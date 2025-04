Generatywna sztuczna inteligencja umożliwia stworzenie własnego wizerunku jako miniaturowej lalki Barbie, co jest kolejnym trendem w social mediach. Jednak nie wszyscy są zachwyceni, wskazując na problemy związane z zużyciem energii i ochroną danych.

Choć niedawno sieć zdominował trend związany ze sztuką AI inspirowaną stylem Ghibli, to już zostaliśmy zalani falą nowego viralowego generowania zdjęć AI Barbie Box. Użytkownicy Instagrama, TikToka, Facebooka i nawet LinkedINa, dzięki narzędziom sztucznej inteligencji tworzą obrazki siebie w miniaturowych wersjach, stylizowanych na zapakowaną w pudełko lalkę Barbie z akcesoriami. Zjawisko to szybko zdobyło popularność w sieci, a marki i influencerzy chętnie eksperymentują z tworzeniem swoich mini wersji. Jednak środowiska naukowe i eksperci ostrzegają przed bezrefleksyjnym podążaniem za tym trendem, zwracając uwagę na kwestie związane z zużyciem energii oraz prywatntch danych przez AI.

Jak działa trend lalek z ChatGPT?

Proces tworzenia miniaturowych lalek jest prosty. Można to zrobić w zaledwie kilka sekund wykorzystując dostępne i bezpłatne narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. Użytkownicy przesyłają swoje zdjęcia do np. ChatGPT, wraz z promptem, czyli dokładnie opisaną instrukcją dotyczącą końcowego wyglądu obrazu. Te wskazówki są kluczowe, ponieważ określają, co sztuczna inteligencja ma wygenerować, od przedmiotów, które mają się pojawić, po rodzaj opakowania, które ma przypominać popularne zabawki Barbie. W mediach społecznościowych pod hasztagiem #BarbieBox można znaleźć setki przykładów.

Dlaczego to przyciąga?

Wielu użytkowników personalizuje swoje lalki, dodając imię, zawód i wybierając ubrania. Jednak narzędzia te nie zawsze działają idealnie, co prowadzi do zabawnych błędów, gdzie lalki nie przypominają swoich właścicieli. Podobnie jak inne narzędzia generatywne, te również mogą tworzyć nieprawdziwe obrazy i zakładać, jak ktoś powinien wyglądać.

Trendy przychodzą i odchodzą, ale ich natura sprawia, że ludzie czują presję, by brać w nich udział - uważa Jasmine Enberg, główna analityczka mediów społecznościowych w eMarketer, która komentowała dla "BBC", że generatywna AI ułatwia i przyspiesza tworzenie treści online, co może przyspieszyć tempo, w jakim inni użytkownicy się nimi nudzą. Enberg uważa, że trendy napędzane przez AI będą coraz częściej pojawiać się w naszych mediach społecznościowych, gdy technologia stanie się bardziej powszechna.

Trend AI Barbie Box budzi obawy

Pomimo popularności, trend ten budzi kontrowersje. Profesor Gina Neff z Queen Mary University London ostrzega, że ChatGPT "spala energię", a centra danych zużywają więcej energii niż 117 krajów rocznie. Eksperci uważają, że generowanie treści przez AI nie jest pozbawione kosztów i powinniśmy zastanowić się nad jego użyciem. "Mamy żart w moim domu, że za każdym razem, gdy tworzymy jeden z tych memów AI, ginie drzewo" - pisał Lance Ulanoff, redaktor TechRadar.

Krytycy zwracają uwagę na kwestie związane z prawami autorskimi. Dane chronione prawnie mogły zostać wykorzystane do stworzenia technologii generującej obrazy bez odpowiednich opłat. "ChatGPT Barbie stanowi potrójne zagrożenie dla naszej prywatności, kultury i planety" - uważa prof. Neff. Eksperci wskazują też, że jeśli chcemy korzystać z AI odpowiedzialnie, musimy ustalić zasady dotyczące jej użycia.

Choć wygenerowanie siebie w wersji lalki Barbie jest zabawnym trendem to skłania on także do refleksji nad wpływem technologii na środowisko i kulturę. Środowisko naukowe uważa, że w miarę jak AI staje się integralną częścią naszego życia cyfrowego, ważne jest, abyśmy zastanowili się nad jej odpowiedzialnym wykorzystaniem. Wielu ekspertów zauważa, że masowe i globalne zużywanie energii, by wygenerować własną AI Barbie Box, mogłoby być wykorzystane do bardziej wartościowych celów.

Źródło: BBC