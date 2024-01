Nie na takie wieści liczyli zapewne konsolowi fani postapokaliptycznego świata Horizon – dotąd niezapowiedziana gra MMO rozgrywająca się w tym uniwersum ma ponoć powstawać jedynie z myślą o PC i urządzeniach mobilnych. A przynajmniej tak wynika z ujawnionych ostatnio informacji.

Chyba nikt nie zaprzeczy, że marka Horizon stała się ostatnio jedną z największych wizytówek PlayStation dołączając do grona takich perełek jak choćby The Last of Us, God of War czy Marvel’s Spider-Man. Pierwsza odsłona tej serii – Horizon Zero Dawn brylowała jeszcze na PS4 i PS4 Pro, ale druga zasiliła już także bibliotekę PlayStation 5 z miejsca stając się tam jedną z najładniejszych gier nowej generacji, co zresztą potwierdził później dodatek - Horizon Forbidden West – Burning Shores.

Trudno się więc dziwić, że pierwsze pogłoski o nowym, sieciowym projekcie osadzonym w tym niezwykłym, postapokaliptycznym uniwersum opanowanym przez zwierzopodobne maszyny, mocno pogrzały atmosferę. Szczególnie, że w produkcje nowego tytułu zaangażowany miał zostać południowokoreański potentat gier z gatunku MMORPG – NCSOFT, z którym Sony, w listopadzie 2023 roku, oficjalnie rozpoczęło strategiczną współpracę. I to właśnie za jej sprawą Project Skyline aka Horizon MMO zaczął „przeciekać”.

Project Skyline, czyli Horizon MMO, szuka pracowników

W zasadzie to było do przewidzenia – skoro jest praca do zrobienia to ktoś będzie musiał ją wykonać. A że niektórzy gracze uwielbiają szperać w sieci i wynajdywać ciekawostki o swoich ulubionych grach i potencjalnych, przyszłych hitach utrzymanie tajemnicy o trwającej właśnie rekrutacji pracowników do nieogłoszonego jeszcze projektu było raczej z góry skazane na porażkę.

A skąd w ogóle wiadomo, że może tu chodzić o Horizon MMORPG? A choćby stąd, że pierwotna nazwa kodowa, która pojawia się w ogłoszeniach to Project H. Obecna zaś – Project Skyline – swoim charakterystycznym logo przypomina nieco to stosowane w obu częściach serii Horizon.

W ujawnionych ogłoszeń o pracę wiadomo dodatkowo, że nowa gra powstaje mniej więcej już od 2021 roku, za jej produkcje odpowiada zespół zajmujący się marką Lineage, a całość śmigać ma na Unreal Engine 5. Co ciekawe, w przeciekach pojawia się nawet jej prawdopodobny tytuł – Land of Salvation. „Prawdopodobny”, bo choć NCSOFT na początku grudnia 2023 roku zarejestrował domenę o takiej nazwie, to jednak wciąż do końca nie wiadomo czy faktycznie tak nazywać się będzie sieciowy Horizon.

Horizon MMO nie dla PS5? Może tak, a może nie

Największą burzę wywołało jednak nie to co w przeciekach się znalazło, a to czego tak nie było. Nigdzie bowiem w ujawnionych ogłoszeniach o pracę nie pojawia się PlayStation 5, a jedynymi platformami o których mowa to PC/Mobile. Czy to oznacza, że PS5 zostało skreślone już na starcie? Niekoniecznie. Do premiery Horizon MMO jeszcze długa droga, bo wcześniej, na lata 2024/2025, NCSOFT zaplanował start Aion 2. Project Skyline ma pojawić się później, a to oznacza, że jeszcze wiele może się zmienić - PS5 może zostać zastąpione PS5 Pro bądź nawet PlayStation 6. Pozostaje czekać na oficjalną zapowiedź gry, być może jeszcze w tym roku.

Źródło: Twitter