Tak wybierają Polacy. Wiadomo, co jest dla nich ważne

W dobie, gdy oszczędzanie wody i energii staje się priorytetem, Polacy coraz bardziej świadomie wybierają sprzęty domowe.

Zgodnie z najnowszym badaniem SW Research dla marki Bosch, aż 85 proc. Polaków zwraca uwagę na klasę energetyczną przy zakupie sprzętów AGD, a 84 proc. na zużycie wody. Oszczędzanie przestało być tylko modą, stając się stylem życia. Bosch odpowiada na te zmiany postaw, oferując innowacyjne urządzenia, które wykorzystują najnowsze technologie, umożliwiając bardziej ekologiczne życie.

Oszczędność jako priorytet

W ostatnich latach wzrosła liczba osób, które świadomie wybierają energooszczędne sprzęty. Osiem na dziesięć osób w Polsce deklaruje, że zawsze sprawdza klasę energetyczną i zużycie wody przed zakupem AGD. Niemal tyle samo, bo 79 proc., twierdzi, że gdyby wiedzieli, że ich rachunki mogą być niższe dzięki odpowiedniemu sprzętowi, zmieniliby swoje wcześniejsze decyzje zakupowe.

Choć cena wciąż jest kluczowym czynnikiem przy wyborze urządzenia dla 19 proc. Polaków, coraz więcej osób rozumie, że tańszy sprzęt może generować wyższe koszty w dłuższej perspektywie. Blisko połowa Polaków, bo 47 proc., wybrałaby droższy model z wyższą klasą efektywności energetycznej. Te deklaracje nie są puste – wybory konsumenckie wyraźnie się zmieniają.

Chociaż mogłoby się wydawać, że młodsze pokolenie przoduje w odpowiedzialnym podejściu do oszczędzania zasobów, badania pokazują coś innego. Tylko 57 proc. osób poniżej 24. roku życia zwraca uwagę na klasę energetyczną przy zakupie sprzętu, podczas gdy w grupie 55+ robi to aż 92 proc..

Małe kroki – duży wpływ

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że codzienne, drobne decyzje mają realny wpływ na nasze rachunki i środowisko. Zakręcanie wody podczas mycia zębów czy wybór programu „Eco” w zmywarce stają się świadomym stylem życia. Aż 88 proc. Polaków wyłącza światło w pomieszczeniach, w których nie przebywa, 87 proc. uruchamia pralkę i zmywarkę tylko wtedy, gdy są pełne, a prawie 70% korzysta z programu „Eco” w pralkach i zmywarkach, wierząc, że pomaga to ograniczyć zużycie zasobów. Do 82 proc. badanych przemawia argument, że mycie naczyń w zmywarce jest oszczędniejsze niż ręczne mycie.

Technologia z myślą o planecie

Bosch, dla którego wykonano badanie, od lat pokazuje, że innowacja może iść w parze z troską o środowisko. Urządzenia z serii Green Collection, dzięki zastosowaniu stali o obniżonej emisji CO2, biopianki i tworzyw sztucznych, mają do 50 proc. mniejszy ślad węglowy CO2 w porównaniu do standardowych modeli. Nowoczesna pralka z technologią i-DOS sama dozuje odpowiednią ilość płynu, a opcja Mini Pranie pozwala wyprać pojedyncze ubrania przy mniejszym zużyciu energii – nawet do 40 proc.. Suszarka z technologią pompy ciepła zapewnia optymalne rezultaty suszenia przy niskim zużyciu energii. Urządzenia Bosch nie tylko ułatwiają codzienne obowiązki, ale również pozwalają oszczędzać zasoby naturalne i pieniądze, bez kompromisów w zakresie jakości czy funkcjonalności.