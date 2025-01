Wiersz o Androidzie i iOS-ie W świecie smartfonów, cudów i magii,

Są dwa systemy, co rządzą w branży:

Android z wolnością, jak ptak w przestworzach,

I iOS błyszczący, jak jabłko w rozgłosach. Android to system, co każdy zna,

Każdy go może w swe ręce brać!

Ma tysiąc modeli, różne kształty, rozmiary,

Chcesz coś zmienić? Masz milion zamiary! Możesz tapety dowolne ustawić,

Aplikacje spoza sklepu dodawać!

Jest jak plac zabaw, pełen pomysłów,

Dla małych odkrywców, geniuszy i bystrych. A iOS, cóż, to historia inna,

Tu wszystko błyszczy, jak nowa witryna.

To system gładki, szybki jak strzała,

I każdy mówi: "Tu działa, jak działa!". Jabłko ci daje bezpieczeństwo w darze,

Tu mniej bałaganu, bo wszystko jest w parze.

Choć mniej tu opcji, co zmienisz sam,

To działa gładko – w dzień i w nocny czas! Więc oba systemy coś fajnego mają,

Każdy w swoim stylu świat podbijają.

Android dla tych, co lubią swobodę,

iOS dla tych, co wolą wygodę. Więc baw się mądrze i zapamiętaj,

Że smartfon narzędziem jest, nie całym świętem!

A system, nieważne czy ten, czy tamten,

Najlepszy ten, co radość ci da najwięcej!

