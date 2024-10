Wyciekły dane ze studia Game Freak – firmy współpracującej z Nintendo w ramach rozwijania serii Pokemon. Łupem hakera padł 1 TB plików z kodami źródłowymi starszych gier, informacjami o pracownikach studia oraz nadchodzących projektach.

Branża gier przeciekami stoi. Większość z nich to poufne informacje, do których docierają wtajemniczeni dziennikarze – daleko nie trzeba szukać, bowiem Tom Henderson najwyraźniej ujawnił przyszłość Hogwarts Legacy. Niestety, przecieki to również intencjonalne działania hakerów na znacznie szerszą skalę (np. zeszłoroczny wyciek Insomniac Games). I o tym drugim właśnie teraz mowa.

Przeciek u twórców serii Pokemon

Jak podaje serwis Dexerto, wyciek obejmuje ponad terabajt plików, w tym kod źródłowy starszych gier, informacje o nowe grze multiplayer oraz doniesienia, że w drodze jest 10. generacja Pokémonów.

Wyciek objął m.in. kod źródłowy klasycznych tytułów takich jak “Pokemon Black and White 2” oraz “Pokemon Heart Gold i SoulSilver”. Z plików wynika, że są to wersje beta tych gier, co budzi ogromne zainteresowanie wśród społeczności fanowskiej, szczególnie w kontekście potencjalnych projektów odświeżenia starszych generacji.

Multiplayer Pokemon?

Jednak najbardziej zaskakująca jest informacja o nowej, konkurencyjnej grze multiplayer. Gra, o roboczej nazwie “Synapse”, powstaje we współpracy z deweloperem “ILCA”, który wcześniej pracował nad pobocznymi tytułami w uniwersum Pokémon. Jak wynika z ujawnionych materiałów, nowa pozycja ma oferować rozgrywkę przypominającą “Splatoon” oraz umożliwiać importowanie Pokémonów z gier aż do pierwszej generacji.

Wyciek potwierdził również prace nad 10. generacją Pokémonów – “Pokemon Gaia”. Gra powstaje z myślą o nadchodzącej konsoli Nintendo, roboczo nazwanej “Switch 2”, a jej kod wewnętrzny to “Ounce”. Z plików wynika, że istnieje możliwość, iż gra może być testowana także na oryginalnym Nintendo Switch, choć nie ma pewności, czy finalnie trafi na tę platformę.

Chociaż szczegóły na temat 10. generacji i nowej konsoli są nadal nieoficjalne, wyciek sugeruje, że gracze mają na co czekać. I nie tylko, bowiem przeciek sugeruje, że w drodze znajduje się film aktorski w świecie Pokemonów oraz serial animowany tworzony dla Netfliksa.

