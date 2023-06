Diablo 4 szturmem podbiło platformy streamingowe – czy to dlatego, że jest takie dobre, czy dlatego, że mało kto ma sprzęt, na którym można realnie pograć? Jeżeli faktycznie zastanawiacie się, na jaką wydajność w Diablo IV pozwolą różne karty i procesory, to dobrze trafiliście.

Po szumnych zapowiedziach, którymi Blizzard raczył nas już cztery lata temu, a także po ciepło przyjętych beta testach z początku tego roku, Diablo 4 w końcu trafiło do sklepów. Tytuł zbiera bardzo wysokie noty u recenzentów, choć nie aż tak wysokie u graczy. Czy powodem takiego stanu rzeczy są problemy techniczne? Czy Diablo 4 dobrze działa na starszym sprzęcie? A może tylko najnowsze RTX 4000, za sprawą obecnego tu DLSS 3, pozwolą na komfortowe granie? Ostatecznie ciekawi Was pewnie, czy graficznie najnowsze Diablo stanowi ucztę dla oczu. Na te wszystkie wątpliwości odpowiedź znajdziecie w niniejszej publikacji – zapraszamy do lektury.

Diabeł dużo nie wymaga

Po wstępie jeszcze drobne przeprosiny za to, że publikacja ta pojawia się blisko 2 tygodnie po premierze gry – premiera przypadła na okres, w którym jeszcze zajmowaliśmy się targami Computex 2023 – jeżeli nie mieliście okazji na tę relację zajrzeć, to gorąco zachęcamy :) A teraz już bez dalszego przedłużania bierzemy się za omówienie testów. Jak zwykle zaczniemy od analizy wymagań systemowych.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (720p, nieskie detale, 30 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel® Core i5-2500K lub AMD™ FX-8350

lub RAM: 8 GB

karta graficzna: NVIDIA® GeForce GTX 660 lub AMD Radeon™ R9 280

lub dysk: SSD z 90 GB

Internet: Stałe połączenie kablowe

Zalecana konfiguracja sprzętowa do FHD (1080p, średnie detale 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel® Core i5-4670K lub AMD™ R3-1300X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA® GeForce GTX 970 lub Radeon™ RX 470

lub dysk: SSD z 90 GB

Internet: Stałe połączenie kablowe

Zalecana konfiguracja sprzętowa do QHD (1440p, wysokie detale, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel® Core Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen™ 2700X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce® RTX 2060 lub AMD Radeon™ RX 5700 XT

lub dysk: SSD z 90 GB

Internet: Stałe połączenie kablowe

Zalecana konfiguracja sprzętowa do UHD/4K (2160p, ultra, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel® Core i7-8700K lub AMD Ryzen™ 7 2700X

lub RAM: 32 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce® RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6900 XT

lub dysk: SSD z 90 GB

Internet: Stałe połączenie kablowe

Minimalna konfiguracja wskazana przez twórców to w zasadzie średniej klasy komputer sprzed blisko 15 lat… Oznacza to, że do odpalenia gry wystarczy obecnie nawet biurowy laptop, a co za tym idzie pogramy bez problemu również na konsolach, takich jak Steam Deck lub ASUS Ally. To bardzo słuszne podejście w przypadku gry, która ma za zadanie trafić do jak największego grona odbiorców.

Wymagania zalecane do grania w 4K w najwyższych detalach są już nieco wyższe, ale w zasadzie odpowiadają sprzętowi z obecnie średniej półki, co nie jest częstym widokiem pośród tegorocznych premier… Uzasadnienie takiej sytuacji odnajdziemy, jak tylko ujrzymy Diablo 4 w takich najwyższych ustawieniach – zobaczcie zresztą sami.

Porównanie ustawień graficznych - podziemia:

O ile najwyższe ustawienia wyglądają jeszcze całkiem w porządku (choć stanowczo nie jest to poziom „next gen”, czyli obecnej generacji konsol/PC), tak ustawienia średnie i niskie już mocno męczą wzrok. Z jednej strony to dobrze, że gra pozwala bardzo obniżyć jakość oprawy, aby utrzymać wysoką płynność animacji nawet na starszym sprzęcie, ale z drugiej strony odnosimy wrażenie, że te 15 lat temu gry wyglądały lepiej i działały lepiej na tych, wtedy świeżych, podzespołach.

Porównanie ustawień graficznych - powierzchnia:

To, czego zdjęcia nie oddają, to praca cieni oraz efektów cząsteczkowych. W obu przypadkach nawet najniższe ustawienia wyglądają całkiem dobrze. W zasadzie przyczepić się możemy tylko do leniwego podejścia twórców do zarządzania pamięcią graficzną. Ustawienia niskie zostały stworzone z myślą o układach zintegrowanych i kartach z pamięcią poniżej 4 GB vRAM, podczas gdy ustawienia średnie to optymalny wybór dla kart właśnie z 4 GB pamięci graficznej. Niby dobrze, bo to nadal popularny rozmiar bufora ramki, ale jednak to, co widzimy na ekranie, dalekie jest od tego, na co pozwalały takie karty jeszcze 10 lat temu, kiedy były u szczytu swojej popularności. Zwyczajnie nie są to tekstury specjalnie przygotowane pod taką pamięć, tylko proceduralnie przeskalowane, co oznacza znaczną utratę na ich jakości. Po Blizzard spodziewaliśmy się więcej.

Galeria z porównaniem ustawień graficznych

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.98 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.5.2 dla wszystkich kart poza RX 7600 - w jej przypadku sterownik był w wersji 23.5.1) i ARCów (101.4382). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 (lub nowszym) oferuje wsparcie dla tej funkcji.

Jaka karta graficzna do Diablo 4 – test wydajności

Miejsce testowe dla kart graficznych wybraliśmy w jednej z lokacji pierwszego aktu – Highland Wilds (Scosglen). Podczas analizy wydajności sprawdziliśmy jeszcze instancje na terenach Fractured Peaks oraz Dry Stepps, ale te okazały się być znacznie bardziej łaskawe dla sprzętu. Mimo iż główna mapa nie jest generowana proceduralnie, to nie mogliśmy wykonać powtarzalnego testu w czasie walki. Co ciekawe jednak, okazało się, że nawet na słabszym sprzęcie FPS podczas intensywnych potyczek nie spada znacząco. Poniższe wyniki możecie zatem traktować jako tylko minimalnie zawyżone względem „najgorszego przypadku”.

Diablo 4 - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 207

151 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 191

159 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 179

145 Intel ARC A750

Intel ref. 178

132 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 170

135 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 147

111 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 140

106 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 93

76 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Diablo 4 - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 168

134 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 163

135 Intel ARC A750

Intel ref. 161

121 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 150

125 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 142

118 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 119

98 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 119

99 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 74

65 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia najniższe szczęśliwie nie będą konieczne nawet w przypadku tak starej karty, jak GTX 970. Choć to jedyna z testowanych przez nas kart, która nie pozwoli wykorzystać w pełni potencjału monitorów z odświeżaniem 144 Hz. Na ustawieniach średnich nadal mamy spory nadmiar FPS i na nowych kartach z niskiego segmentu (jak RTX 3050 lub RX 6600) zagramy bez najmniejszego problemu. W praktyce oznacza to, że zagrają również posiadacze laptopów ze zintegrowanymi układami graficznymi.

Diablo 4 - 1080p, ustawienia Wysokie

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 286

206 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 245

142 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 185

142 Intel ARC A750

Intel ref. 140

114 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 137

115 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 136

113 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 124

104 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 123

104 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 96

81 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 96

80 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 58

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Zwykle najbardziej rozsądne ustawienia w każdej grze, czyli te „prawie najwyższe”, w przypadku Diablo 4 okazują się nadal bardzo dobrze działać na kartach za 1000 zł, a kartom ze średniego segmentu zdarza się już dobijać do wewnętrznego limitu FPS (równo 400 FPS). W rozdzielczości FHD karta za 2500 zł pozwoli wykorzystać potencjał monitora z odświeżaniem 240 Hz, co jest raczej górną granicą zdrowego rozsądku dla tego typu gry.

Diablo 4 - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[DLSS FG]

Gigabyte Gaming X 301

239 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 278

218 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 265

206 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 245

177 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 210

172 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 206

172 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 155

126 Intel ARC A750

Intel ref. 122

100 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 117

97 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 111

93 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 103

88 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 103

87 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 78

67 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 49

42 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższe ustawienia względem wysokich obniżają FPS o około 10-20% - najbardziej dotkliwie ten przeskok odczują posiadacze kart z 4 GB vRAM. Dla ustawień ultra stanowczo potrzebna jest już karta z 6-8 GB pamięci graficznej. Niemniej, jeżeli ten warunek spełnimy, to w FHD nadal bez problemu pogramy nawet na leciwym już GTX 1070!

Diablo 4 - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[DLSS FG]

Gigabyte Gaming X 224

187 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 201

160 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 185

145 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 174

134 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 151

117 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 137

117 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 103

72 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 78

68 Intel ARC A750

Intel ref. 77

63 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 76

66 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 72

63 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 65

58 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 54

37 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 30

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości do 2560x1440 px sprawia, że GTX 970 w końcu się poddaje, a GTX 1070 i RTX 3050 już są w rejonie „potencjalnych problemów z płynnością”. Pierwsza karta, która w naszych testach zaoferowała średnio ponad 100 FPS, to niesławny RTX 4060 Ti. W jej przypadku możemy wynik poprawić jeszcze o 35%, aktywując DLSS 3. Podobnie wycenione RTX 4070 Ti oraz RX 7900 XT oferują średnio ponad 200 FPS, przy czym karta NVIDII osiąga to tylko z pomocą DLSS 3 Frame Generation.

Diablo 4 - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[DLSS FG]

Gigabyte Gaming X 119

105 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

[DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 70

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 55

40 Intel ARC A750

Intel ref. 43

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

37 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 39

28 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 38

34 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 29

26 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 28

23 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 16

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W najwyższej testowanej przez nas rozdzielczości dopiero RTX 3060 (12 GB) i RX 7600 pozwalają na płynną rozgrywkę (ponad 60 FPS) – co w sumie jest na swój sposób nadzwyczaj dobrą optymalizacją. Ogólnie Diablo 4 ma na tyle niskie wymagania, że nawet nie widzieliśmy sensu testowania kart szybszych od RTX 4070 Ti i RX 7900 XT – obie te karty oferują średnio ponad 100 FPS (karta NVIDII z pomocą Frame Generation). Na koniec jeszcze jedna mała ciekawostka - Diablo 4 obsługuje rozdzielczości ultrapanoramiczne, aż do proporcji 3:1. Oznacza to, że na monitorach 32:9 będziemy mieć drobne czarne paski po bokach (rozdzielczość 4320x1440). Oczywiście przerywniki filmowe są w klasycznym 16:9.

Diablo wspiera wszystkie techniki upscalingu

Gdyby jednak zależało Wam na wykorzystaniu 240 Hz odświeżania, jaki oferują najdroższe monitory 4K, to poratować się można upscalingiem. Diablo 4 w tej kwestii może uchodzić za wzór do naśladowania. Poza wspomnianym już DLSS 3 dostępne mamy również FSR 2 oraz XeSS dla kart graficznych Intel. Jakość działania skalerów jest niemal identyczna i w każdym przypadku bardzo dobra. Największy zysk wydajności bez widocznego obniżenia jakości obrazu oferuje DLSS, ale nie jest to różnica względem FSR/XeSS przekraczająca 5% FPS. Ogólnie działanie tych funkcji w Diablo 4 oceniamy bardzo dobrze i śmiało można z tych funkcji korzystać nawet w FHD (z czego ucieszą się posiadacze sprzętu bez dedykowanej karty graficznej).

Porównanie ustawień DLSS/DLAA:

Galeria z porównaniem DLSS/DLAA

Jaki procesor do Diablo 4?

Skoro karta graficzna nie jest dla Diablo problemem, to może w takim razie procesor nas ograniczy? Otóż też niespecjalnie. Owszem – do grania e-sportowego przy 300 FPS stanowczo potrzeba procesora na tyle świeżego, aby jeszcze był w sprzedaży. Ale też nie musi to być Core i9, ani Ryzen 9.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach

RX 7900 XT, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 278

218 Intel Core i7-12700K 278

217 Intel Core i5-12600K 277

215 Intel Core i3-12100F 269

214 Intel Core i5-12400F 268

215 Intel Core i5-8400 204

122 Intel Core i5-4690 161

78 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Patrząc na wyniki najsłabszego modelu, jaki testowaliśmy (Core i5 z 4. generacji), można zakładać, że faktycznie obecność legendarnego i5-2500K w wymaganiach minimalnych jest uzasadniona – pamiętajcie, że testy robiliśmy w miejscu, w którym nie było innych graczy, a to może znacząco obciążyć procesor. Ogólnie takie rozsądne minimum do przyjemnej rozgrywki to jednak sześć wątków, zatem nawet stary Core i7 z ośmioma wątkami (oraz analogicznie nowe Core i3) zapewni już wystarczający zapas mocy nawet dla kart ze średniego segmentu. A co jeżeli gramy w 4K? Tutaj procesor ma jeszcze mniejsze znaczenie, chyba że faktycznie doposażymy się w RTX 4090.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach

RX 7900 XT, 3840x2160 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 105

90 Intel Core i7-12700K 105

90 Intel Core i5-12600K 105

90 Intel Core i5-12400F 105

90 Intel Core i3-12100F 104

90 Intel Core i5-8400 103

76 Intel Core i5-4690 101

66 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Ostatni aspekt, który może mieć znaczenie, to pojemność pamięci systemowej. Wymagania minimalne wskazują 8 GB RAM, co w naszym odczuciu jest jednak zbyt małą wartością do prawdziwie komfortowego grania i widać, że gra chciałaby ciut więcej – a przypominamy, że testy prowadzimy na całkowicie czystym systemie operacyjnym, bez niczego działającego w tle. Z drugiej strony między 16 GB a 32 GB, oraz tym bardziej 64 GB, różnic nie ma już żadnych.

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach

RX 7900 XT, 3840x2160 px, więcej = lepiej

64 GB (4x 16 GB) 105

90 32 GB (2x 16 GB) 105

90 16 GB (2x 8 GB) 105

90 8 GB (1x 8 GB) 103

53 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Jaki komputer do Diablo 4?

Jakie są zatem wnioski? Diablo 4 to bardzo dobrze zoptymalizowana gra, która działa dobrze nawet na bardzo starym sprzęcie. Niestety, posiadacze kart z 4 GB pamięci graficznej będą musieli wybierać między grą bez mikroprzycięć a grą z wyraźnymi teksturami/modelami – tutaj przeskok w jakości jest ogromny. Nie ma też co przesadnie nad Blizzard się rozpływać, jako że graficznie/technologicznie Diablo 4 żadną miarą nie jest grą „obecnej generacji” – nie uświadczymy tu żadnej formy śledzenia promieni, a ekrany ładowania (wynikające głównie z potrzeby proceduralnego wygenerowania lokacji, do której wchodzimy) potrafią mocno wytrącić z rytmu gry.

Nie oznacza to, że gra jest brzydka – w tej kwestii stanowczo broni się projektem artystycznym i ogólnym klimatem (potęgowanym, jak zwykle, przez świetny podkład dźwiękowy) – ale tutaj już za bardzo wchodzimy w terytorium recenzji, którą przecież popełnił Maciej i do której serdecznie zapraszamy. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do kwestii technicznych – skoro wymagania sprzętowe nie są wysokie, to czy możemy śmiało polecić każdemu granie w najnowsze Diablo? Otóż nie.

Pamiętajmy, że to gra online (tylko i wyłącznie), która miejscami przypomina nawet bardziej klasyczne MMO niż stare dobre Diablo 2 online. Finalnym bosem dla gry nie będzie w takim układzie Wasza karta graficzna, ani procesor, tylko stabilność i przepustowość Waszego łącza z Internetem. A nawet jeżeli te macie wyśmienite, to nadal nic nie uchroni Was przed przeciążeniem serwerów Blizzarda. Grę testowaliśmy na „zwykłym” światłowodzie (300/300 Mbps) i przez większość czasu było w porządku, ale jednak zdarzały się sytuacje, w których to serwer gry na 1-2s przestawał odpowiadać, co potencjalnie może doprowadzić do śmierci naszej postaci w grze. Takie podejście do rozgrywki nadaje dodatkowej głębi graniu w trybie Hardcore (w którym śmierć postaci jest zawsze ostateczna)…

Ocena optymalizacji GPU: 4.8 / (jedyny problem to niskiej jakości tekstury na kartach z <4 GB vRAM)

Ocena optymalizacji CPU: 5.0 / (ważne, aby było chociaż 6 wątków)

Ocena optymalizacji RAM: 4.5 / (8 GB miejscami nie starcza)



Grę Diablo 4 na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy NVIDIA.