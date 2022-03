SilentiumPC Spartan to kultowa seria niedrogich chłodzeń dla procesorów, która cieszy się u nas ogromną popularnością. W końcu doczekaliśmy się nowych wersji coolera – polska marka zaprezentowała model Spartan 5 oraz wydajniejszy Spartan 5 MAX.

Chłodzenia SilentiumPC Spartan 5 i Spartan 5 MAX to niedrogie modele, które zostały opracowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niedrogiego chłodzenia oraz o firmach oferujących gotowe zestawy komputerowe. Czego możemy się spodziewać?

W porównaniu do poprzednika, producent usprawnił konstrukcję radiatora i podstawy z ciepłowodami oraz wprowadził nową wersję wentylatora Fluctus (opracowanego we współpracy z firmą Synergy Cooling). Wprowadzone zmiany mają przekładać się na lepszą wydajność przy zachowaniu dobrej kultury pracy i korzystnej ceny.

SilentiumPC Spartan 5 - tańszy, podstawowy model

Zwykły Spartan 5 został wyposażony w aluminiowy radiator z dwoma miedzianymi ciepłowodami, które mają bezpośredni kontakt z procesorem - producent chwali się, że rurki cieplne zapewniające skuteczny transfer ciepła do radiatora, a cooler sprosta układom o współczynniku TDP do 160 W.



Chłodzenie SilentiumPC Spartan 5 występuje w wersji standardowej i z podświetlanym wentylatorem (ARGB)

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Fluctus z wytrzymałym łożyskiem FDB (w tym przypadku został on zintegrowany z radiatorem). Wentylator zapewnia dobrą wydajność przy bardzo niskiej postrzeganej głośności, co jest zasługą optymalizacji psychoakustycznych. W sprzedaży dostępna jest również wersja Spartan 5 ARGB z wentylatorem z programowalnym podświetleniem ARGB LED.

SilentiumPC Spartan 5 MAX - ulepszona konstrukcja

Model SilentiumPC Spartan 5 MAX korzysta z podobnego radiatora, w którym umieszczono już cztery miedziane rurki cieplne - takie rozwiązanie ma zapewniać lepszą wydajność w odprowadzaniu ciepła (konstrukcja poradzi sobie z układami o współczynniku TDP do 180 W).



Chłodzenie SilentiumPC Spartan 5 MAX występuje w wersji standardowej i z podświetlanym wentylatorem (ARGB)

Na radiatorze zainstalowano ten sam wentylator – to 120-milimetrowy model Fluctus z wytrzymałym łożyskiem FDB (też został on zintegrowany z radiatorem). Krzywa prędkości obrotowej została wyregulowana tak, by zapewnić ciche działanie z popularnymi, dostępnymi dziś na rynku procesorami. Podobnie jak w zwykłym modelu, producent przewidział też wersję Spartana 5 MAX z podświetleniem ARGB LED.

Szeroka kompatybilność i nowy system montażu

Obydwa coolery wyposażone zostały w zupełnie nowy system montażu ze sprężynująca ramką i jednym ruchomym elementem. Dzięki nowemu rozwiązaniu, montaż coolera jest dużo prostszy (na platformach AMD instalacja wymaga tylko przykręcenia jednej śrubki), a zamontowane chłodzenie jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, które powstać mogą np. podczas transportu już zmontowanego komputera.

Modele SilentiumPC Spartan 5 i Spartan 5 MAX pasują do wszystkich najnowszych podstawek pod procesory AMD i Intel (w tym najnowszej Intel LGA 1700), a na stopie coolera znajdziemy preaplikowaną pastę termoprzewodzącą Pactum PT-3. Nie będzie też problemu z kompatybilnością z wysokimi modułami pamięci RAM i stosunkowo wąskimi obudowami.

Warto również wspomnieć, że w przypadku wersji z podświetleniem ARGB, efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej (wspierane są wszystkie najpopularniejsze systemy: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light czy Gigabyte RGB Fusion 2.0). Wentylator oferuje też tryb autonomicznego podświetlenia ARGB, dającym efekt tęczy nawet bez osobnego kontrolera czy płyty głównej z funkcją sterowania podświetleniem.

Model SilentiumPC Spartan 5 SilentiumPC Spartan 5 ARGB SilentiumPC Spartan 5 MAX SilentiumPC Spartan 5 MAX ARGB Radiator Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 2x 6 mm (miedziane) 2x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane) Wentylator Fluctus 120 (FDB) Fluctus 120 (FDB) Fluctus 120 (FDB) Fluctus 120 (FDB) Regulacja obrotów 250 - 1500 RPM 250 - 1500 RPM 250 - 1500 RPM 250 - 1500 RPM Kompatybilność AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1

Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700 Wydajność 160 W TDP 160 W TDP 180 W TDP 180 W TDP Wymiary 146 × 125 × 65 mm 146 × 125 × 65 mm 146 × 125 × 65 mm 146 × 125 × 65 mm Waga 435 g 440 g 480 g 485 g

Modele Spartan 5 i Spartan 5 MAX przede wszystkim mają przyciągać dobrym stosunkiem wydajności do ceny – według udzielonych nam informacji, mają one kosztować odpowiednio:

SIlentiumPC Spartan 5: 69 zł

SIlentiumPC Spartan 5 ARGB: 85 zł

SIlentiumPC Spartan 5 MAX: 95 zł

SIlentiumPC Spartan 5 MAX ARGB: 109 zł

Mówimy więc o ciekawych konstrukcjach, które mogą mocno namieszać w segmencie najtańszych coolerów CPU. Za wyborem nowych modeli ma przemawiać też długa, 6-letnia gwarancja producenta.

Źródło: SilentiumPC