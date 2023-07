Trochę czasu upłynęło odkąd najpopularniejszy czytnik e-booków na świecie można było zakupić w promocyjnej cenie. Tym bardziej cieszy, że właśnie zniżką na Kindle, Amazon rozpoczyna tegoroczne Prime Day.

Świetna promocja na Kindle na start Amazon Prime Day

Polski Amazon już od kilkunastu dni dość intensywnie przypomina o nadchodzącym, corocznym festiwalu promocji znanym pod nazwą Amazon Prime Day. Choć sama akcja rusza dopiero o północy, amerykański gigant e-commerce zdecydował się obniżyć ceny swoich najpopularniejszych produktów własnych już w poniedziałkowe południe. Tym samym zarówno wypasiony Kindle Paperwhite, jak i standardowy Kindle dostępne od dzisiaj 30% taniej niż zwykle. Są to jedne z najlepszych czytników e-booków na rynku, stąd dla osób poszukujących aktualnie takiego urządzenia to świetna okazja by zaopatrzyć się we własny sprzęt w naprawdę okazyjnej cenie.

Zarówno trwające już promocje na Kindle, jak i te zaplanowane na później w ramach Amazon Prime Day, są dostępne dla osób zapisanych do programu Amazon Prime. Wielokrotnie pisaliśmy, że pośród wielu programów lojalnościowych, ten akurat wart jest wydanych na niego pieniędzy (49 zł / rok) i podtrzymujemy swoją opinię. Dla tych, którym nie zależy ani na dostępie do seriali i filmów na Prime Video, ani na grach w ramach Prime Gaming, a jedynie na zakupie promocyjnego produktu i darmowej wysyłce, dostępna jest opcja bezpłatnego zapisu do programu na próbne 30 dni.

Oprócz Kindle, w promocji są także cieszące się dużą popularnością przystawki do smart TV oraz głośniki Echo - choć tutaj cena wyjściowa jest raczej dyskusyjna. Promocja potrwa do środy włącznie.

Kindle w promocji - sprawdź oferty na Amazon.pl:

oraz obniżki na inne produkty własne:

A tymczasem już teraz zapraszamy na łamy benchmark, gdzie niewiele po północy znajdziecie listę najlepszych, zweryfikowanych okazji cenowych dotyczących nadchodzącego Prime Day.

źródło: informacja własna, materiały prasowe Amazon.pl

Powyższa publikacja nie jest artykułem sponsorowanym, ale redakcyjnym przeglądem ogólnodostępnych promocji. Zawiera jednak linki afiliacyjne, z których ewentualne zyski wspierają redakcję finansowo, umożliwiając jej tworzenie treści niezależnych, a szczególnie cenionych przez naszych Czytelników. Skorzystanie ze wspomnianych linków nie wiąże się z żadnymi kosztami.