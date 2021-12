Ta premiera nie powinna być dla Was zaskoczeniem – na rynku debiutuje karta graficzna GeForce RTX 2060 w odświeżonej wersji z 12 GB pamięci VRAM. Przygotowaliśmy przegląd niereferencyjnych modeli, które pojawią się w sprzedaży.

GeForce RTX 2060 12GB to właściwie ulepszona wersja GeForce RTX 2060 - modelu z poprzedniej generacji Turing, który zadebiutował w 2019 roku. Wbrew pozorom, wydanie "odgrzewanego kotleta" ma sens. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku kart graficznych i problemy z dostępnością nowych modeli RTX 3000, starszy model nadal może być ciekawą propozycją dla graczy, którzy planują budowę komputera ze średniej półki do grania w 1080p.

GeForce RTX 2060 12GB – specyfikacja karty graficznej

Jeśli śledzicie nasze newsy, to specyfikacja „nowego” modelu powinna być Wam doskonale znana. RTX 2060 12GB to konstrukcja z poprzedniej generacji Turing – właściwie mamy do czynienia modelem oferującym możliwości zbliżone do zwykłego GeForce RTX 2060 i GeForce RTX 2060 SUPER.

Model GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 12GB GeForce RTX 2060 SUPER Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Turing / 12 nm Układ graficzny Turing TU106 Turing TU106 Turing TU106 Jednostki cieniujące 1920 2176 2176 Jednostki teksturujące 120 136 136 Jednostki rasteryzujące 48 64 64 Rdzenie Tensor 240 272 272 Jednostki RT 30 34 34 Taktowanie rdzenia 1365/1680 MHz 1470/1650 MHz 1470/1650 MHz Moc obliczeniowa 6,5 TFLOPS 7,2 TFLOPS 7,2 TFLOPS Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 336 GB/s 336 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 160 W (8-pin) 185 W (8-pin) 175 W (8-pin) Cena (sugerowana) $349 ??? $399

Czym się różni RTX 2060 12GB od zwykłego RTX 2060? Producent zastosował ulepszony układ graficzny oraz podwojoną „dawkę” pamięci wideo (co powinno mieć istotne znaczenie przy rozgrywce w nowszych grach w wyższych rozdzielczościach).

GeForce RTX 2060 12GB – przegląd kart graficznych

Szczegóły na temat dostępności kart nie są znane. Wiemy tylko tyle, że GeForce RTX 2060 12GB pojawi się wyłącznie w niereferencyjnych wersjach opracowanych przez partnerskich producentów (głównie będą to podstawowe modele, które mają być nastawione na niższą cenę).



ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO

W ofercie firmy ASUS pojawił się model Dual GeForce RTX 2060 EVO. Karta wykorzystuje chłodzenie, które można było spotkać w poprzednich modelach producenta – to 2,7-slotowa konstrukcja z dwoma dużymi wentylatorami i metalową osłoną laminatu (tzw. backplate). Całość przyozdobiono lekkim podświetleniem RGB LED.

W sprzedaży pojawią się dwie wersje karty – standardowy model Dual EVO pracuje z domyślnymi zegarami, natomiast Dual EVO OC pracuje z lekko przyspieszonym rdzeniem (do 1680 MHz). Do dyspozycji oddano trzy wyjścia wideo: DVI, HDMI i DisplayPort (zasilanie doprowadza 8-pinowa wtyczka).



Gainward GeForce RTX 2060 12GB Ghost

Gainward przygotował modele GeForce RTX 2060 12GB Ghost i 12 GB Ghost OC. Karty wyróżniają się autorskim chłodzeniem, które wykorzystuje aluminiowy radiator, niklowane ciepłowody oraz dwa duże wentylatory. Na odwrocie umieszczono płytkę backplate z tworzywa sztucznego.

Model Ghost pracuje ze standardowymi zegarami, natomiast model Ghost OC został lekko przyspieszony (do 1695 MHz). W obydwóch przypadkach zastosowano trzy wyjścia obrazu: DVI, HDMI i DisplayPort, a także 8-pinowe złącze zasilające.



Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 12G

Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 12G to podstawowy model - konstrukcja została wyposażona w chłodzenie WindForce 2X z dwoma 90-milimetrowymi wentylatorami (oferują one pasywny tryb działania). Z tyłu zamontowano płytkę osłaniającą laminat.

Karta pracuje ze standardowymi zegarami (tj. 1650 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci VRAM). Producent przewidział jedno wyjście HDMI i trzy DisplayPort, a także 8-pinowe gniazdo zasilające.



Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce OC 12G

Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce OC 12G to z kolei propozycja dla trochę bardziej wymagających klientów. Karta wykorzystuje bardziej rozbudowane chłodzenie WindForce 2X z dwoma 100-milimetrowymi wentylatorami (też z pasywnym trybem działania). Z tyłu zamontowano backplate z tworzywa.

Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary, ale nie powinniśmy oczekiwać dużego przyrostu wydajności - producent zwiększył częstotliwość rdzenia tylko o 30 MHz (do 1680 MHz). Karta oferuje taki sam zestaw gniazdek co model D6 12G.



Inno3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC

Inno3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC przypomina zwykły model GeForce RTX 2060 6GB Twin X2 OC. Producent zastosował autorskie chłodzenie, które wystaje poza obrys laminatu – obejmuje ono aluminiowy odpromiennik ciepła z trzema ciepłowodami oraz dwa 90-milimetrowe wentylatory. Z tyłu zamontowano płytkę backplate.

Na śledziu wyprowadzono standardowy zestaw wyjść wideo (tj. HDMI i 3x DisplayPort), a dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowe gniazdo. Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podkręcenie – w tym przypadku tylko o 15 MHz na rdzeniu (do 1665 MHz).



MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12GB

MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G wykorzystuje autorski układ chłodzenia, który mogliśmy spotkać we wcześniejszych modelach producenta – konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator, niklowane rurki cieplne i dwa wentylatory Torx Fan 2.0, a z tyłu umieszczono backplate.

Karta pojawi się w dwóch wersjach – standardowy model Ventus 12G pracuje z zalecanymi taktowaniami, a Ventus 12G OC został podkręcony do 1710 MHz. Producent przewidział trzy wyjścia DisplayPort i jedno HDMI. Do działania karty wymagane jest podpięcie 8-pinowego zasilania.



Palit GeForce RTX 2060 12GB Dual

Palit zaprezentował dwie wersje karty GeForce RTX 2060 12GB – Dual i Dual OC. Konstrukcja wykorzystuje autorskie, dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami (rewers laminatu schowano pod płytką backplate).

Zwykły model pracuje ze standardowymi zegarami, a Dual OC został podkręcony do 1695 MHz. Zestaw złączy obejmuje trzy wyjścia wideo: DVI, HDMI i Displayport, a także 8-pinowe gniazdo zasilania.



Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB

Na koniec dwie podobne propozycje od firmy Zotac. Model GeForce RTX 2060 Twin Fan 12GB wykorzystuje nieduże chłodzenie IceStorm 2.0 z dwoma 90-milimetrowymi wentylatorami i dodatkową osłoną laminatu (tzw. backplate).

Taktowania pozostały na standardowym poziomie (tj. 1650 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci wideo). Producent przewidział standardowy zestaw wyjść obrazu: HDMI i 3x DisplayPort. Do poprawnego działania karty wymagane jest podłączenie 8-pinowej wtyczki z zasilacza.



Zotac GeForce RTX 2060 12GB

Zotac GeForce RTX 2060 12GB (bez dopisku) to ulepszona konstrukcja, która powinna zainteresować trochę bardziej wymagających użytkowników. Do chłodzenia akceleratora wykorzystano cooler IceStorm 2.0 z większymi, 100-milimetrowymi wentylatorami. Nie zabrakło też płytki backplate.

Karta została lekko podkręcona (do 1680 MHz na rdzeniu), więc teoretycznie powinna zaoferować lepsze osiągi. Do dyspozycji oddano taki sam zestaw wyjść wideo: HDMI i 3x DisplayPort, a dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowe gniazdko.

To jak, który producent przygotował najlepszą wersję nowego GeForce RTX 2060?

