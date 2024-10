Aktualizacja oferty Amazon Prime Gaming w październiku oznacza dostęp do 28 gier, wśród których nie brakuje naprawdę mocnych tytułów. Są też polskie akcenty. Oto co przygotowano dla abonentów.

Łącznie 28 gier – trzeba przyznać, że październikowa oferta Amazon Prime Gaming robi wrażenie. Istotna jest tutaj nie tylko mnogość tytułów, ale ich różnorodność. Jest wysoce prawdopodobne, że wszyscy abonenci znajdą tu coś dla siebie.

Amazon Prime Gaming na październik 2024 – kompletna lista gier

Tomb Raider: Legend – już dostępne (do odebrania w sklepie GOG)

Hive Jump 2: Survivors – już dostępne (do odebrania w sklepie GOG)

Spirit of the North – już dostępne (do odebrania w Epic Games Store)

SCARF – już dostępne (do odebrania w aplikacji Amazon)

No Straight Roads – już dostępne (do odebrania w Epic Games Store)

The Eternal Cylinder – już dostępne (do odebrania w Epic Games Store)

BioShock Remastered – już dostępne (do odebrania w sklepie GOG)

Doom Eternal – już dostępne (do odebrania w Microsoft Store)

DreadOut 2 – już dostępne (do odebrania w a)

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition – już dostępne (do odebrania w Epic Games Store)

Priest Simulator: Vampire Show – już dostępne (do odebrania w sklepie GOG)

The Gap – już dostępne (do odebrania w aplikacji Amazon)

Mystery Box: Hidden Secrets – dostępne od 17 października (przez Legacy Games)

Vlad Circus: Descend Into Madness – dostępne od 17 października (przez aplikację Amazon)

Through the Darkest of Times – dostępne od 17 października (przez aplikację Amazon)

Killing Floor 2 – dostępne od 17 października (przez Epic Games Store)

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – dostępne od 17 października (przez aplikację Amazon)

Pumpkin Jack – dostępne od 24 października (przez GOG)

The Gunk – dostępne od 24 października (przez GOG)

Stasis: Bone Totem – dostępne od 24 października (przez Epic Games Store)

Gargoyles Remastered – dostępne od 24 października (przez aplikację Amazon)

Monster Train – dostępne od 24 października (przez GOG)

Morbid: The Seven Acolytes – dostępne od 24 października (przez Epic Games Store)

A Plague Tale: Innocence – dostępne od 31 października (przez GOG)

Death’s Door – dostępne od 31 października (przez Epic Games Store)

Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition – dostępne od 31 października (przez aplikację Amazon)

Scorn – dostępne od 31 października (przez GOG)

Coromon – dostępne od 31 października (przez GOG)

W co warto zagrać?

Październik otwierają takie hity jak Doom: Eternal – pozycja obowiązkowa dla koneserów nieskrępowanej, szybkiej rozwałki. Warto przypomnieć sobie, na czym polega DNA tej legendarnej serii, wszak w 2025 r. na rynek trafi Doom: The Dark Ages.

Jeśli do tej pory nie słyszeliście o Priest Simulator: Vampire Show, to wiedzcie, że ta polska gra jest dość specyficzna, a przez to niezwykle ciekawa. Deweloperzy ze studia Asmodev zaproponowali grę, która przekłada język oraz tożsamość serii Postal na polskie realia. Dali z siebie przy tym całe 30 proc., więc mamy do czynienia z solidną produkcją.

Z kolei fani horrorów (lub najogólniej pisząc gier grozy) powinni zainteresować się grą Scorn, która trafi do oferty na sam koniec miesiąca. Jest to produkcja niecodzienna, wręcz ociekająca ohydą, gdzie warunki dyktuje biomechaniczna struktura świata.

