Chcesz kupić kartę graficzną do grania, ale nie wiesz na jaki model się zdecydować? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych kart do gier z różnych segmentów cenowych – począwszy o tanich modeli do grania w Full HD, a kończąc na topowych konstrukcjach do 4K.

Karta graficzna to najważniejszy element komputera, więc to głównie na niej powinniśmy się skupić składając zestaw do gier. Wybór odpowiedniego modelu nie jest łatwym zadaniem, szczególnie dla mniej doświadczonych osób. W sklepach znajdziemy całą gamę modeli GeForce i Radeon w różnych wersjach od partnerskich producentów.

Jaką kartę graficzną wybrać? W tym celu przygotowaliśmy zestawienie, które obejmuje najnowsze polecane karty graficzne z różnych segmentów cenowych. Skupiliśmy się na opłacalnych modelach - większość graczy nadal korzysta z monitorów 1080p, więc w naszym zestawieniu znajdziecie karty nadające się do takich ekranów. Przygotowaliśmy także kilka propozycji dla wymagających gamerów z monitorami 1440p i 4K. Jeśli poszukujecie kart budżetowych, sprawdźcie nasze zestawienie tanich kart graficznych oraz kart do 2000 złotych.

Ranking kart graficznych 2024:

Jaka karta graficzna do gier 2024

W ostatnim czasie na rynku doczekaliśmy się premiery kart graficznych z najnowszych generacji Nvidia GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) i AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3). Nowe modele poprawiają wydajność, zwiększają efektywność energetyczną, a przy okazji wprowadzają nowe funkcje. Niewątpliwie to już ten moment, gdy w większości przypadków warto sięgnąć po nowszy sprzęt (szczególnie, że ten staje się coraz bardziej opłacalny).



Najbardziej podstawowe wersje kart graficznych nie wyróżniają się wyglądem - one po prostu mają działać

Co ze starszymi kartami? Takie konstrukcje często nadal są świetnym wyborem do budowy tańszych zestawów (zwłaszcza modele z serii Radeony RX 6000), jednak zaczęły one znikać ze sklepów i coraz trudniej je dorwać. Docelowo powinny zostać całkowicie wycofane ze sprzedaży. Ciekawostką mogą być też karty Intel Arc, które co prawda nie miały łatwego startu, jednak z biegiem czasu producent usprawnił ich oprogramowanie i stały się dużo lepszą propozycją (aczkolwiek ich opłacalność nadal pozostawia wiele do życzenia).

Na co zwracać uwagę przy wyborze karty graficznej? Przede wszystkim na wydajność. Duże znaczenie odgrywa nie tylko sam układ graficzny, ale też pojemność pamięci VRAM (zwłaszcza przy graniu w wyższych rozdzielczościach i/lub z aktywnymi dodatkowymi efektami graficznymi). Pomocne mogą okazać się testy i rankingi wydajności.



Wydajniejsze karty graficzne wykorzystują rozbudowane chłodzenie, więc warto przy nich stosować dodatkowe wsporniki (niekiedy takie są dodawane w zestawie)

Karty graficzne Radeon RX 7000 często są bardziej opłacalnym wyborem przy tradycyjnej rasteryzacji, jednak odbiegają od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 4000 po włączeniu Ray Tracingu (co może mieć istotne znaczenie w przypadku modeli ze średniej i wyższej półki). Karty NVIDII zwykle okazują się też lepsze przy akceleracji oprogramowania, więc będą świetnym wyborem dla osób zajmujących się tworzeniem treści.

Ile pamięci VRAM w karcie graficznej? Pojemność pamięci graficznej (VRAM) bardzo często ma wpływ na płynność rozgrywki. Obecnie do grania w rozdzielczości 1080p przyda się karta z co najmniej 8 GB VRAM, ale dobrze już myśleć o modelach dysponujących 10-12 GB. W przypadku 1440p lub 4K niezbędne będzie 12-16 GB, a niektóre modele oferują 20 lub 24 GB VRAM. Wymagania gier jednak stale rosną. Warto o tym pamiętać przy planowaniu bardziej przyszłościowych zakupów.

Obydwaj producenci kuszą też dodatkowymi technologiami. NVIDIA w swoich modelach oferuje technologię DLSS (Deep Learning Super Sampling) z funkcją Frame Generator i Ray Reconstruction, co pozwala poprawić jakość obrazu i płynność animacji. Taka funkcja może mieć istotne znaczenie przy wyborze sprzętu, bo obsługa DLSS już na dobre zadomowiła się w grach na PC. Dodatkowym atutem jest też wsparcie dla topowych, gamingowych monitorów z technologią G-Sync.

AMD dla odmiany oferuje technologię FRS (FidelityFX Super Resolution) z techniką o AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Radeony zapewniają też wsparcie dla monitorów z technologią FreeSync - może to mieć istotne znaczenie dla mniej majętnych graczy, takich modeli jest dużo więcej, niż w przypadku modeli z konkurencyjnym rozwiązaniem G-Sync.



Nowsze karty graficzne GeForce wykorzystują nową wtyczkę zasilania PCIe 5.0 12VHPWR (w przypadku starszych zasilaczy konieczne będzie zastosowanie adaptera ze zwykłych złączy PCIe 8-pin)

Przy okazji zachęcamy, by odwiedzić nasz ranking kart graficznych (benchmark kart graficznych), gdzie możecie dokonać porównania różnych modeli GeForce i Radeon.

Spora część polecanych przez nas kart to modele Sapphire i Palit. Dlaczego? W niższym i średnim segmencie bardzo często kierujemy się opłacalnością sprzętu, a takie modele zaliczają się do najtańszych wersji dostępnych na rynku (a przy okazji są dobrze wykonane). Jeśli jednak oczekujecie czegoś lepszego i szukacie ciekawszych, podświetlanych wersji, warto zastanowić się nad innymi, droższymi konstrukcjami.

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D - karta graficzna do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6600 to najtańsza propozycja graficzna godna polecenia. Co prawda karta debiutowała w 2021 roku, ale nadal oferuje bardzo dobre możliwości – za niecałego "tysiaka" otrzymujemy sprzęt, który nada się do grania w Full HD na średnich detalach. Na pokładzie znalazł się rdzeń Navi 23 (RDNA 2) i 8 GB pamięci VRAM. W sprzedaży znajdziemy kilka autorskich modeli, ale bez problemu można zdecydować się na tańsze konstrukcje. Przykładem jest tutaj właśnie ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, który wykorzystuje autorskie chłodzenie – producent zastosował niedużą, dwuslotową konstrukcję z dwoma wentylatorami, które cechują się przyzwoitą kulturą pracy (w spoczynku są niesłyszalne). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2491 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 28

Sapphire Radeon RX 7600 Pulse - najbardziej opłacalna karta graficzna Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli możecie dołożyć kilka stówek, warto wybrać nowszy model Radeon RX 7600. Karta wykorzystuje układ graficzny Navi 33 (RDNA 3), ale nadal oferuje 8 GB pamięci VRAM – taka konfiguracja poradzi sobie z nowymi grami w rozdzielczości Full HD. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja oferuje wsparcie dla nowego standardu wideo DisplayPort 2.1. Co wybrać? Jedną z bardziej opłacalnych konstrukcji jest Sapphire Radeon RX 7600 Pulse. Może nie jest to najpiękniejsza propozycja, ale zastosowane chłodzenie działa jak należy i zachowuje całkiem kompaktowe rozmiary. Od premiery karta zdążyła nieco potanieć - obecnie trudno znaleźć coś lepszego w budżecie za około 1200 zł. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 6 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2755 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 32

Palit GeForce RTX 4060 Dual - tania karta graficzna GeForce RTX Ocena benchmark.pl









4,5/5 GeForce RTX 4060 sprawdzi się jako dobra i niedroga karta graficzna do grania w Full HD. Konstrukcja zapewnia dobre osiągi (nadal jednak oferuje tylko 8 GB pamięci VRAM), a przy tym dobrze radzi sobie z aktywnym Ray Tracingiem i DLSS. Co ważne, karta cechuje się też niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co może mieć znaczenie w dłuższej perspektywie. Jeśli nie chcecie przepłacać, warto wybrać model Palit Dual, który zalicza się do jednych z najtańszych wersji dostępnych w sklepach. Producent zastosował dobre chłodzenie, więc nie musimy się obawiać o temperatury i kulturę pracy. Niektórym może jednak brakować podświetlenia. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N4 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a

częstotliwość GPU 2460 MHz

Częstotliwość pamięci 17000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 96

Ilość rdzeni RT 24

Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse - karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najciekawsza propozycja ze średniej półki? Co prawda karta Radeon RX 7700 XT początkowo nie zaliczała się do zbyt opłacalnych konstrukcji, ale z biegiem czasu potaniała, co znacznie poprawiło jej odbiór – śmiało można powiedzieć, że to jeden z najciekawszych modeli w segmencie za około 2000 zł. Konstrukcja dysponuje 12 GB VRAM, więc nada się do grania w rozdzielczości 1080p i 1440p. Nie będzie też problemu z obsługą monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania. Ponownie jedną z bardziej opłacalnych konstrukcji jest wersja Sapphire Puls. Producent zastosował dopracowane chłodzenie, które zapewnia niezłą efektywność, a do tego cechuje się dobrą kulturą pracy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

Pobór energii (Min) 230 W

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

zasilanie 2x 8-pin

Nazwa kodowa RDNA 3

liczba procesorów graficznych 1

Długość karty 28 cm Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse - dobra karta graficzna Ocena benchmark.pl









4,8/5 Radeon RX 7900 GRE początkowo miał być niedostępny w sklepach, ale ostatecznie pojawił się na rynku. I bardzo dobrze. To jedna z najciekawszych konstrukcji ze średniej półki, która poradzi sobie z rozgrywką w rozdzielczości 1440p (a do tego na pewno jest przyszłościowym rozwiązaniem dzięki zastosowaniu 16 GB szybkiej pamięci VRAM). Wersja Sapphire Pulse jest jedną z najtańszych konstrukcji. Uwagę zwraca dobre, rozbudowane chłodzenie, które zapewnia akceptowalne temperatury i cechuje się cichą pracą. Niektórym może jednak brakować dodatkowego upiększenia i podświetlenia RGB LED. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Shader Model 5.0, Mantle, Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 1880 MHz

Częstotliwość pamięci 2250 MHz

Ilość rdzeni Tensor 160

Ilość rdzeni RT 80 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Palit GeForce RTX 4070 Super Dual - karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 W podobnej cenie znajdziemy świetną alternatywę z obozu „zielonych”. GeForce RTX 4070 SUPER (koniecznie z tym dopiskiem) oferuje minimalnie gorsze osiągi przy tradycyjnej rasteryzacji, ale nadrabia w tytułach obsługujących Ray Tracing. Dodatkowo można tutaj posiłkować się technologią DLSS, która podniesie osiągi w niektórych grach. Karta NVIDII cechuje się też mniejszym zapotrzebowaniem na energię, aczkolwiek do jej działania konieczne będzie podłączenie nowej wtyczki PCIe 5.0 16-pin. Co wybrać? Świetnie spisuje się model Palit Dual, który korzysta z wydajnego i cichego chłodzenia. Może nie jest to najładniejsza konstrukcja, ale sprzęt mocno broni się atrakcyjną ceną. Najważniejsze cechy: obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6X 192-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream OC - karta graficzna do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 GeForce RTX 4070 Ti Super to już model w wyższej półki, który bez problemu poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości 1440p i 4K. Warto dodać, że wersja Ti SUPER dysponuje już 16 GB pamięci VRAM (zwykły model Ti ma tylko 12 GB VRAM), dzięki czemu lepiej sprawdzi się w najbardziej wymagających tytułach, a do tego będzie też bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Wersja Palit JetStream OC została lekko podkręcona, więc oferuje nieco lepsze osiągi. Warto zwrócić uwagę na dobre chłodzenie – co prawda nie znajdziemy tutaj dodatkowego podświetlenia, ale konstrukcja zapewnia niskie temperatury i cechuje się cichą pracą. Przy okazji to też jedna z najtańszych wersji GeForce RTX 4070 Ti Super. Najważniejsze cechy: obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6X 256-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a

Częstotliwość pamięci 21000 MHz

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC - najlepsza karta graficzna Radeon Ocena benchmark.pl









4,7/5 AMD Radeon RX 7900 XTX to topowa propozycja z obozu “czerwonych”. Możemy liczyć na świetne osiągi (zwłaszcza przy tradycyjnej rasteryzacji), a do tego aż 24 GB szybkiej pamięci GDDR6 384-bit. Karta nadaje się do grania w rozdzielczości 4K i nie powinna się szybko zestarzeć. Warto tutaj zwrócić uwagę na wersję Asrock Phantom Gaming OC. Konstrukcja wykorzystuje solidne chłodzenie, które zapewnia niskie temperatury i cichą prace. Nie bez znaczenia jest tez wygląd sprzętu, który wpadnie w oko graczom i entuzjastom. Wszystko to w naprawdę niezłej cenie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 24 GB GDDR6 384-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2615 MHz

Częstotliwość pamięci 20000 MHz

ASUS GeForce RTX 4080 Super TUF OC - karta graficzna do grania w 4K Ocena benchmark.pl









4,7/5 GeForce RTX 4080 SUPER to następca popularnego modelu GeForce RTX 4080. Karta oferuje minimalnie lepszą wydajność, ale przy tym jest dostępna mniej więcej w takiej samej cenie – decyzja o wyborze nowszego modelu była prosta. Komu polecamy GeForce’a RTX 4080 SUPER? Przede wszystkim wymagającym graczom, którzy korzystają z monitora 4K z wysoką częstotliwością odświeżania. Warto jednak zaznaczyć, że karta kosztuje sporo pieniędzy. Jedną z tańszych wersji jest modeli ASUS GeForce RTX 4080 Super TUF OC, który przy okazji jest też bardzo udaną konstrukcją. Możemy liczyć na niskie temperatury i bardzo cichą pracę. Najważniejsze cechy: obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6X 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1a, DisplayPort 2.0

częstotliwość GPU 2640 MHz

Częstotliwość pamięci 23000 MHz

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X - najlepsza karta graficzna na świecie Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nasze zestawienie zamyka GeForce RTX 4090. Karta kosztuje ogromne pieniądze, ale dominuje we wszelkich rankingach wydajności – niestraszne mu najnowsze gry w rozdzielczości 4K, a do tego sprawdzi się także przy wspomaganiu aplikacji do tworzenia treści. MSI GeForce RTX 4090 Suprim X to jedna z najlepszych wersji tego modelu. Producent zastosował ogromne chłodzenie z trzema wentylatorami, które nie tylko nieźle wygląda, ale przede wszystkim zapewnia niskie temperatury i cechuje się wysoką kulturą pracy. Jeśli szukacie karty graficznej do najwydajniejszego komputera do gier, wybór jest tylko jeden. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N4 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 24 GB GDDR6X 384-bit

złącza wideo USB-C 3.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 21000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 512

Ilość rdzeni RT 128

Jaka jest najlepsza karta graficzna?

Jaka jest najlepsza karta graficzna? To zależy czego oczekujecie i jaki macie budżet. Dla jednych ciekawą propozycją będzie niedrogi model do grania w 1080p, a inni będą wymagać topowej konstrukcji do 4K.

Jeśli składacie tani komputer do grania, świetną propozycją będzie GeForce RTX 4060 - to nowoczesna konstrukcja, która pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p (nawet z nowymi technikami graficznymi). Bardziej wymagający mogą zaopatrzyć się w model Radeon RX 7700 XT, który oferuje lepsze osiągi, a do tego będzie bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

W wydajnych komputerach do grania w rozdzielczości 1440p lub 4K trzeba jednak zaopatrzyć się w coś lepszego. Ciekawą propozycją może być Radeon RX 7900 GRE, który oferuje konkurencyjne osiąg przy tradycyjnej rasteryzacji. Najbardziej wymagający mogą zdecydować się na wydajniejszy model GeForce RTX 4080 Ti SUPER, który bez problemu poradzi sobie nawet w najbardziej wymagających tytułach.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.