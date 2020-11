Cenisz sobie płynny obraz na ekranie telewizora? W takim razie docenisz też aktualizację wprowadzającą obsługę VRR na konsolach PlayStation 5 (o ile tylko masz tę konsolę i kompatybilny telewizor).

PS5 z VRR – to wielka rzecz

To, że zabraknie wsparcia dla tej technologii w dniu premiery, było sporym rozczarowaniem. Na szczęście firma Sony potwierdziła, że już wkrótce, w ramach aktualizacji, konsole PlayStation 5 zaczną obsługiwać VRR. Choć dla wielu osób może to brzmieć zupełnie niezrozumiale, nowinka jest naprawdę istotna. Dlatego postanowiliśmy wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.

Co to jest VRR?

VRR – co rozwija się w Variable Research Rate – to technologia umożliwiająca dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania w taki sposób, by płynność oferowana przez grę była zsynchronizowana z płynnością oferowaną przez wyświetlacz. Na przykład telewizor jest w stanie wyświetlić 120 klatek na sekundę, ale gra ma skoki i raz działa w 60, raz w 50, a jeszcze innym razem w 40 klatkach na sekundę. VRR optymalizuje parametry, eliminując w ten sposób przycięcia czy rwanie obrazu wideo. Płynność jest więc zawsze idealna.

Dlatego warto mieć telewizor z HDMI 2.1

Technologia VRR jest jedną z najważniejszych nowości w standardzie HDMI 2.1. To właśnie między innymi z tego powodu polecaliśmy i wciąż polecamy telewizory z HDMI 2.1 do konsol nowej generacji. Wkrótce wykorzystamy to w PS5, a Xboksy obsługują to od początku. Oprócz VRR, nowy standard oferuje również HFR (możliwość wyświetlania 120 klatek na sekundę w 4K), ALLM (automatyczne przełączanie w tryb niskiego opóźnienia sygnału) oraz eARC (to ulepszony kanał zwrotny audio).

Źródło: Wccftech, TechRadar, informacja własna

