna tylko w Warszawie mogłaby zaspokoić potrzeby grzewcze dla przynajmniej 275 tysięcy mieszkańców Polski - o czym już informowaliśmy. Nie uwzględnia się tu dodatkowych nadwyżek ciepła pochodzących z przemysłu i centrów danych, co podkreśla duży potencjał płynący z wykorzystania ciepła odpadowego.

Źródło zdjęć: Adobe Stock, Miasto Stołeczne Warszawa