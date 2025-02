Stało się - Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało polskie AI o nazwie PLLuM. Sprawdźmy, ile w tym sztucznej inteligencji, a ile prawdziwej ignorancji.

PLLuM (Polish Large Language Model) rozwijany jest przez polskich ekspertów z myślą o polskim użytkowniku, a do jego trenowania wykorzystano rodzime treści. W przyszłości ma on pełnić funkcję cyfrowego asystenta w aplikacji mObywatel i pomóc w pozyskiwaniu czy interpretowaniu informacji publicznych.

Na papierze - super. Wirtualny asystent urzędniczy, który pomoże rozliczyć PIT czy zarejestrować działalność gospodarczą może być dla milionów Polaków zbawieniem. A postawienie na własny model niweluje ryzyko siania zagranicznej propagandy czy dezinformacji.

Problem w tym, że aktualnie PLLuM nie ma dostępu do internetu, więc uzależniony jest od swoich danych treningowych. A te - jak sam twierdzi - pochodzą z okresu sięgającego od 1 stycznia 2010 do 1 lipca 2024.

Innymi słowy - "polski ChatGPT" nie wie, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnich 8 miesięcy, a to w przypadku urzędniczego asystenta może się okazać zgubne w skutkach. W swoich odpowiedziach może on bowiem uwzględniać przepisy, które już nie obowiązują.

PLLuM nie wie, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. A to dopiero początek problemów

Przeprowadziłem prosty test porównawczy, w którym PLLuM oraz ChatGPT dostały ode mnie kilka pytań dotyczących naszego podwórka. Zaczynając od wyborów prezydenckich.

Kiedy odbędą się wybory na prezydenta Polski? PLLuM: ChatGPT: Najbliższe wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w 2025 roku. Dokładna data nie została jeszcze ustalona. Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów w pierwszej turze, druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca 2025 roku. Do tej pory zgłoszono 25 kandydatów na urząd Prezydenta RP. Ostatnio do listy dołączył Marcin Bugajski. Pełna lista komitetów wyborczych dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin zgłaszania komitetów wyborczych upływa 24 marca 2025 roku. Oznacza to, że do tego dnia można jeszcze rejestrować nowych kandydatów. W najnowszych sondażach przedwyborczych prowadzi Rafał Trzaskowski z poparciem 35,2%. Na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki z 26,5% głosów, a trzeci jest Sławomir Mentzen z wynikiem 15,7%. Warto również zauważyć, że Rafał Trzaskowski cieszy się większym poparciem wśród kobiet niż mężczyzn, co jest unikalne wśród kandydatów. Obecny prezydent, Andrzej Duda, nie może ubiegać się o reelekcję, ponieważ pełnił już tę funkcję przez dwie kadencje. Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się co pięć lat, a prezydent wybierany jest w głosowaniu powszechnym. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy ważnych głosów w pierwszej turze, przeprowadzana jest druga tura z udziałem dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami.

PLLuM zaliczył wpadkę już na pierwszym pytaniu, bo data wyborów prezydenckich jest już oczywiście znana. Mimo to postanowiłem kontynuować i zapytać o kandydatów.

Kto kandyduje na prezydenta Polski? PLLuM: ChatGPT: Oto lista kandydatów na prezydenta Polski w nadchodzących wyborach: – Andrzej Duda (urzędujący prezydent)

– Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy)

– Szymon Hołownia (dziennikarz i publicysta)

– Krzysztof Bosak (poseł na Sejm)

– Władysław Kosiniak-Kamysz (poseł na Sejm)

– Robert Biedroń (europoseł) Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja 2025 roku, a ewentualna druga tura – 1 czerwca 2025 roku. Obecnie Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przyjęła zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od 24 kandydatów. Oto niektórzy z głównych kandydatów: - Rafał Trzaskowski: Prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej.

- Karol Nawrocki: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

- Sławomir Mentzen: Jeden z liderów Konfederacji, przewodniczący partii Nowa Nadzieja.

- Szymon Hołownia: Marszałek Sejmu, lider partii Polska 2050, startujący z ramienia Trzeciej Drogi.

- Magdalena Biejat: Senator, wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy. Według najnowszych sondaży, Rafał Trzaskowski prowadzi z poparciem około 35,2%, na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki z 26,5%, a trzeci jest Sławomir Mentzen z 15,7%. Pełna lista kandydatów zostanie ogłoszona po zebraniu wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia przez poszczególne komitety wyborcze i zatwierdzeniu ich przez PKW.

Z tym pytaniem PLLuM poradził sobie jeszcze gorzej, bo zamiast zasłonić się formułką typu “lista kandydatów nie jest jeszcze znana” po prostu wypunktował kandydatów z wyborów z 2020 roku. A przecież nawet dysponując danymi z lipca 2024 sztuczna inteligencja powinna wiedzieć, że Andrzej Duda po dwóch kadencjach nie ma nawet prawa ubiegać się o reelekcję.

OK, a teraz załóżmy, że potrzebuję wsparcia urzędniczego.

Szukam pracy i dostałem propozycję 4500 zł brutto na umowie o pracę? Czy to legalne? PLLuM: ChatGPT: Tak, jest to legalne. Kwota 4500 zł brutto na umowie o pracę jest zgodna z polskim prawem pracy. Jednakże, warto pamiętać, że kwota brutto to kwota przed potrąceniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym, kwota netto, którą otrzymasz na rękę, będzie niższa. Tak, wynagrodzenie 4500 zł brutto na umowie o pracę jest legalne, ale warto sprawdzić, czy spełnia minimalne wymogi wynagrodzenia w 2025 roku. Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku Minimalna pensja w Polsce wzrasta każdego roku. Aby upewnić się, że oferta spełnia aktualne przepisy, sprawdzę, jaka jest najniższa krajowa w 2025 roku. Sprawdzam aktualne dane... Otrzymana przez Ciebie oferta wynagrodzenia w wysokości 4500 zł brutto na umowie o pracę jest niższa od obowiązującego w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 4666 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z polskim prawem, pracodawca nie może oferować wynagrodzenia poniżej ustalonej płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na pełen etat. W związku z tym, proponowana kwota 4500 zł brutto jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Warto również pamiętać, że minimalne wynagrodzenie netto (czyli "na rękę") w 2025 roku wynosi około 3510,92 zł. Jeśli otrzymujesz propozycję niższego wynagrodzenia, zalecam skonsultowanie się z pracodawcą w celu dostosowania oferty do obowiązujących standardów prawnych. Dodatkowo, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 roku wynosi 30,50 zł brutto. Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców w Polsce.

PLLuM wprowadził mnie w błąd, opierając swoją odpowiedź na ubiegłorocznych danych. Co ciekawe, ChatGPT postąpił podobnie, ale po kilku sekundach sam zweryfikował podaną przez siebie informację w internecie i podał aktualne minimalne wynagrodzenie.

Pora na trudniejsze pytanie.

Prowadzę spółkę cywilną. Czy mając przychody na poziomie 2,2 mln euro muszę prowadzić księgę rachunkową? PLLuM: ChatGPT: Tak. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, są zobowiązane do prowadzenia księgi rachunkowej, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Tak, mając przychody na poziomie 2,2 mln euro, masz obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Podstawa prawna: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy m.in. spółek cywilnych osób fizycznych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 2 mln euro w polskich złotych. Przeliczenie limitu na złote: Limit ten przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedniego. Czy w Twoim przypadku obowiązuje pełna księgowość? 1. Sprawdź średni kurs euro NBP na 1 października roku poprzedniego. 2. Pomnóż 2 mln euro przez ten kurs. 2. Jeśli Twój przychód przekroczył tę wartość w złotych, masz obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli chcesz, mogę sprawdzić aktualny kurs euro na 1 października i obliczyć dokładny próg dla Ciebie.

Na tym pytaniu wyłożyły się oba czatboty, bo od 1 stycznia 2025 limit prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 2,5 mln euro.

Podsumowując - potencjał jest, ale PLLuM wymaga dopracowania

Oczywiście w ramach testu celowo wybrałem zagadnienia związane z wydarzeniami z ostatnich kilku miesięcy. Chciałem pokazać realne scenariusze użycia, w których brak dostępu aktualnych danych jest ogromnym problemem. Jeśli przecież ktoś jest na tyle zaznajomiony z danym tematem, by wiedzieć, że w ostatnim czasie nie zaszły żadne istotne zmiany w przepisach, to najpewniej w ogóle nie potrzebuje pomocy wirtualnego asystenta.

Jeśli PLLuM ma być skutecznym i godnym zaufania urzędowym pomocnikiem, to po prostu musi mieć natychmiastowy dostęp do wszystkich ustaw, rozporządzeń i innych informacji publicznych. Miejmy nadzieję, że do czasu jego integracji z mObywatelem tak się stanie.

PLLuM dostępny jest na tej stronie.