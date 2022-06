Najlepsza klawiatura gamingowa to marzenie wielu graczy. Jak je spełnić? Wierzymy, że ten ranking ci w tym pomoże. Polecamy w nim dobre klawiatury mechaniczne i membranowe z różnych kategorii cenowych i o różnej charakterystyce.

Klawiatura gamingowa – jak wybrać tę najlepszą?

Dobra klawiatura gamingowa nie uczyni cię lepszym graczem. Może jednak sprawić, że gry będą dawać ci jeszcze więcej frajdy, a ty wreszcie zdołasz udowodnić, jak duże są twoje umiejętności. Wybór odpowiedniego modelu nie jest prosty, ale mając świadomość tego, jakie są kluczowe cechy i które modele są godne uwagi, na pewno sobie poradzisz. Właśnie po to stworzyliśmy to zestawienie, w którym znajdziesz najlepsze klawiatury mechaniczne i membranowe stworzone tak, by sprostać wymaganiom graczy.

Jaka klawiatura do gier? Ranking klawiatur gamingowych (2022):

Najlepsza klawiatura. Mechaniczna czy membranowa? Z kabelkiem czy bezprzewodowa?

Większość modeli w naszym zestawieniu to klawiatury mechaniczne. To optymalna opcja dla graczy, ze względu na wysoką precyzję i dużą szybkość. Najlepsze są jednak klawiatury optyczno-mechaniczne, ale ich zakup wiąże się już ze znacznie większym wydatkiem. Prawda jest natomiast taka, że nawet klawiatura membranowa czy hybrydowa (czyli membranowo-mechaniczna) może być świetnym narzędziem do grania. Trzeba tylko wybrać dobrze (i pomagamy ci to zrobić).

Znaczenie ma również to, jakie konkretnie przełączniki zostały zastosowano w danej klawiaturze. W innych naszych artykułach poznasz rodzaje przełączników i znajdziesz porady dotyczące tego, jaki rodzaj przełączników wybrać.

Kolejną kwestią jest typ połączenia. Zatwardziali gracze mówią, że gamingowa klawiatura musi być nie tylko mechaniczna, ale i przewodowa. Tylko taka zapobiegnie opóźnieniom w przesyłaniu sygnału. Po części to prawda, ale wysokiej klasy klawiatury bezprzewodowe również radzą sobie na tym polu bardzo dobrze. Niestety nie jest ich zbyt wiele, ale dla kilku mimo wszystko znalazło się miejsce w naszym zestawieniu.

Istotnym aspektem jest także format klawiatury. Oprócz pełnowymiarowych mamy również klawiatury TKL (czyli pozbawione sekcji numerycznej) oraz 60% (niemające także klawiszy funkcyjnych i strzałek). Wybór jest tutaj sprawą czysto indywidualną.

Choć każdy z modeli w naszym zestawieniu ma swoją charakterystykę, są cechy wspólne, które muszą zostać spełnione, aby dana propozycja mogła być określona jako dobra klawiatura do grania. Takie urządzenie musi mieć solidną konstrukcję i żywotne przełączniki, dzięki której nie odmówi posłuszeństwa podczas intensywnej rozgrywki, krótki czas reakcji czy też ergonomiczny układ klawiszy.

Podświetlenie pozwala z powodzeniem bawić się po zmroku, możliwość programowania klawiszy i rejestrowania makr umożliwia dostosowywanie urządzenia do swoich potrzeb, a klawiatura z podkładką pod nadgarstki sprawi, że bawić będzie się można bez końca. Nie może też zabraknąć N-Key Rollovera i anti-ghostingu, czyli funkcji odpowiadających za prawidłowe rejestrowanie wciskanych klawiszy. No dobrze, czas przejść do rzeczy…

Oto nasze kandydatki do tytułu „najlepsza klawiatura gamingowa”

Czy istnieją dobre i tanie klawiatury gamingowe? Pewnie, że tak. Choć większość tak promowanych urządzeń nie należy do szczególnie udanych konstrukcji, to zdarzają się godne polecenia modele. W tak pozytywny sposób wyróżniają się na przykład klawiatury Genesis Rhod 420, MSI Vigor GK20, Krux Atax PRO, A4Tech Bloody B3370R czy rozmaite modele marki California Access. Nasz ranking rozpoczynamy jednak poziom wyżej: od budżetu na poziomie 150 – 200 złotych, by stopniowo przechodzić do droższych urządzeń. Co tu dużo mówić, zaczynajmy…

Genesis Thor 300 TKL RGB – dobra i tania klawiatura mechaniczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Otwierająca nasz ranking klawiatura Genesis Thor 300 TKL RGB to przykład dobrego sprzętu za stosunkowo nieduże pieniądze. Już za mniej niż 200 złotych możesz sobie sprawić klawiaturę mechaniczną. Konkretnie wykorzystuje ona przełączniki Outemu Red – to taki budżetowy odpowiednik czerwonych Cherry MX, ale całkiem dobrze spisujący się w grach i na co dzień, a do tego mogący pochwalić się żywotnością na poziomie 50 mln kliknięć. Wielokolorowe podświetlenie i aluminiowa konstrukcja to kolejne atuty. Polecany przez nas model jest pozbawiony sekcji numerycznej, ale jeśli interesuje cię pełnowymiarowy model, to szukaj po prostu takiego bez dopisku „TKL”. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, TKL

Typ klawiszy/przełączników Outemu Red

Trwałość klawiszy 50 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Razer Cynosa V2 – świetna a niedroga klawiatura gamingowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasza kolejna propozycja – Razer Cynosa V2 – przez wielu uznawana jest za jedną z najlepszych klawiatur gamingowych w swojej kategorii cenowej. Dzięki membranowej technologii cechuje ją ciche działanie, a jasne podświetlenie RGB pozwala komfortowo grać w każdych warunkach oświetleniowych. To urządzenie jest szalenie wygodne i bardzo dobrze wykonane, a klasyczna stylistyka przypadnie do gustu „tradycjonalistom” wśród miłośników elektronicznej rozrywki. Dodatkowymi plusami są: konstrukcja odporna na zachlapanie, funkcja nagrywania makr w locie, a także przyciski do obsługi multimediów, umieszczone w prawym górnym rogu. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak

Logitech G413 – klasyczna gamingowa klawiatura do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klasyczna klawiatura Logitech G413 ma już swoje lata – to fakt. Wciąż jednak pozostaje jedną z najlepszych opcji dla osób szukający prostego sprzętu do gier. Producent zastosował w niej wyśmienite, sprężynujące przełączniki Romer-G o wysokiej precyzji i szybkiej reakcji, a także wytrzymałą konstrukcję z aluminium. Miłym dodatkiem jest również przelotowy port USB. Z kolei minusem dla części osób jest fakt, że klawiatura nie oferuje podświetlenia RGB – świeci tylko na czerwono. Nie zabrakło za to regulacji jasności tego świecenia (w zakresie 5 poziomów). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników Romer-G Tactile

Profil klawiszy wysoki

Wymiary klawiatury 132 x 445 x 34 mm

Interfejs USB 2.0

HyperX Alloy Origins 60 – minimalistyczna klawiatura (60%) Ocena benchmark.pl









4/5 Dla miłośników absolutnego minimalizmu powstała z kolei klawiatura HyperX Alloy Origins 60. Liczba w nazwie odnosi się do tak zwanego 60-procentowego układu, czyli braku nie tylko sekcji numerycznej, ale też klawiszy funkcyjnych czy strzałek. Nie ma tu także ani centymetra zbędnego materiału wokół klawiszy. Co jest? Ano przede wszystkim: aluminiowa konstrukcja, szybkie przełączniki liniowe o żywotności 80 mln kliknięć, odporne na ścieranie nasadki klawiszy, regulowane podświetlenie RGB, pełny anti-ghosting i N-key rollover oraz stopki umożliwiające dostosowanie nachylenia. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, 60%

Typ klawiszy/przełączników HyperX Red

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 296 x 106 x 37 mm

Corsair K57 RGB Wireless – gamingowa klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bezprzewodowe klawiatury gamingowe często miewają niemałe problemy z zapewnieniem graczom komfortowych warunków do rozgrywki. Na szczęście producenci coraz częściej zwracają uwagę na to, by opóźnienia „bez kabli” nie odstawały od tych przy połączeniu przewodowym. Na przykład Corsair K57 RGB Wireless radzi sobie z tym świetnie – dzięki technologii Slipstream. Gwarantuje błyskawiczną reakcję na kliknięcia i to nawet pomimo tak rozbudowanej konstrukcji. Mamy tu wszak pełnowymiarowy układ, dodatkowe przyciski do obsługi makr i multimediów oraz podświetlenie RGB. Nieźle wypada również czas działania (35 godzin), a w razie czego zawsze można podłączyć klawiaturę kabelkiem. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy średni

Wymiary klawiatury 480 x 166 x 35,5 mm

Interfejs USB 2.0, WiFi, Bluetooth

SteelSeries Apex 5 – optymalna klawiatura gamingowa do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Klasa – to słowo doskonale opisuje klawiaturę SteelSeries Apex 5. To jeden z tych modeli, które powinny przypaść do gustu bardzo szerokiemu spektrum graczy. Wykorzystuje technologię hybrydową, a więc łączy płynność znaną z membranówek i „mechaniczną” trwałość. Efektowne podświetlenie RGB nie tylko ładnie wygląda, ale też ułatwia rozgrywkę po zmroku, a podpórka pod nadgarstki pozwala przez wiele godzin oddawać się zabawie. Świetna jakość wykonania to kolejny atut. Ciekawostką z kolei może być wielofunkcyjny wyświetlacz OLED – do podglądu i zmiany najważniejszych parametrów. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, hybrydowa

Typ klawiszy/przełączników SteelSeries Hybrid RGB

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak

HyperX Alloy Elite 2 – „elitarna” klawiatura dla graczy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bardzo ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może być HyperX Alloy Elite 2. Pod tą nazwą kryje się klawiatura mechaniczna, która równie dobrze sprawdza się podczas grania, jak i pracy. Ma rewelacyjne przełączniki liniowe i intensywne podświetlenie RGB, oferuje szerokie opcje personalizacji i wygodną obsługę multimediów, a do tego charakteryzuje ją solidna konstrukcja, gotowa nawet na najbardziej emocjonującą rozgrywkę. Nie należy do najtańszych – to fakt, ale faktem jest również to, że warta jest tych pieniędzy. Nie bez powodu zresztą otrzymała od nas znaczek „Dobry Produkt”. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna

Typ klawiszy/przełączników HyperX Red

Profil klawiszy wysoki

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

Logitech G915 TKL – najlepsza klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mamy jeszcze jedną propozycję z kategorii „klawiatura bezprzewodowa”. To Logitech G915 TKL – model dla tych, którzy preferują bardziej zwarte konstrukcje. Zajmuje mniej miejsca na biurku i łatwiej ją przetransportować, a nie tracimy przy tym ani podświetlenia, ani przycisków do obsługi multimediów. Zyskujemy ponadto przełączniki mechaniczne – niskoprofilowe, liniowe switche Romer-G, cechujące się całkowicie płynnym działaniem, krótkim czasem reakcji i pierwszorzędną precyzją. Szybkie i niezawodne połączenie z komputerem gwarantuje tu natomiast autorska technologia Lightspeed. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna, TKL

Typ klawiszy/przełączników Romer-G Linear

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze multimedialne tak

Corsair K70 RGB Pro – „mechanik” wyższej klasy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Marzy ci się najlepsza klawiatura mechaniczna do gier? W takim razie Corsair K70 RGB Pro jest modelem, który koniecznie musisz wziąć pod uwagę. Jakość wykonania? Niemal perfekcyjna. Przełączniki? Najlepsze w swojej klasie. Klawisze? Zapewniają pierwszorzędny komfort. Szybkość raportowania? Nieprzeciętnie szybka. Podświetlenie? Efektowne i niezwykle podatne na personalizację. Podpórka pod nadgarstki? Obecna. Pełny N-key rollover i 100-procentowy Anti-ghosting? Dwa razy tak. Komplet funkcji dla graczy? No tego chyba nie musimy potwierdzać, prawda? Ocena 4,8 na 5 nie wzięła się znikąd. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana, multimedialna

Typ klawiszy/przełączników Cherry MX Red

Trwałość klawiszy 100 mln kliknięć

Wymiary klawiatury 444 x 166 x 40 mm

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

Razer Huntsman V2 – optomechaniczna klawiatura gamingowa Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeśli nie K70 z dopiskiem „Pro”, to może Razer Huntsman V2. To jedna z tych klawiatur, które mogą stanąć do walki z wcześniej wymienionym modelem jak równy z równym. Jest równie szybka, równie wygodna, równie wytrzymała i równie stylowa. Wyróżnia ją fakt, że zastosowano w niej przełączniki optyczne – wykorzystanie światła podczerwonego sprawia, że opóźnienia nie mają prawa występować, a czas reakcji wynosi 1/8 milisekundy (lub: 8000 Hz). Jeśli jesteś świetnym graczem i szukasz sprzętu, który w żadnym stopniu nie będzie cię ograniczać, to… cóż: właśnie na niego patrzysz. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, optomechaniczna

Typ klawiszy/przełączników Razer Linear Optical Red

Trwałość klawiszy 100 mln kliknięć

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

Razer Huntsman V2 Analog – klawiatura jak pad Ocena benchmark.pl









4,6/5 W formie bonusu chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o klawiaturze Razer Huntsman V2 Analog. Bazuje na modelu, który przedstawiliśmy nieco wyżej, ale wykorzystuje innowacyjne przełączniki analogowe. Dzięki temu klawisz nie działa zero-jedynkowo (albo jest wciśnięty, albo nie), lecz odczytuje siłę nacisku, co ma znaczenie w wyścigach, grach sportowych czy zręcznościówkach. Działa to mniej więcej tak, jak spust czy drążek w padzie. Minus jest taki, że za tę ciekawostkę trzeba sporo dopłacić. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury podświetlana, multimedialna, optomechaniczna

Typ klawiszy/przełączników Razer Analog Optical

Interfejs USB 2.0

Klawisze multimedialne tak

Oczywiście gdy budżet nie gra roli, to wybór jest całkiem spory. Wśród topowych modeli, które na dobrą sprawę możesz brać w ciemno, znajdują się na przykład Razer BlackWidow V3 Pro, Corsair K95 Platinum, Corsair K100, SteelSeries Apex 7, Logitech G815 czy ASUS ROG Claymore II. A jaki jest twój typ? Daj znać w sekcji komentarzy. To też dobre miejsce, by dopytać, jeśli coś cię zastanawia lub po prostu nie udało ci się znaleźć klawiatury dla siebie w naszym rankingu.