Premiery gier czerwca potężnie dorzuciły do pieca. Niestety rozbudziły też nadzieje na więcej mocnych hitów… które przyjdzie nam teraz dość brutalnie zgasić. Tegoroczny lipiec nie zapowiada się bowiem szczególnie oszałamiająco, choć kilka tytułów może nas miło zaskoczyć.

Wakacje, czyli chwila wytchnienia

Trzeba przyznać, że to pierwsze półrocze w świecie gier zakończyło się z niezłym przytupem – Diablo IV spowodowało, że zapomnieliśmy o bożym świecie, przez Aliens: Dark Descent niejeden zapłakał cichutko w kąciku, a Final Fantasy XVI tak mocno podgrzało atmosferę, że wręcz wyłączało niektóre konsole. No ale nic nie trwa wiecznie, a wszystko co piękne musi się kiedyś skończyć. I dokładnie taką sytuację mamy właśnie teraz w świecie elektronicznej rozrywki.

Ot, zaczęły się wakacje, a to jak zwykle oznacza nadejście sezonu ogórkowego. Jasne, od dobrych kilku lat okres ten jest nieco bardziej burzliwy, bo pojawiają się tam całkiem ciekawe tytuły, które chcą skorzystać z okazji dużo mniejszej konkurencji. Czy i tym razem tak będzie? Sami się przekonajcie. Oto nasze zestawienie najciekawszych premier gier lipca.

Najlepsze premiery lipca 2023

