Play poprawia zasięg w 60 miejscach. Nawet w ekstremalnym terenie

Play podsumował styczeń pod kątem budowy nowych stacji bazowych. Operator zainstalował 60 nowych nadajników, co oznacza poprawę zasięgu w wielu miejscach w Polsce.

Play poprawił zasięg w szeregu miejscowości w naszym kraju. W styczniu uruchomionych zostało 60 nowych stacji bazowych, co bezpośrednio przełoży się na jakość oferowanych usług mobilnych w wielu miejscach.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, opublikowanym na blogu fioletowego operatora, nowe stacje bazowe pojawiły się m.in. w Tczewie, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu, Trzebnicy, Olkuszu, Zamościu, Wyszkowie czy Olsztynie. Technicy Play pracowali jednak także w ekstremalnych warunkach.

Nowe stacje bazowe Play

We wpisie, który stanowi podsumowanie styczniowych działań operatora, przypomniano o uruchomieniu stacji bazowej Play na Kasprowym Wierchu. Działanie to zostało zrealizowane jeszcze przed feriami zimowymi. Co ciekawe, jest to najwyżej położona instalacja Play w Polsce. Jeśli chodzi o miejsca turystyczne – początek 2024 r. przyniósł też nowe stacje bazowe m.in. w Pucku, Wejherowie, Mielnie czy Braniewie.

rozwiń

Nowe częstotliwości sieci 5G

Play przypomina, że od końca stycznia klienci sieci mogą korzystać z sieci 5G na częstotliwościach tzw. pasma C. Możliwość ta istnieje m.in. w większych miastach, takich jak Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawa czy Łódź, ale także w miejscowościach mniejszych, np. we Władysławowie czy Rykach. Zgodnie z deklaracjami operatora, w pierwszym kwartale 2024 r. 25 proc. populacji naszego kraju ma znajdować się w zasięgu usług 5G z wykorzystaniem pasma C od Play, co przełoży się na możliwość wykorzystania wysokiej prędkości internetu.