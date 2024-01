Horizon Forbidden West podąża tropem Horizon Zero Dawn i zmierza na PC - to już wiemy od dawna, ale tajemnicą była data premiery. Na szczęście nie musimy długo czekać.

Premiera Horizon Forbidden West: Edycja Kompletna (podstawowa wersja gry plus DLC Burning Shores) na PC odbędzie się 21 marca 2024 r. Grę pojawi się na platformie Epic Games Store oraz Steam.

Przedsprzedaż Horizon Forbidden West: Edycja Kompletna

Pecetowy port to wspólny wysiłek Guerrilla Games i Nixxes Software. Co prawda do premiery jeszcze trochę, ale już teraz można zamówić Horizon Forbidden West: Edycja Kompletna w przedsprzedaży na wskazanych platformach za 259 zł.

Zakup przed premierą wiąże się naturalnie z dodatkami. W tym przypadku są to elementy kosmetyczne do wykorzystania w grze, specjalne bronie, urozmaicenie trybu fotograficznego, makijaż czy surowce.

Wymagania sprzętowe Horizon Forbidden West: Edycja Kompletna

Brak. To znaczy, nie ujawniono ich jeszcze. PlayStation informuje, że “w nadchodzących tygodniach ujawnimy więcej szczegółów na temat wymagań systemowych gry Horizon Forbidden West Complete Edition na PC”.

Obejrzyj w

Horizon Forbidden West na PC: funkcje

odblokowana liczba klatek na sekundę;

możliwość wybrania ustawień graficznych;

Nvidia DLSS 3, DLAA, Reflex;

AMD FSR;

Intel XeSS;

Direct Storage;

wsparcie rozdzielczości 21:9, 32:9, obsługa trzech monitorów 48:9;

pełna obsługa DualSense.

Przypomnijmy, że Edycja Kompletna Horizon Forbidden West jest dostępna w PS Store dla użytkowników PlayStation 5. Tylko PlayStation 5. Dlaczego nie PS4? Powód jest powszechnie znany, oddajmy głos Guerrilla Games.

Źródło: PlayStation