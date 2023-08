To już pewne! AMD planuje wydać kartę graficzną Radeon RX 7800 XT, która powinna zainteresować wymagających graczy. Nowy model został przypadkowo potwierdzony przez firmę PowerColor.

Informacje o karcie Radeon RX 7800 XT pojawiają się od kilku tygodni, ale do tej pory były to głównie mniej lub bardziej potwierdzone przecieki. Wracamy do tematu, bo nowa karta do gier przypadkowo została potwierdzony przez jednego z producentów.

PowerColor ujawniło kartę Radeon RX 7800 XT

Na stronie firmy PowerColor niespodziewanie pojawił się wpis ujawniający nową kartę AMD (co prawda niedługo później został usunięty, ale zdążyliśmy się dokopać do ujawnionych informacji). Chodzi o model Radeon RX 7800 XT Red Devil, czyli jedną z topowych, autorskich wersji jaka pojawi się na rynku.



Specyfikacja karty graficznej PowerColor Radeon RX 7800 XT Red Devil

Producent właściwie potwierdził wcześniejsze przecieki odnośnie specyfikacji karty. Radeon RX 7800 XT bazuje na układzie graficznym AMD Navi 32 z 3840 jednostkami cieniującymi i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.



PowerColor opublikował zdjęcia karty graficznej Radeon RX 7800 XT w wersji Red Devil

Model Red Devil korzysta z autorskiego chłodzenia, które wykorzystuje rozbudowany radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz trzy duże wentylatory. Warto również zauważyć, że karta wymaga podłączenia dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Ujawniony model pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami rdzenia (z 2210-2520 MHz do 2255-2565 MHz). Wyższe zegary powinny przełożyć się na lepsze osiągi – Radeon RX 7800 XT powinien sprawdzić się w rozdzielczości 1440p i najpewniej będzie konkurował z kartą GeForce RTX 4070.

Kiedy premiera karty Radeon RX 7800 XT?

Firma AMD zapowiadała premierę nowych kart Radeon RX 7000 jeszcze w tym kwartale. Według nieoficjalnych informacji, Radeon RX 7800 XT oficjalnie miałby zostać zaprezentowany pod koniec sierpnia podczas targów Gamescom 2023. Razem z nim miałby pojawić się nieco słabszy model Radeon RX 7700/7700 XT.

