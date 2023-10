Czytniki ebooków to urządzenia stworzone do wygodnego i komfortowego czytania książek elektronicznych. W tym rankingu polecamy najciekawsze aktualnie dostępne modele z różnych przedziałów cenowych, od tanich do największych i najbardziej zaawansowanych.

Jeśli czytamy, to coraz częściej w formie elektronicznej

Cykliczne badania czytelnictwa pokazują, że coraz liczniejsza grupa osób w ogóle nie sięga po książki. Nie jest to niestety optymistyczny trend, ale też powoli chyba staje się znakiem naszych czasów. Sytuację ratują nieco czytniki e-booków, które pozwalają na czytanie książek, czasopism czy komiksów w formie elektronicznej. Już jakiś czas temu mocno zyskały na popularności wśród osób jednak lubiących spędzać czas na lekturze i to w różnych miejsach.

To niewielkie, poręczne urządzenia wyglądem przypominające tablety. Różnią się od nich jednak tak bardzo, że szukając urządzenia mającego służyć właśnie do czytania nikt nie powinien mieć wątpliwości odnośnie tego, co wybrać. Zastanawiasz się, jakie urządzenie do czytania książek kupić? Nasz ranking czytników ebook powinien pomóc Ci w wyborze odpowiedniego modelu.

Jaki czytnik ebooków wybrać? Oto polecane modele

Amazon nadal trendy, ale na pewno nie bez konkurencji

Przewaga czytników e-booków nad innymi urządzeniami wynika głównie z technologii, w jakiej wykonany jest wyświetlacz. Stosowany jest w nich bowiem papier elektroniczny (E Ink), który wyglądem i komfortem czytania zbliżony jest do drukowanej książki. Jest bezpieczny dla wzroku i energooszczędny. Jeśli chodzi o przekątną, wciąż najczęściej mamy do czynienia z 6 calami. W sprzedaży pojawiają się jednak również propozycje z większymi ekranami. Dodając do tego różnice w rozdzielczości, a także doświetleniu widzimy, że już w kwestii ekranów napotykamy na pierwsze rozterki dotyczące tego, jaki czytnik e-booków wybrać. Tym bardziej, że na rynku są już czytniki z rysikami.

Oczywiście rozbieżności pomiędzy poszczególnymi modelami jest zdecydowanie więcej. Warto zwracać uwagę na zasoby pamięci wbudowanej, obsługiwane formaty plików, moduły łączności bezprzewodowej, możliwości regulacji podświetlenia, dodatkowe funkcje czy wreszcie kształt obudowy i fizyczne przyciski, co może znacząco wpływać na ergonomię. Istotne jest też oprogramowania i obsługa dodatkowych aplikacji, takich jak Legimi i Empik Go.

Prym na rynku wiedzie Amazon, który klientów przyciąga głównie mniejszymi i tańszymi modelami. Spore wzięcie mają też modele PocketBook. Nie znaczy to jednak, że inni producenci nie próbują przyciągać klientów swoimi propozycjami.

W efekcie wybór jest naprawdę spory. W naszym zestawieniu prezentujemy najciekawsze i najbardziej godne polecenia czytniki e-booków dostępne aktualnie na rynku. Aby trafić w gusta jak najszerszej liczby osób zdecydowaliśmy się wyróżnić modele z różnych przedziałów cenowych.

Czytnik ebook ranking 2023. Te modele warto kupić

Kindle (2022) - tani czytnik Amazon Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kindle (2022) to jedna ze świeższych pozycji na rynku, a zarazem najnowsza wersja podstawowego czytnika firmy Amazon. Jest to model lekki i kompaktowy. Interesujący, bo względem poprzedniej generacji producent pokusił się o sporo dość istotnych zmian. Zachowując 6-calowy wyświetlacz typu E Ink z regulowanym doświetleniem podciągnął zagęszczenie pikseli do 300 ppi, zwiększył też ilość pamięci z 8 GB do 16 GB, poprawił Wi-Fi oraz wydłużył czas pracy na baterii, który wedle zapowiedzi teraz ma sięgać nawet 6 tygodni. Gdy już zajdzie konieczność ładowania, to będzie odbywało się to za pośrednictwem złącza USB-C. Nie da się ukryć, że Kindle (2022) kusi jeszcze bardziej niż swój poprzednik i znajduje to odzwierciedlenie w statystykach sprzedaży. Jest bardzo często kupowanym modelem. Nie tylko z uwagi na jakość wykonania i możliwości, ale też cenę, która nie odstrasza. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Waga 158 g

Wyświetlacz (technologia) E Ink

Pamięć masowa 16 GB

Obsługiwane formaty e-booków EPUB, MOBI, PDF, TXT, DOC, HTML, DOCX, AZW, AZW3, PRC

Kindle Paperwhite 5 - wodoszczelny czytnik e-booków Amazon Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kindle Paperwhite 5 to model z innej bardzo popularnej i wysoko ocenianej serii. Jest nieco starszy (a precyzując, dokładnie o rok) niż Kindle (2022), ale mimo tego, przynajmniej dla niektórych, może pozostawać ciekawszą propozycją. Dlaczego? Przede wszystkim oferuje nieco większy ekran 6,8 cala z lepszym doświetleniem, bo w tym przypadku wykorzystano rozwiązanie z aż 17 diodami LED, co przy regulowanej jasności oraz temperaturze barwowej i oczywiście odpowiedniej szczegółowości przekłada się na wysoki komfort użytkowania. Istotną cechą odróżniającą ten model od omówionego wyżej jest też wodoszczelność zgodna z normą IPX8. Swojego czasu był to pierwszy czytnik tego producenta ze złączem USB-C. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Waga 205 g

Wyświetlacz (technologia) E-Paper

Pamięć masowa 16 GB

Obsługiwane formaty e-booków MOBI, PDF, TXT, DOC, HTML, DOCX, AZW, AZW3, PRC, PNG, JPEG, GIF

Inkbook Calypso Plus - tani czytnik z przyciskami Ocena benchmark.pl









4,4/5 Wśród propozycji z 6-calowym ekranem znajdziemy również Inkbook Calypso Plus. W przeciwieństwie do przedstawionych wyżej modeli w tym przypadku mamy do czynienia z systemem Android. Co ważne, zauważalnie nowszym niż w poprzednim modelu z tej serii, co przekłada się na lepsze działanie aplikacji, w tym popularnych Empik Go, Publio i Legimi. Inkbook Calypso Plus radzi sobie z wszystkimi popularnymi formatami tekstowymi, pozwala również na słuchanie audiobooków. Ma dość sporo sporo, bo 16 GB pamięci, wspiera Bluetooth oraz Wi-Fi, posiada fizyczne przyciski boczne, ale i słabszą baterię niż modele Kindle. Opcjonalnie można dokupić do niego dedykowane etui Yoga zapewniające nie tylko ochronę, ale mogące spełniać także rolę praktycznej podstawki. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Waga 155 g

Wyświetlacz (technologia) E-Ink Carta

Pamięć masowa 16 GB

Obsługiwane formaty e-booków EPUB, MOBI, PDF, TXT, Adobe DRM, RTF, DOC, HTML, FB2

Kindle Oasis 3 - czytnik e-booków 10 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Względem swojej premierowej ceny zauważalnie staniał już Kindle Oasis 3, ale wciąż pozostaje jednym z bardziej zaawansowanych tego typu urządzeń dostępnych w sprzedaży. To następca świetnie ocenianych Kindle Oasis i Kindle Oasis 2 reprezentujący najlepsze ebooki, który wyróżnia się ekranem E-Ink Carta o rozdzielczości 1680x1264 pikseli podświetlanym aż 25 diodami. Dodatkowo producent zaimplementował niedostępną wcześniej opcję regulacji temperatury barwowej, co w ogólnym rozrachunku sprawia, że można cieszyć się idealnym obrazem w każdych warunkach świetlnych. Obudowa cechuje się asymetryczną konstrukcją, co zwiększa komfort obsługi jedną dłonią. Jeśli dodać, że jest ona aluminiowa nie trzeba obawiać się o ogólną wytrzymałość. Tym bardziej, że całość jest wodoszczelna (IPX8). Kindle Oasis 3 to także moduły łączności Bluetooth i Wi-Fi, na podkreślenie zasługują też nawet 32 GB pamięci wbudowanej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 7 cale/cali

Waga 188 g

Wyświetlacz (technologia) E-Ink Carta

Pamięć masowa 8 GB

Obsługiwane formaty e-booków MOBI, PDF, TXT, DOC, HTML, DOCX, AZW, PRC, PNG, JPEG

Kindle Scribe - czytnik z rysikiem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeszcze więcej kosztuje Kindle Scribe. To najbardziej zaawansowany czytnik e-booków tego producenta, jaki wybraliśmy do naszego zestawienia. Wyróżnia się już na pierwszy rzut oka, m.in. za sprawą bardzo dużego ekranu, mierzy on tutaj 10,2 cala. Oferuje nie tylko regulowane podświetlenie i barwę światła, ale też antyrefleksyjną powłokę i obsługę dotykową oraz przy pomocy rysika Basic Pen (co ważne, znajduje się on w zestawie). Producent deklaruje, że przygotował Kindle Scribe do pełnienia roli zarówno czytnika e-booków jak i cyfrowego notatnika. Obudowa skrywa tu aż 64 GB pamięci, moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth oraz złącze USB-C. Pomimo dużych rozmiarów ekranu, bateria wystarcza na nawet trzy tygodnie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 10,2 cale/cali

Waga 433 g

Wyświetlacz (technologia) E Ink

Pamięć masowa 64 GB

Pocketbook Touch Lux 5 - najlepszy czytnik ebook do 600 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pocketbook Touch Lux 5 to jeden z najpopularniejszych czytników e-booków w cenie do 600 zł. Jego liczni użytkownicy chwalą nie tylko odpowiednią jakość wykonania, ale również dobrą ergonomię i obecność wszystkich funkcji, jakich można (w nawet trzeba) oczekiwać od tego typu urządzenia za takie pieniądze. Pocketbook Touch Lux 5 został wyposażony w dotykowy, 6-calowy ekran E-Ink Carta o rozdzielczości 1024 x 758 pikseli, procesor Dual Core i 8 GB wbudowanej pamięci, a także miejsce na kartę microSD. Możemy regulowac podświetlenie - zarówno natężenie jak i temperaturę. Czytnik ten posiada też moduł łączności Wi-Fi oraz fizyczne przyciski, które mają swoich sympatyków twierdzących, że jest to rozwiązanie ułatwiające obsługę. Wspiera wszystkie najpopularniejsze formaty plików i szczególnie upodobali go sobie użytkownicy korzystający z Legimi (Empik Go również jest dostępny) Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Waga 155 g

Wyświetlacz (technologia) E-Ink Carta

Pamięć masowa 8 GB

Obsługiwane formaty e-booków EPUB, MOBI, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML, FB2, DJVU, EPUB DRM, PDF DRM, FB2.ZIP, DOCX, CHM, TCR, PRC, PNG, JPEG, BMP

Huawei MatePad Paper - zaawansowany czytnik e-booków Ocena benchmark.pl









4,3/5 Na deser zostawiliśmy Huawei MatePad Paper. Huawei postanowił wejść w świat czytników e-booków z przytupem, przygotował urządzenie bardzo duże, zaawansowane, ale też drogie. Nie polecamy tego modelu w ciemno, jesteśmy już po jego testach, w których wypadł naprawdę nieźle. To czytnik bazujący na Harmony OS 2, w pewnym sensie blisko mu więc do smartfonów i tabletów. Chodzi przede wszystkim o interfejs i łatwy dostęp do wielu aplikacji, w tym oczywiście Legimi, Empik Go czy Storytel, ale też WPS Office czy Notatki. Przydatne tym bardziej, że w zestawie znajduje się rysik M-Pencil. Jednocześnie Huawei MatePad Paper jest największą z wybranych przez nas propozycji, ma ekran E Ink o przekątnej aż 10,3 cala i rozdzielczości 1872 x 1404 pikseli. Co istotne, z podświetleniem i powłoką antyodblaskową. Poza odtwarzaniem audiobooków, Huawei MatePad Paper oferuje też funkcję dyktafonu (producent zadbał o dwa głośniki i cztery mikrofony), ma moduły do obsługi łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, wbudowany czytnik linii papilarnych, 64 GB pamięci masowej i baterię 3625 mAh, która wedle producenta wystarcza na kilka dni typowego użytkowania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 10,3 cale/cali

Waga 360 g

Wyświetlacz (technologia) E-Ink Carta

Pamięć masowa 64 GB Zobacz recenzję

Jakie są Wasze doświadczenia z czytnikami e-booków? Jeśli macie swój ulubiony, z którego korzystaliście lub korzystanie i polecilibyście innym, zostawcie ślad w sekcji komentarzy.

