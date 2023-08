PocketBook zapowiada PocketBook InkPad X Pro, czyli urządzenie do czytania książek i sporządzania e-notatek.

Pierwszy w ofercie tego producenta e-notatnik i czytnik e-booków w jednym oparty jest na systemie Android. Sprzęt ma ekran E Ink Mobius i obsługuje pismo odręczne. Do zestawu dołączono rysik Wacom.

– PocketBook InkPad X Pro to nowe rozwiązanie w naszym portfolio – wyjaśnia Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności PocketBook w Polsce i całej Europie Środkowej i Wschodniej. – Urządzenie ma te same funkcje, co większość naszych czytników, ale dodatkowo oferuje opcję ręcznego zapisu. Wszystkie notatki zostaną zapisane w formacie PDF lub PNG i mogą zostać przesłane do chmury, a następnie przenoszone na dowolny sprzęt.

Notatki w PocketBook InkPad X Pro

Ekran w urządzeniu ma przekątną 10,3 cala i rozdzielczość 1404×1872 i 227 PPI. Duży i bezpieczny dla wzroku wyświetlacz ma zapewnić komfort czytania książek i czasopism. Ponadto dzięki rysikowi można robić precyzyjne notatki na marginesie.

E-czytnik działa na platformie Android, co daje użytkownikowi swobodę korzystania z aplikacji innych firm. InkPad X Pro obsługuje również pliki dźwiękowe. Dzięki temu podczas czytania można słuchać muzyki przez bezprzewodowe słuchawki lub głośniki z funkcją łączności Bluetooth.

Najważniejsze cechy urządzenia

czterordzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM

32 GB wbudowanej pamięci

obsługa 18 formatów książek i grafik

system operacyjny Android 8

rysik Wacom i opakowanie z funkcją uśpienia.

PocketBook InkPad X Pro jest dostępny w cenie 1899 zł.

źródło: materiały prasowe