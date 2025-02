Zestaw funkcji Apple Intelligence pojawił się w Polsce wraz z testową wersją systemu iOS 18.4. Czy jest się czym ekscytować? Póki co nie bardzo.

Producent iPhone’ów ogłosił, że - z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami - Apple Intelligence trafi do Europy dopiero w kwietniu. Z nowych funkcji skorzystają użytkownicy całej serii iPhone 16 oraz modeli iPhone 15 Pro i 15 Pro Max.

Niecierpliwi mogą skorzystać z Apple Intelligence w Polsce wcześniej, instalując system iOS 18.4 w wersji Developer Beta. Jeśli zastanawiacie się, czy warto dla nowych funkcji zrezygnować ze stabilnego i sprawdzonego oprogramowania, to nie warto. Ale pozwólcie, że rozwinę myśl.

Apple Intelligence działa w Polsce, ale nie po polsku, a konfiguracja jest na razie skomplikowana

Mimo rychłej premiery Apple Intelligence w naszej części świata, polskiego nie ma na liście języków, dla których wsparcie zostało zaplanowane na najbliższe miesiące. Mało tego - aby w ogóle uruchomić Apple Intelligence na iOS 18.4 beta, konieczna jest zmiana języka całego systemu na angielski.

Gdy już zainstalowałem testową wersję systemu i zmieniłem język interfejsu, iPhone poinformował mnie, że aktywacja Apple Intelligence wymaga pobrania dodatkowego pakietu. Po kilkudziesięciu minutach pobieranie się zakończyło, więc chciałem wziąć się za testowanie. Ale okazało się, że to dopiero początek pobierania.

Gdy chciałem sprawdzić generator emotikonów Genmoji, pojawił się komunikat o konieczności pobrania jeszcze jednego pakietu, ale po kilkunastu godzinach oprogramowanie wciąż jest na etapie pobierania, więc nie mogę tej funkcji włączyć. Gdy chciałem sprawdzić generator obrazów Image Playground, pojawił się komunikat o konieczności pobrania dodatkowej aplikacji, a ta nie jest dostępna w polskim App Storze.

Cała konfiguracja jest więc uciążliwa, a na ten moment i tak nie da się uruchomić wszystkich funkcji.

Jak działa Apple Intelligence? O ile w ogóle działa, to czasem dobrze, a czasem tak sobie

Jedną z funkcji Apple Intelligence jest podsumowywanie treści. Jako że sztuczna inteligencja Apple’a nie rozumie polskiego, opcja ta pojawia się wyłącznie przy anglojęzycznych treściach. Na pierwszy rzut oka działa z grubsza OK, choć wiem, że część zachodnich wydawców krytykowała przeinaczanie sensu artykułów przez AI.

Spore nadzieje pokładałem w gumce AI w galerii, która akurat nie jest funkcją językową i potencjalnie może być bardzo przydatna. Funkcja Apple’a nie ma jednak startu do gumek, z których od miesięcy mogą korzystać użytkownicy smartfonów Samsunga, Google’a, OnePlusa, OPPO, realme i innych popularnych marek.

Dość kuriozalnie wygląda kwestia integracji Siri (która nie rozumie polskiego) z ChatemGPT (który rozumie polski). Można przytrzymać przycisk zasilania i wypowiedzieć komendę typu "create a comic image of an elephant", która zostanie przekazana do usługi OpenAI. Gdy ChatGPT wykona polecenie, można kontynuować rozmowę wpisując polskie prompty, a wówczas i odpowiedzi generowane są po polsku.

Nie wiem tylko, czy jest sens się męczyć, skoro to samo można osiągnąć bez ingerencji Apple Intelligence po prostu instalując apkę ChatGPT.

W przypadku iPhone’ów 16 i 16 Pro (bez 16e) ciekawą nowością jest Visial Intelligence. Po przytrzymaniu przycisku aparatu aktywowana jest funkcja, która pozwala błyskawicznie przesłać zrobione zdjęcie do ChataGPT lub wyszukiwarki Google. W moim przypadku ChatGPT sypie jednak błędami, ale integracja z Google’em działa bez zarzutu.

Czekam na finalną wersję iOS 18.4

Na razie system znajduje się w fazie beta, więc obecność błędów i braków jest jeszcze uzasadniona. Na pełny test Apple Intelligence przyjdzie pora w kwietniu, gdy usługa już oficjalnie trafi do Polski.

Póki co odradzam instalowanie bety iOS 18.4 z myślą o Apple Intelligence, bo w Polsce nie bardzo jest się czym ekscytować.