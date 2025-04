Sejm The Game to gra z elementami RPG, której fundamentem jest parodiowanie polskiej sceny politycznej. Twórcy tego tytułu są już gotowi, by pokazać graczom, jak to wszystko wygląda w praktyce. Demo na platformie Steam jest już dostępne.



Niespełna rok po zapowiedzi, Sejm The Game wreszcie wychodzi z ukrycia. Za grę odpowiada niezależny deweloper Simplicity Games, który specjalizuje się w produkcjach o wybitnie humorystycznym charakterze – Sejm The Game nie odbiega od tych założeń.

Sejm The Game – jak wygląda rozgrywka?

Mamy do czynienia z przygodową grą 2D z elementami RPG. W toku rozgrywki gracze wcielają w “ulubionego parlamentarzystę” – nic nie jest narzucone przez twórców, gracze mają więc swobodę w wyborze posła. Celem jest stworzenie najsilniejszej partii w Polsce.

Żeby osiągnąć ten cel, gracze muszą konsekwentnie zdobywać poparcie wszystkich kluczowych grup społecznych (w wersji demo są to rolnicy), a więc kłania się strategiczny aspekt Sejm The Game. Dodajmy, że cała historia pełna jest rozmaitych smaczków, które z pewnością zostaną wyłapane przez graczy śledzących doniesienia z polskiej sceny politycznej.

Sejm The Game to przede wszystkim polskie realia w krzywym zwierciadle, humorystyczny system walki na argumenty oraz dobieranie odpowiedniej strategii, aby uzyskać głosy. Są nawet specjalne moce bohaterów – również utrzymane w satyrycznym stylu. Zwiastun gry doskonale wizualizuje to, czego możemy się spodziewać.

Demo na Steamie już dostępne

Darmowa wersja demo Sejm The Game jest już dostępna na platformie Steam. Odzew ze strony graczy pozwoli twórcom przyjrzeć się potencjalnym błędom w warstwie gameplayowej i udoskonalić tytuł na premierę. Nie wiemy jeszcze, kiedy odbędzie się debiut pełnej wersji gry.

Co sądzicie o Sejm The Game? Czy takie gry mają w ogóle sens? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Simplicity Games