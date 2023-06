Kontrolery do gier

Dzisiaj debiutuje Street Fighter 6. Fanów bijatyk powinien zainteresować Kitsune, czyli precyzyjny kontroler oferowany przez firmę Razer.

Dziś premiera Street Fighter 6. Debiut tej gry może oznaczać nową erę dla gatunku bijatyk. W związku z tym Razer zaprezentował właśnie Kitsune, czyli optyczny kontroler do gier stworzony z myślą o konsoli PS5 oraz komputerach PC.

Razer Kitsune to urządzenie z zaawansowanym układem czterokierunkowych przycisków, który pozwala na wyeliminowanie błędów wejściowych. Nowe rozstawienie przycisków może być swego rodzaju "game changerem", szczególnie jeśli chodzi o osiągnięcia profesjonalnych graczy.

Technologia w Razer Kitsune

Razer wyposażył Kitsune w niskoprofilowe linearne przełączniki optyczne. Dzięki krótszemu czasowi aktywacji i błyskawicznej reakcji na działania, użytkownicy kontrolera mają okazję zyskać precyzję, która jest niezbędna w bijatykach. Producent zapewnia, że osoby, które zdecydują się na jego sprzęt, będą korzystać z technologii zaczerpniętej z klawiatuur do gier najwyżej jakości.

Kitsune to urządzenie przenośne. Sprzęt jest smukły, a jego obudowa zapewnia łatwe przechowywanie i konfigurację. Wygodnie mieści się w plecaku, a odłączany kabel USB typu C eliminuje kłopoty z ciągłym zwijaniem i rozwijaniem. To wszystko ma sprawić, że będzie mogła z niego korzystać każda osoba, która planuje uczestniczyć w lokalnych turniejach.

Kontroler współtworzony przez Capcom

Jednym z kluczowych aspektów Razer Kitsune jest fakt, że opracowano go we współpracy z firmą Capcom. Stosując się do standardów Capcom Pro Tour, konstrukcja zestawu Kitsune przestrzega zgodności z najnowszymi zasadami sterowania podczas walki.

źródło: materiały prasowe