Inteligentne liczniki w Polsce. Ile ich jest?

W Polsce postępuje wymiana liczników energii elektrycznej na urządzenia inteligentne. Do końca 2023 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych musieli wypełnić pierwszy kamień milowy instalacji urządzeń. Jak przebiega wymiana urządzeń pomiarowych?

Inteligentne liczniki energii elektrycznej mają ułatwić operatorom systemów dystrybucyjnych monitorowanie sieci. Dzięki nim łatwiej można lokalizować awarie sieci oraz rozpoznawać bieżący popyt na energię elektryczną. W związku z tym, że proces wymiany urządzeń pomiarowych jest złożony i żmudny, został rozłożony na wiele lat.

Harmonogram wymiany liczników prądu

Zgodnie z założonym w nowelizacji Prawa energetycznego harmonogramem, do końca 2023 r. operatorzy mieli zainstalować zdalne liczniki energii elektrycznej w 15 proc. punktów poboru energii. Do końca 2025 r. mają osiągnąć poziom 35 proc. W 2027 r. 65 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych ma posiadać inteligentne liczniki. Na koniec 2028 r. urządzenia te mają trafić do 80 proc. odbiorców końcowych. 4 lipca 2031 r. zakłada, że wszyscy odbiorcy końcowi w Polsce mają mieć liczniki zdalnego odczytu.

Ile inteligentnych liczników już mamy?

Redakcja serwisu Wysokie Napięcie sprawdziła, ile inteligentnych liczników energii elektrycznej zostało zainstalowanych do tej pory. Liderem pod tym względem pozostaje Energa-Operator, gdzie liczba zainstalowanych urządzeń już dawno przekracza założone wcześniej terminy. Na koniec 2023 r. zainstalowano 2,5 mln inteligentnych liczników, co oznacza, że zdalnym opomiarowaniem objęto 74 proc. klientów przyłączonych do sieci. Energa-Operator zakłada, że do końca 2025 r. inteligentne liczniki trafią do 85 proc. klientów, a wszyscy odbiorcy zostaną objęci zdalnym opomiarowaniem do końca 2026 r., czyli 4,5 r. przed ustawowym terminem.

Na drugim miejscu pod kątem tempa instalacji liczników zdalnego odczytu znalazł się Tauron Dystrybucja. Urządzenia te zainstalowano u 1,1 mln odbiorców spółki, co daje wynik na poziomie ok. 19 proc. punktów poboru energii.

Trzecia pozycja należy do firmy Stoen Operator. W sieci stołecznej zainstalowano 200 tys. liczników zdalnego odczytu, co przekłada się na 18 proc. ogólnej liczny liczników. W 2024 r. operator planuje osiągnąć poziom ok. 30 proc.

Dalej w zestawieniu znajduje się Enea Operator, gdzie do tej pory wymieniono 458 tys. liczników, co przekłada się na 16,4 proc. Do końca 2025 r. celem dla Enei jest poziom minimum 35 proc. wymienionych liczników.

Na samym końcu listy znalazła się PGE. Firmie udało się do końca 2023 r. zainstalować 1 mln liczników zdalnego odczytu, co dało poziom 15 proc. całości. Docelowo PGE chce montować 750 tys. liczników każdego roku, dzięki czemu możliwe ma być osiągnięcie progu 35 proc. do końca 2025 r.





źródło: Wysokie Napięcie