Drożejące karty graficzne to chyba największa zmora osób składających komputery do gier. Nie mamy tutaj jednak dobrych wieści, bo wkrótce możemy spodziewać się kolejnych podwyżek w sklepach.

Jak powszechnie wiadomo, od pewnego czasu obserwujemy problemy z dostawami półprzewodników, co ma przełożenie na problemy z dostępnością i zawyżone ceny kart graficznych. Niedawno pojawiły się doniesienia o wzroście cen układów graficznych AMD dla modeli Radeon RX 6000.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, podwyżki odbiły się na wzroście cen kart graficznych.

Gigabyte podnosi ceny kart graficznych

Na forum Board Partners pojawiły się informacje o podwyżkach cen za modele Gigabyte – od 1 grudnia producent miał wprowadzić nowy cennik dla modeli Radeon RX 6000. Jakich podwyżek możemy się spodziewać?

Radeon RX 6800 XT miał podrożeć o 500 juanów (RMB), a Radeon RX 6800 o 300 juanów. W przypadku słabszych modeli różnice są mniejsze - karty Radeon RX 6700 XT i Radeon RX 6600 XT podrożały o 100 - 200 juanów, natomiast Radeon RX 6600 o 200 juanów. W przypadku topowego modelu Radeon RX 6900 XT producent jeszcze nie zaktualizował ceny, ale wprowadzenie nowego cennika zapewne jest kwestią najbliższych tygodni.

Model Stara cena Nowa cena Podwyżka Radeon RX 6900 XT 11 000 RMB - - Radeon RX 6800 XT 8300 RMB 8800 RMB 500 RMB (+6%) Radeon RX 6800 7400 RMB 7700 RMB 300 RMB (+4%) Radeon RX 6700 XT 5800 RMB 5900-6000 RMB 100-200 RMB (+2-3%) Radeon RX 6600 XT 4300 RMB 4400-4500 RMB 100-200 RMB (+2-5%) Radeon RX 6600 3600 RMB 3800 RMB 200 RMB (+6%)

Wyższe ceny u producenta to wyższe ceny dla klientów

Co to oznacza dla klientów? Wyższe ceny kart graficznych u producentów (bo pozostałe firmy zapewne też zaktualizowały lub dopiero zaktualizują cennik) będą miały wpływ na podwyżki cen u dystrybutorów – mówiąc wprost, będziemy musieli więcej zapłacić za sprzęt w sklepach. O ile? Różnice mogą sięgać kilku procent.

Wygląda więc na to, że trend z podwyżkami cen utrzyma się do przyszłego roku. Co będzie później? Miejmy nadzieję, że sytuacja zacznie wracać do normy...

Źródło: VideoCardz